Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Adv Go!Further
T 11/1 Classic Adv Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza do pracy na sucho, wykonanego w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
Limitowana edycja czarnego odkurzacza do pracy na sucho T 11/1 Classic Adv Go!Further, wykonanego w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Odkurzacz zachwyca pierwszorzędną mocą ssania, wysoką wytrzymałością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Dzięki zawartości 60% materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ od samego początku można oszczędzać zasoby i zmniejszać zapotrzebowanie na energię. Pomimo dużej mocy ssania, urządzenie jest przyjemnie ciche na poziomie zaledwie 61 dB(A), dzięki czemu może być używane nawet w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy i stabilny odkurzacz ma zbiornik o pojemności 11 litrów i waży zaledwie 4 kilogramy. Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i zintegrowane kolanko umożliwiają długą, niemęczącą pracę i wygodny transport. Wtykowy kabel zasilający o długości 12 metrów może być w dowolnym momencie łatwo wymieniany przez użytkownika. Na samym odkurzaczu znajduje się specjalny schowek na akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa.
Cechy i zalety
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Wtyczka elektrycznaŁatwa wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy. Czyszczenie może być kontynuowane bez przerwy. Brak niepotrzebnych wysokich kosztów serwisowych.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Podłączany kabel zasilający: łatwa wymiana kabla zasilającego, wydłuża żywotność urządzenia. Proces czyszczenia można kontynuować bez większych zakłóceń. Niski poziom hałasu podczas pracy wynoszący zaledwie 61 dB(A).
Niski poziom hałasu podczas pracy wynoszący zaledwie 61 dB(A)
- Ochrona użytkownika podczas pracy.
- Do użytku w obszarach wrażliwych na hałas i w nocy.
- Nadaje się również do tego, co w branży nazywa się „czyszczeniem dziennym”.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
- Łatwa i praktyczna pozycja parkowania ssawki podłogowej na odkurzaczu.
Hak na przewód zasilający
- Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
- Kabel jest zawsze bezpiecznie zamocowany podczas transportu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|11
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|61
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Hak na przewód zasilający
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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