Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic Re!Plast łączy w sobie zrównoważony rozwój, doskonałą moc ssania, trwałość, solidność i doskonały stosunek jakości do ceny. Wykonany w 60 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ znacznie zmniejsza zużycie cennych surowców i energii podczas produkcji. Dzięki mocy 850 W odkurzacz wytwarza podciśnienie 235 mbar/23,5 kpa, co zapewnia doskonałą siłę ssania przy niskim poziomie hałasu (tylko 61 dB[A]). Oznacza to, że w dowolnym momencie może być używany w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho jest zabezpieczony przed przewróceniem i wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz ergonomiczne kolanko, a także zbiornik o pojemności 11 litrów, a waży zaledwie 4 kilogramy. Pozwala to operatorom na długą pracę bez zmęczenia i sprawia, że odkurzacz jest łatwy i wygodny w transporcie. Dla dodatkowej wygody akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, mogą być przechowywane na samym odkurzaczu. Zestaw zawiera fizelinowy worek filtrujący.