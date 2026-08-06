Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv HEPA dzięki filtrowi HEPA 14. gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych pod względem higieny. Charakteryzuje się również imponującą wytrzymałością, szeroką gamą akcesoriów i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki komponentom wykonanym w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ możliwa jest ochrona zasobów naturalnych. Odkurzacz T 10/1 Adv HEPA charakteryzuje się bardzo cichą pracą (52 dB[A]), dzięki czemu może być używany do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Odkurzacz jest zwrotny i odporny na przechylanie, a pojemność zbiornika wynosi 10 l. Zawiera ponadto wygodny uchwyt do przenoszenia z funkcją składania, co umożliwia ergonomiczne składowanie. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i można je przechowywać wraz z odkurzaczem, co zapewnia łatwy dostęp w dowolnym momencie. Zakres dostawy urządzenia T 10/1 Adv HEPA obejmuje szeroką gamę akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekką (aluminium) teleskopową rurę ssącą z regulacją wysokości , przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki i filtr HEPA 14.acją wysokości (aluminium), przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki i filtr HEPA 14.