Odkurzacz T 11/1 Classic, który jest wszechstronny i łatwy w transporcie dzięki niskiej masie (jedynie 3,8 kg), to doskonały wybór dla użytkowników profesjonalnych, którzy często zmieniają obszar pracy. Przy wysokiej pojemności zbiornika (11 litrów) kompaktowe urządzenie w klasie wprowadzającej generuje podciśnienie na poziomie 235 mbar / 23,5 kPa z mocą 850 W, zapewniając doskonałe odkurzanie w krótkim czasie. Odkurzacz pracuje bardzo cicho, emituje jedynie 61 dB(A), co oznacza, że nie tylko chroniony jest użytkownik, ale również to, że pracę można wykonywać o dowolnej porze dnia w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale lub hotele. Ergonomiczne kolanko gwarantuje długą pracę bez zmęczenia, nawet odkurzanie schodów jest bardzo łatwe dzięki zintegrowanemu uchwytowi do noszenia. Solidny design odkurzacza T 11/1 Classic zapewnia nie tylko długi okres eksploatacji — zderzak na jego całym obwodzenia zapobiega przewróceniu się urządzenia. Akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, można wygodnie przechowywać na odkurzaczu. Do odkurzacza dołączony jest również fizelinowy worek filtracyjny. Na życzenie dostępny jest również wysokowydajny filtr HEPA 14.