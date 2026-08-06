Odkurzacz T 11/1 Classic Adv Re!Plast marki Kärcher wyróżnia się wyjątkową mocą ssania, solidnością i korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki zastosowaniu 60% materiału z recyklingu¹⁾, urządzenie przyczynia się do oszczędności zasobów oraz zmniejszenia zużycia energii. Pomimo wysokiej mocy ssania urządzenie generuje niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 61 dB(A), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla miejsc wrażliwych na hałas. Odkurzacz ma kompaktową konstrukcję i jest zabezpieczony przed przewróceniem, zawiera zbiornik o pojemności 11 litrów, waży zaledwie 4 kilogramy i jest wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Umożliwia to długą, pracę bez zmęczenia i wygodny transport. Wtykowy kabel zasilający o długości 12 metrów może być w dowolnym momencie łatwo wymieniany przez użytkownika. Na samym odkurzaczu znajduje się specjalny schowek na akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa. W zestawie znajduje się również fizelinowy worek filtrujący.