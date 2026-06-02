Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv
Ultracichy i wytrzymały odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv został wyprodukowany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ i oferuje doskonałą moc ssania, ergonomiczną konstrukcję oraz szeroką gamę akcesoriów.
Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv charakteryzuje się ekologią, pierwszorzędną mocą ssania, trwałością, szeroką gamą akcesoriów i imponującym stosunkiem ceny do wydajności. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ na poziomie 45 procent od samego początku pozwala chronić zasoby i zmniejsza zapotrzebowanie na energię. Ponieważ odkurzacz T 10/1 Adv pracuje bardzo cicho przy zaledwie 52 dB(A) i dużej mocy ssania, świetnie nadaje się do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a jego zbiornik ma pojemność 10 litrów. Odkurzacz można transportować w ergonomiczny sposób dzięki wygodnemu, składanemu uchwytowi do przenoszenia. Jest również trwały i solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki znajdują się w zestawie i mogą być zawsze przechowywane w zasięgu ręki na samym urządzeniu T 10/1 Adv. W zakres dostawy odkurzacza T 10/1 Adv wchodzą szczególnie bogate akcesoria: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka, teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium, przełączana ssawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklinguProdukcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Użycie materiałów pochodzących z recyklingu obniża emisję CO₂.
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)Idealny do czyszczenia w ciągu dnia. Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy. Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcjaErgonomiczny transport: może być noszony blisko ciała. Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia. Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Wtyczka elektryczna
- Prosta i szybka wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
- Proces czyszczenia można kontynuować bez zakłóceń.
- Brak lub mniejsze koszty serwisowania.
Ręczny schowek na kabel
- Kabel zasilający można szybko schować.
- Oszczędność czasu: przechowanie kabla w zaledwie kilka sekund.
- Kabel zasilający nie ulega skręceniu i jest zawsze zwinięty.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Duży przycisk wł./wył.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Stały główny kosz filtrujący
- Trwałość, solidność i zrównoważony rozwój.
- Wykonany z fizeliny.
- Nadają się do prania ręcznego w temperaturze 30°C i wielokrotnego użytku.
Kompleksowy zakres akcesoriów
- Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
- Wysokiej jakości kosz filtrujący i fizelinowy worek filtracyjny.
- Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
- Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|585
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|52
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|10
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|430 x 255 x 370
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Dysza do parkietów
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Inteligentny system zwijania kabla
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
- Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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