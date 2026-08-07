Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Adv HEPA Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza do pracy na sucho, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
Limitowana edycja czarnego odkurzacza T 10/1 Adv HEPA Go!Further, wykonanego w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Dzięki filtrowi HEPA 14 gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych i oznacza zrównoważony rozwój oraz doskonałą moc ssania. Charakteryzuje się również imponującą wytrzymałością i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą (52 dB[A]) i nadaje się do czyszczenia w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Odkurzacz jest zwrotny i stabilny, a pojemnik ma pojemność 10 litrów. Zawiera wygodny uchwyt do przenoszenia z funkcją składania, który umożliwia ergonomiczny transport. Jest również trwały i solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i można je przechowywać wraz z odkurzaczem, co zapewnia łatwy dostęp w dowolnym momencie. Zakres dostawy obejmuje szeroki wybór akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka i regulowana teleskopowa rura ssąca (aluminiowa), przełączana ssawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, filtr HEPA 14 oraz 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
Cechy i zalety
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)Idealny do czyszczenia w ciągu dnia. Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy. Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Opakowanie w pełni ekologiczne. 100% papieru. Bardzo cicha praca: zaledwie 52 dB(A).
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Wtyczka elektryczna
- Prosta i szybka wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
- Proces czyszczenia można kontynuować bez zakłóceń.
- Brak lub mniejsze koszty serwisowania.
Ręczny schowek na kabel
- Kabel zasilający można szybko schować.
- Oszczędność czasu: przechowanie kabla w zaledwie kilka sekund.
- Kabel zasilający nie ulega skręceniu i jest zawsze zwinięty.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Duży przycisk wł./wył.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Szeroka gama akcesoriów wchodzących w zakres dostawy
- Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
- Wysokiej jakości kosz filtracyjny i 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
- Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
- Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|585
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|52
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Dysza do parkietów
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Inteligentny system zwijania kabla
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
- Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.