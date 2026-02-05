Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic HEPA Re!Plast jest wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu*, oszczędzając zasoby i imponując wysoką mocą ssącą oraz filtrem HEPA 14.

Ucieleśnienie zrównoważonego rozwoju, higieny, maksymalnej mocy ssania i trwałości. Wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu* – produkcja urządzenia wymaga znacznie mniej energii i cennych surowców. Dzięki filtrowi HEPA 14 w standardzie, certyfikowanemu zgodnie z normą DIN EN 1822:2019, o stopniu filtracji i separacji 99,995%, odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast spełnia również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wychwytywane są nawet najmniejsze cząstki, takie jak wirusy, aerozole i zarazki o wielkości zaledwie kilku mikrometrów. Odkurzacz wytwarza podciśnienie 235 mbar/23,5 kPa przy mocy 850 W, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej mocy ssącej przy niskim poziomie hałasu roboczego wynoszącym zaledwie 61 dB(A). Co oznacza, że pracę można wykonywać o dowolnej porze dnia nawet w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale lub hotele. Dzięki pojemności zbiornika wynoszącej 11 litrów, ciężarowi zaledwie 4,2 kilograma, uchwytowi do przenoszenia i ergonomicznemu profilowi, ten kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho gwarantuje pracę bez zmęczenia przez dłuższy czas. W zestawie fizelinowy worek filtracyjny.

Cechy i zalety
Produkowany przy użyciu mniejszej ilości surowców i energii. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza emisję CO₂. Innowacyjne, trwałe, solidne, a tym samym bardzo ekonomiczne urządzenie.
Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji 99,995%, zatrzymuje bardzo małe cząstki. Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019.
Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
  • Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia wraz z akcesoriami.
  • Szybkie i bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego na haku.
  • Łatwa i praktyczna pozycja parkowania ssawki podłogowej na odkurzaczu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 11
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 61
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 6,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 385 x 285 x 385

* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 3 szt.
  • Długość rur ssących: 350 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
  • Hak na przewód zasilający
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
  • Ochrona zdrowia
