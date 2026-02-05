Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA
Odkurzacz T 15/1 Adv HEPA koncentruje się na higienie, jest zrównoważony i bardzo cichy, a oprócz wysokiej mocy ssania oferuje skuteczny filtr HEPA 14 i szeroką gamę akcesoriów.
Odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Adv HEPA charakteryzuje się pierwszorzędną mocą ssania, wyjątkowo cichą pracą, solidnością, imponującym stosunkiem ceny do jakości oraz szeroką gamą akcesoriów. Dzięki filtrowi HEPA 14 odkurzacz zapewnia zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych na higienę. O solidności urządzenia świadczy jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Dzięki 45% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu* zasoby naturalne chronione są od samego początku. Ponieważ odkurzacz 15/1 Adv HEPA pracuje bardzo cicho przy zaledwie 52 dB(A) i dużej mocy ssania, najlepiej nadaje się do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a jego zbiornik ma pojemność 15 litrów. Dzięki składanemu uchwytowi do przenoszenia odkurzacz można transportować w sposób ergonomiczny i blisko ciała. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i mogą być zawsze przechowywane w zasięgu ręki. W zakres dostawy odkurzacza T 15/1 Adv HEPA wchodzą akcesoria: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka( wykonana z aluminium) teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości, przełączanassawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i filtr HEPA 14.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklinguProdukcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Użycie materiałów pochodzących z recyklingu obniża emisję CO₂.
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)Idealny do czyszczenia w ciągu dnia. Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy. Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Wtyczka elektryczna
- Prosta i szybka wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
- Proces czyszczenia można kontynuować bez zakłóceń.
- Brak lub mniejsze koszty serwisowania.
Ręczny schowek na kabel
- Kabel zasilający można szybko schować.
- Oszczędność czasu: przechowanie kabla w zaledwie kilka sekund.
- Kabel zasilający nie ulega skręceniu i jest zawsze zwinięty.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Duży przycisk wł./wył.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Kompleksowy zakres akcesoriów
- Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
- Wysokiej jakości kosz filtrujący i fizelinowy worek filtracyjny.
- Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
- Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|585
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|52
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|10
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 250 x 410
* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Dysza do parkietów
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Inteligentny system zwijania kabla
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
- Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.