Ucieleśnienie zrównoważonego rozwoju, higieny, maksymalnej mocy ssania i trwałości. Wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu* – produkcja urządzenia wymaga znacznie mniej energii i cennych surowców. Dzięki filtrowi HEPA 14 w standardzie, certyfikowanemu zgodnie z normą DIN EN 1822:2019, o stopniu filtracji i separacji 99,995%, odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast spełnia również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wychwytywane są nawet najmniejsze cząstki, takie jak wirusy, aerozole i zarazki o wielkości zaledwie kilku mikrometrów. Odkurzacz wytwarza podciśnienie 235 mbar/23,5 kPa przy mocy 850 W, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej mocy ssącej przy niskim poziomie hałasu roboczego wynoszącym zaledwie 61 dB(A). Co oznacza, że pracę można wykonywać o dowolnej porze dnia nawet w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale lub hotele. Dzięki pojemności zbiornika wynoszącej 11 litrów, ciężarowi zaledwie 4,2 kilograma, uchwytowi do przenoszenia i ergonomicznemu profilowi, ten kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho gwarantuje pracę bez zmęczenia przez dłuższy czas. W zestawie fizelinowy worek filtracyjny.