Limitowana edycja czarnego odkurzacza do pracy na sucho T 11/1 Classic Adv Go!Further, wykonanego w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Odkurzacz zachwyca pierwszorzędną mocą ssania, wysoką wytrzymałością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Dzięki zawartości 60% materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ od samego początku można oszczędzać zasoby i zmniejszać zapotrzebowanie na energię. Pomimo dużej mocy ssania, urządzenie jest przyjemnie ciche na poziomie zaledwie 61 dB(A), dzięki czemu może być używane nawet w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy i stabilny odkurzacz ma zbiornik o pojemności 11 litrów i waży zaledwie 4 kilogramy. Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i zintegrowane kolanko umożliwiają długą, niemęczącą pracę i wygodny transport. Wtykowy kabel zasilający o długości 12 metrów może być w dowolnym momencie łatwo wymieniany przez użytkownika. Na samym odkurzaczu znajduje się specjalny schowek na akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa.