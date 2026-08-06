Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Tact Me Te H

Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

Odkurzacz przystosowany do pracy z elektronarzędziami, dedykowany m. in. do branży budowlanej, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Jest wyposażony w system antystatyczny i w elektrycznie przewodzące akcesoria.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Tact Me Te H: System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
Gwarantuje maksymalną moc ssania i pojemność filtra. Optymalna, dostosowana do potrzeb częstotliwość czyszczenia filtra. Zminimalizowana emisja hałasu.
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Tact Me Te H: Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).
Spełnia wymagania dla klasy pyłów H z dodatkowym testem dla zbierania pyłu azbestowego zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519).
W Niemczech wyłącznie certyfikowane odkurzacze bezpieczne mogą być wykorzystywane do zasysania pyłu zawierającego azbest.
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Tact Me Te H: Przełącznik do wyboru średnicy rury
Przełącznik do wyboru średnicy rury
Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 75
Moc znamionowa (W) maks. 1000
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 24,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 640 x 540 x 925

Zakres dostawy

  • Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Typ węża ssącego: z kolankiem (elektroprzewodzące)
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: HEPA-14 (H14)
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
  • Klasa pyłu: H
  • Materiał zbiornika: Stal nierdzewna
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Tact Me Te H
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Tact Me Te H

Wideo

Zastosowania
  • Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • Do zasysania cieczy i mokrego brudu
Akcesoria
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