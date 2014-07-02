Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 eco!efficiency
Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.
Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz – hałas jest aż do 5 dB(A) mniejszy od generowanego przez klasyczne modele. Odkurzacz jest szczególnie polecany do sprzątania w przedszkolach, żłobkach, szkołach, hotelach czy przychodniach lekarskich. Pomimo niewielkiego poboru energii (750 W) modele eco!efficiency odkurzają z taką samą dokładnością, jak modele podstawowe urządzeń. Optymalizacja przepływu powietrza w odkurzaczu sprawia, że wydajność powierzchniowa urządzeń plasuje się na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymienić na nowy przy niskim nakładzie kosztów, bez potrzeby korzystania z usług serwisu i rozbierania urządzenia. Duży włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania się. Specjalnie wyprofilowana głowica ułatwia nawijanie przewodu zasilającego. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. W standardzie 2 m wąż ssący z kolankiem, fizelinowy worek filtracyjny, zmywalny filtr nylonowy i 255 mm ssawka podłogowa przełączana.
Cechy i zalety
Wytrzymały filtr nylonowyMożliwośc odkurzania bez worka filtracyjnego = praca bez przerw.
Hak na przewód zasilającyPrzewód zasilający można zawiesić na haku na czas transportu lub przechowywania urządzenia.
Przechowywanie akcesoriówPraktyczne przechowywanie akcesoriów z tyłu odkurzacza.
Łatwe w serwisowaniu
- Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.
Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy
- Bez potrzeby schylania się.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|46
|Moc znamionowa (W)
|500
|Pojemność zbiornika (l)
|7
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 310 x 340
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Hak na przewód zasilający
- Wtyczka elektryczna: Standard
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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