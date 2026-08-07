Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further

T 10/1 Adv HEPA Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza do pracy na sucho, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.

Limitowana edycja czarnego odkurzacza T 10/1 Adv HEPA Go!Further, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Dzięki filtrowi HEPA 14 gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych i oznacza zrównoważony rozwój oraz doskonałą moc ssania. Charakteryzuje się również imponującą wytrzymałością i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą (52 dB[A]) i nadaje się do czyszczenia w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Odkurzacz jest zwrotny i stabilny, a pojemnik ma pojemność 10 litrów. Zawiera wygodny uchwyt do przenoszenia z funkcją składania, który umożliwia ergonomiczny transport. Jest również trwały i solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i można je przechowywać wraz z odkurzaczem, co zapewnia łatwy dostęp w dowolnym momencie. Zakres dostawy obejmuje szeroki wybór akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka i regulowana teleskopowa rura ssąca (aluminiowa), przełączana ssawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, filtr HEPA 14 oraz 10 fizelinowych worków filtracyjnych.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Idealny do czyszczenia w ciągu dnia. Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy. Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Konstrukcja w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Opakowanie w pełni ekologiczne. 100% papieru. Bardzo cicha praca: zaledwie 52 dB(A).
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
  • Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała. 
  • Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
  • Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Wtyczka elektryczna
  • Prosta i szybka wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
  • Proces czyszczenia można kontynuować bez zakłóceń.
  • Brak lub mniejsze koszty serwisowania.
Ręczny schowek na kabel
  • Kabel zasilający można szybko schować.
  • Oszczędność czasu: przechowanie kabla w zaledwie kilka sekund.
  • Kabel zasilający nie ulega skręceniu i jest zawsze zwinięty.
Niska waga
  • Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
  • Łatwy do przenoszenia po schodach.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
  • Duży przycisk wł./wył.
  • Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
  • Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Szeroka gama akcesoriów wchodzących w zakres dostawy
  • Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
  • Wysokiej jakości kosz filtracyjny i 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
  • Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
  • Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 585
Pojemność zbiornika (l) 10
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 52
Waga bez akcesoriów (kg) 6,6
Waga z opakowaniem (kg) 9,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Dysza do parkietów
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
  • Inteligentny system zwijania kabla
  • Wtyczka elektryczna: Standard
  • Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Podłogi twarde
  • Wykładzina/dywan
  • Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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