Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv charakteryzuje się ekologią, pierwszorzędną mocą ssania, trwałością, szeroką gamą akcesoriów i imponującym stosunkiem ceny do wydajności. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ na poziomie 45 procent od samego początku pozwala chronić zasoby i zmniejsza zapotrzebowanie na energię. Ponieważ odkurzacz T 10/1 Adv pracuje bardzo cicho przy zaledwie 52 dB(A) i dużej mocy ssania, świetnie nadaje się do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a jego zbiornik ma pojemność 10 litrów. Odkurzacz można transportować w ergonomiczny sposób dzięki wygodnemu, składanemu uchwytowi do przenoszenia. Jest również trwały i solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki znajdują się w zestawie i mogą być zawsze przechowywane w zasięgu ręki na samym urządzeniu T 10/1 Adv. W zakres dostawy odkurzacza T 10/1 Adv wchodzą szczególnie bogate akcesoria: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka, teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium, przełączana ssawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki.