Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic HEPA Re!Plast jest wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu*, oszczędzając zasoby i imponując wysoką mocą ssącą oraz filtrem HEPA 14.
Ucieleśnienie zrównoważonego rozwoju, higieny, maksymalnej mocy ssania i trwałości. Wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu* – produkcja urządzenia wymaga znacznie mniej energii i cennych surowców. Dzięki filtrowi HEPA 14 w standardzie, certyfikowanemu zgodnie z normą DIN EN 1822:2019, o stopniu filtracji i separacji 99,995%, odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast spełnia również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wychwytywane są nawet najmniejsze cząstki, takie jak wirusy, aerozole i zarazki o wielkości zaledwie kilku mikrometrów. Odkurzacz wytwarza podciśnienie 235 mbar/23,5 kPa przy mocy 850 W, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej mocy ssącej przy niskim poziomie hałasu roboczego wynoszącym zaledwie 61 dB(A). Co oznacza, że pracę można wykonywać o dowolnej porze dnia nawet w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale lub hotele. Dzięki pojemności zbiornika wynoszącej 11 litrów, ciężarowi zaledwie 4,2 kilograma, uchwytowi do przenoszenia i ergonomicznemu profilowi, ten kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho gwarantuje pracę bez zmęczenia przez dłuższy czas. W zestawie fizelinowy worek filtracyjny.
Cechy i zalety
Zrównoważona i innowacyjna konstrukcja zawierająca 60% materiałów pochodzących z recyklinguProdukowany przy użyciu mniejszej ilości surowców i energii. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza emisję CO₂. Innowacyjne, trwałe, solidne, a tym samym bardzo ekonomiczne urządzenie.
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji 99,995%, zatrzymuje bardzo małe cząstki. Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019.
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
- Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia wraz z akcesoriami.
- Szybkie i bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego na haku.
- Łatwa i praktyczna pozycja parkowania ssawki podłogowej na odkurzaczu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|11
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|61
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 285 x 385
* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Hak na przewód zasilający
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
- Ochrona zdrowia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
