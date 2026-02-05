Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA

Odkurzacz T 15/1 Adv HEPA koncentruje się na higienie, jest zrównoważony i bardzo cichy, a oprócz wysokiej mocy ssania oferuje skuteczny filtr HEPA 14 i szeroką gamę akcesoriów.

Odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Adv HEPA charakteryzuje się pierwszorzędną mocą ssania, wyjątkowo cichą pracą, solidnością, imponującym stosunkiem ceny do jakości oraz szeroką gamą akcesoriów. Dzięki filtrowi HEPA 14 odkurzacz zapewnia zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych na higienę. O solidności urządzenia świadczy jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Dzięki 45% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu* zasoby naturalne chronione są od samego początku. Ponieważ odkurzacz 15/1 Adv HEPA pracuje bardzo cicho przy zaledwie 52 dB(A) i dużej mocy ssania, najlepiej nadaje się do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a jego zbiornik ma pojemność 15 litrów. Dzięki składanemu uchwytowi do przenoszenia odkurzacz można transportować w sposób ergonomiczny i blisko ciała. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i mogą być zawsze przechowywane w zasięgu ręki. W zakres dostawy odkurzacza T 15/1 Adv HEPA wchodzą akcesoria: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka( wykonana z aluminium) teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości, przełączanassawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i filtr HEPA 14.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA: Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Użycie materiałów pochodzących z recyklingu obniża emisję CO₂.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA: Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Idealny do czyszczenia w ciągu dnia. Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy. Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
  • Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
  • Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
  • Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Wtyczka elektryczna
  • Prosta i szybka wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
  • Proces czyszczenia można kontynuować bez zakłóceń.
  • Brak lub mniejsze koszty serwisowania.
Ręczny schowek na kabel
  • Kabel zasilający można szybko schować.
  • Oszczędność czasu: przechowanie kabla w zaledwie kilka sekund.
  • Kabel zasilający nie ulega skręceniu i jest zawsze zwinięty.
Niska waga
  • Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
  • Łatwy do przenoszenia po schodach.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
  • Duży przycisk wł./wył.
  • Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
  • Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Kompleksowy zakres akcesoriów
  • Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
  • Wysokiej jakości kosz filtrujący i fizelinowy worek filtracyjny.
  • Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
  • Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 585
Pojemność zbiornika (l) 15
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 52
Waga bez akcesoriów (kg) 6,4
Waga z opakowaniem (kg) 10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 440 x 250 x 410

* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Dysza do parkietów
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
  • Inteligentny system zwijania kabla
  • Wtyczka elektryczna: Standard
  • Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA
Wideo

Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Podłogi twarde
  • Wykładzina/dywan
  • Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.