Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Tact Me Te H
Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.
Odkurzacz przystosowany do pracy z elektronarzędziami, dedykowany m. in. do branży budowlanej, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Jest wyposażony w system antystatyczny i w elektrycznie przewodzące akcesoria.
Cechy i zalety
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem TactGwarantuje maksymalną moc ssania i pojemność filtra. Optymalna, dostosowana do potrzeb częstotliwość czyszczenia filtra. Zminimalizowana emisja hałasu.
Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).W Niemczech wyłącznie certyfikowane odkurzacze bezpieczne mogą być wykorzystywane do zasysania pyłu zawierającego azbest.
Przełącznik do wyboru średnicy ruryMożliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|75
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1000
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|24,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 540 x 925
Zakres dostawy
- Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Typ węża ssącego: z kolankiem (elektroprzewodzące)
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: HEPA-14 (H14)
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
- Klasa pyłu: H
- Materiał zbiornika: Stal nierdzewna
Wideo
Zastosowania
- Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Do zasysania cieczy i mokrego brudu
Akcesoria
Części zamienne
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