Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA
Solidny, bardzo cichy i skoncentrowany na higienie: T 10/1 Adv HEPA składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, oferuje wysoką moc ssania, wydajny filtr HEPA 14 a także szeroką gamę akcesoriów.
Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv HEPA dzięki filtrowi HEPA 14. gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych pod względem higieny. Charakteryzuje się również imponującą wytrzymałością, szeroką gamą akcesoriów i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki komponentom wykonanym w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ możliwa jest ochrona zasobów naturalnych. Odkurzacz T 10/1 Adv HEPA charakteryzuje się bardzo cichą pracą (52 dB[A]), dzięki czemu może być używany do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Odkurzacz jest zwrotny i odporny na przechylanie, a pojemność zbiornika wynosi 10 l. Zawiera ponadto wygodny uchwyt do przenoszenia z funkcją składania, co umożliwia ergonomiczne składowanie. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i można je przechowywać wraz z odkurzaczem, co zapewnia łatwy dostęp w dowolnym momencie. Zakres dostawy urządzenia T 10/1 Adv HEPA obejmuje szeroką gamę akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekką (aluminium) teleskopową rurę ssącą z regulacją wysokości , przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki i filtr HEPA 14.acją wysokości (aluminium), przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki i filtr HEPA 14.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Wtyczka elektryczna
Ręczny schowek na kabel
Niska waga
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
Kompleksowy zakres akcesoriów
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|585
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|52
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|10
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Dysza do parkietów
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Inteligentny system zwijania kabla
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
- Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne
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