Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Re!Plast
Zrównoważony, solidny i trwały: Odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic Re!Plast jest wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, co oszczędza zasoby naturalne, a jednocześnie zapewnia imponująco wysoką moc ssania.
Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic Re!Plast łączy w sobie zrównoważony rozwój, doskonałą moc ssania, trwałość, solidność i doskonały stosunek jakości do ceny. Wykonany w 60 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ znacznie zmniejsza zużycie cennych surowców i energii podczas produkcji. Dzięki mocy 850 W odkurzacz wytwarza podciśnienie 235 mbar/23,5 kpa, co zapewnia doskonałą siłę ssania przy niskim poziomie hałasu (tylko 61 dB[A]). Oznacza to, że w dowolnym momencie może być używany w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho jest zabezpieczony przed przewróceniem i wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz ergonomiczne kolanko, a także zbiornik o pojemności 11 litrów, a waży zaledwie 4 kilogramy. Pozwala to operatorom na długą pracę bez zmęczenia i sprawia, że odkurzacz jest łatwy i wygodny w transporcie. Dla dodatkowej wygody akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, mogą być przechowywane na samym odkurzaczu. Zestaw zawiera fizelinowy worek filtrujący.
Cechy i zalety
Zrównoważona i innowacyjna konstrukcja zawierająca 60% materiałów pochodzących z recyklinguProdukowany przy użyciu mniejszej ilości surowców i energii. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza emisję CO₂. Innowacyjne, trwałe, solidne, a tym samym bardzo ekonomiczne urządzenie.
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia wraz z akcesoriami.
- Szybkie i bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego na haku.
- Łatwa i praktyczna pozycja parkowania ssawki podłogowej na odkurzaczu.
Hak na przewód zasilający
- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|11
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|61
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Hak na przewód zasilający
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.