Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 eco!efficiency

Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.

Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz – hałas jest aż do 5 dB(A) mniejszy od generowanego przez klasyczne modele. Odkurzacz jest szczególnie polecany do sprzątania w przedszkolach, żłobkach, szkołach, hotelach czy przychodniach lekarskich. Pomimo niewielkiego poboru energii (750 W) modele eco!efficiency odkurzają z taką samą dokładnością, jak modele podstawowe urządzeń. Optymalizacja przepływu powietrza w odkurzaczu sprawia, że wydajność powierzchniowa urządzeń plasuje się na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymienić na nowy przy niskim nakładzie kosztów, bez potrzeby korzystania z usług serwisu i rozbierania urządzenia. Duży włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania się. Specjalnie wyprofilowana głowica ułatwia nawijanie przewodu zasilającego. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. W standardzie 2 m wąż ssący z kolankiem, fizelinowy worek filtracyjny, zmywalny filtr nylonowy i 255 mm ssawka podłogowa przełączana.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 eco!efficiency: Wytrzymały filtr nylonowy
Wytrzymały filtr nylonowy
Możliwośc odkurzania bez worka filtracyjnego = praca bez przerw.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 eco!efficiency: Hak na przewód zasilający
Hak na przewód zasilający
Przewód zasilający można zawiesić na haku na czas transportu lub przechowywania urządzenia.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 eco!efficiency: Przechowywanie akcesoriów
Przechowywanie akcesoriów
Praktyczne przechowywanie akcesoriów z tyłu odkurzacza.
Łatwe w serwisowaniu
  • Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.
Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy
  • Bez potrzeby schylania się.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18,5
Wydatek powietrza (l/s) 46
Moc znamionowa (W) 500
Pojemność zbiornika (l) 7
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 5,7
Waga z opakowaniem (kg) 7,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 310 x 340

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Hak na przewód zasilający
  • Wtyczka elektryczna: Standard
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 eco!efficiency
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 eco!efficiency

Wideo

Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.