Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Trwały i ekologiczny: T 11/1 Classic Adv Re!Plast zawiera 60% materiału z recyklingu¹⁾ i zapewnia wyjątkową moc ssania. Zestaw zawiera 12-metrowy przewód zasilający typu plug-in, który można łatwo wymienić.
Odkurzacz T 11/1 Classic Adv Re!Plast marki Kärcher wyróżnia się wyjątkową mocą ssania, solidnością i korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki zastosowaniu 60% materiału z recyklingu¹⁾, urządzenie przyczynia się do oszczędności zasobów oraz zmniejszenia zużycia energii. Pomimo wysokiej mocy ssania urządzenie generuje niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 61 dB(A), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla miejsc wrażliwych na hałas. Odkurzacz ma kompaktową konstrukcję i jest zabezpieczony przed przewróceniem, zawiera zbiornik o pojemności 11 litrów, waży zaledwie 4 kilogramy i jest wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Umożliwia to długą, pracę bez zmęczenia i wygodny transport. Wtykowy kabel zasilający o długości 12 metrów może być w dowolnym momencie łatwo wymieniany przez użytkownika. Na samym odkurzaczu znajduje się specjalny schowek na akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa. W zestawie znajduje się również fizelinowy worek filtrujący.
Cechy i zalety
Zrównoważona i innowacyjna konstrukcja zawierająca 60% materiałów pochodzących z recyklinguProdukowany przy użyciu mniejszej ilości surowców i energii. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza emisję CO₂. Innowacyjne, trwałe, solidne, a tym samym bardzo ekonomiczne urządzenie.
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Wtyczka elektrycznaŁatwa wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy. Czyszczenie może być kontynuowane bez przerwy. Brak niepotrzebnych wysokich kosztów serwisowych.
Niski poziom hałasu podczas pracy wynoszący zaledwie 61 dB(A)
- Ochrona użytkownika podczas pracy.
- Do użytku w obszarach wrażliwych na hałas i w nocy.
- Nadaje się również do tego, co w branży nazywa się „czyszczeniem dziennym”.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
- Łatwa i praktyczna pozycja parkowania ssawki podłogowej na odkurzaczu.
Hak na przewód zasilający
- Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
- Kabel jest zawsze bezpiecznie zamocowany podczas transportu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|11
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|61
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Hak na przewód zasilający
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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