Limitowana edycja czarnego odkurzacza T 10/1 Adv HEPA Go!Further, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Dzięki filtrowi HEPA 14 gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych i oznacza zrównoważony rozwój oraz doskonałą moc ssania. Charakteryzuje się również imponującą wytrzymałością i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą (52 dB[A]) i nadaje się do czyszczenia w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Odkurzacz jest zwrotny i stabilny, a pojemnik ma pojemność 10 litrów. Zawiera wygodny uchwyt do przenoszenia z funkcją składania, który umożliwia ergonomiczny transport. Jest również trwały i solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i można je przechowywać wraz z odkurzaczem, co zapewnia łatwy dostęp w dowolnym momencie. Zakres dostawy obejmuje szeroki wybór akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka i regulowana teleskopowa rura ssąca (aluminiowa), przełączana ssawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, filtr HEPA 14 oraz 10 fizelinowych worków filtracyjnych.