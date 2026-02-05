Odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Adv HEPA charakteryzuje się pierwszorzędną mocą ssania, wyjątkowo cichą pracą, solidnością, imponującym stosunkiem ceny do jakości oraz szeroką gamą akcesoriów. Dzięki filtrowi HEPA 14 odkurzacz zapewnia zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych na higienę. O solidności urządzenia świadczy jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Dzięki 45% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu* zasoby naturalne chronione są od samego początku. Ponieważ odkurzacz 15/1 Adv HEPA pracuje bardzo cicho przy zaledwie 52 dB(A) i dużej mocy ssania, najlepiej nadaje się do sprzątania w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a jego zbiornik ma pojemność 15 litrów. Dzięki składanemu uchwytowi do przenoszenia odkurzacz można transportować w sposób ergonomiczny i blisko ciała. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki są częścią zestawu i mogą być zawsze przechowywane w zasięgu ręki. W zakres dostawy odkurzacza T 15/1 Adv HEPA wchodzą akcesoria: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka( wykonana z aluminium) teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości, przełączanassawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i filtr HEPA 14.