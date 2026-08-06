Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA

Solidny, bardzo cichy i skoncentrowany na higienie: T 10/1 Adv HEPA składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, oferuje wysoką moc ssania, wydajny filtr HEPA 14 a także szeroką gamę akcesoriów.

Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv HEPA dzięki filtrowi HEPA 14. gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych pod względem higieny. Charakteryzuje się również imponującą wytrzymałością, szeroką gamą akcesoriów i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki komponentom wykonanym w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ możliwa jest ochrona zasobów naturalnych. Odkurzacz T 10/1 Adv HEPA charakteryzuje się bardzo cichą pracą (52 dB[A]), dzięki czemu może być używany do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Odkurzacz jest zwrotny i odporny na przechylanie, a pojemność zbiornika wynosi 10 l. Zawiera ponadto wygodny uchwyt do przenoszenia z funkcją składania, co umożliwia ergonomiczne składowanie. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i można je przechowywać wraz z odkurzaczem, co zapewnia łatwy dostęp w dowolnym momencie. Zakres dostawy urządzenia T 10/1 Adv HEPA obejmuje szeroką gamę akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekką (aluminium) teleskopową rurę ssącą z regulacją wysokości , przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki i filtr HEPA 14.acją wysokości (aluminium), przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki i filtr HEPA 14.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA: Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA: Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Wtyczka elektryczna
Ręczny schowek na kabel
Niska waga
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
Kompleksowy zakres akcesoriów
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 585
Pojemność zbiornika (l) 10
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 52
Waga bez akcesoriów (kg) 6,6
Waga z opakowaniem (kg) 10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Dysza do parkietów
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
  • Inteligentny system zwijania kabla
  • Wtyczka elektryczna: Standard
  • Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA

Wideo

Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Podłogi twarde
  • Wykładzina/dywan
  • Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne

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