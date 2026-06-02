Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Re!Plast

Zrównoważony, solidny i trwały: Odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic Re!Plast jest wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, co oszczędza zasoby naturalne, a jednocześnie zapewnia imponująco wysoką moc ssania.

Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic Re!Plast łączy w sobie zrównoważony rozwój, doskonałą moc ssania, trwałość, solidność i doskonały stosunek jakości do ceny. Wykonany w 60 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ znacznie zmniejsza zużycie cennych surowców i energii podczas produkcji. Dzięki mocy 850 W odkurzacz wytwarza podciśnienie 235 mbar/23,5 kpa, co zapewnia doskonałą siłę ssania przy niskim poziomie hałasu (tylko 61 dB[A]). Oznacza to, że w dowolnym momencie może być używany w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho jest zabezpieczony przed przewróceniem i wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz ergonomiczne kolanko, a także zbiornik o pojemności 11 litrów, a waży zaledwie 4 kilogramy. Pozwala to operatorom na długą pracę bez zmęczenia i sprawia, że odkurzacz jest łatwy i wygodny w transporcie. Dla dodatkowej wygody akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, mogą być przechowywane na samym odkurzaczu. Zestaw zawiera fizelinowy worek filtrujący.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Re!Plast: Zrównoważona i innowacyjna konstrukcja zawierająca 60% materiałów pochodzących z recyklingu
Zrównoważona i innowacyjna konstrukcja zawierająca 60% materiałów pochodzących z recyklingu
Produkowany przy użyciu mniejszej ilości surowców i energii. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza emisję CO₂. Innowacyjne, trwałe, solidne, a tym samym bardzo ekonomiczne urządzenie.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Re!Plast: Niska waga
Niska waga
Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Re!Plast: Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)
Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia wraz z akcesoriami.
  • Szybkie i bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego na haku.
  • Łatwa i praktyczna pozycja parkowania ssawki podłogowej na odkurzaczu.
Hak na przewód zasilający
  • Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 11
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 61
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 3 szt.
  • Długość rur ssących: 350 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
  • Hak na przewód zasilający
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic Re!Plast
Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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