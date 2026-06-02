Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv

Ultracichy i wytrzymały odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv został wyprodukowany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ i oferuje doskonałą moc ssania, ergonomiczną konstrukcję oraz szeroką gamę akcesoriów.

Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv charakteryzuje się ekologią, pierwszorzędną mocą ssania, trwałością, szeroką gamą akcesoriów i imponującym stosunkiem ceny do wydajności. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ na poziomie 45 procent od samego początku pozwala chronić zasoby i zmniejsza zapotrzebowanie na energię. Ponieważ odkurzacz T 10/1 Adv pracuje bardzo cicho przy zaledwie 52 dB(A) i dużej mocy ssania, świetnie nadaje się do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a jego zbiornik ma pojemność 10 litrów. Odkurzacz można transportować w ergonomiczny sposób dzięki wygodnemu, składanemu uchwytowi do przenoszenia. Jest również trwały i solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki znajdują się w zestawie i mogą być zawsze przechowywane w zasięgu ręki na samym urządzeniu T 10/1 Adv. W zakres dostawy odkurzacza T 10/1 Adv wchodzą szczególnie bogate akcesoria: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka, teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium, przełączana ssawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv: Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Użycie materiałów pochodzących z recyklingu obniża emisję CO₂.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv: Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Idealny do czyszczenia w ciągu dnia. Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy. Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv: Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała. Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia. Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Wtyczka elektryczna
  • Prosta i szybka wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
  • Proces czyszczenia można kontynuować bez zakłóceń.
  • Brak lub mniejsze koszty serwisowania.
Ręczny schowek na kabel
  • Kabel zasilający można szybko schować.
  • Oszczędność czasu: przechowanie kabla w zaledwie kilka sekund.
  • Kabel zasilający nie ulega skręceniu i jest zawsze zwinięty.
Niska waga
  • Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
  • Łatwy do przenoszenia po schodach.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
  • Duży przycisk wł./wył.
  • Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
  • Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Stały główny kosz filtrujący
  • Trwałość, solidność i zrównoważony rozwój. 
  • Wykonany z fizeliny.
  • Nadają się do prania ręcznego w temperaturze 30°C i wielokrotnego użytku.
Kompleksowy zakres akcesoriów
  • Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
  • Wysokiej jakości kosz filtrujący i fizelinowy worek filtracyjny.
  • Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
  • Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 585
Pojemność zbiornika (l) 10
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 52
Waga bez akcesoriów (kg) 6,6
Waga z opakowaniem (kg) 10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 430 x 255 x 370

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Dysza do parkietów
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
  • Inteligentny system zwijania kabla
  • Wtyczka elektryczna: Standard
  • Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv

Wideo

Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Podłogi twarde
  • Wykładzina/dywan
  • Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
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