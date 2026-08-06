Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic Adv
Odkurzacz T 7/1 Classic Adv przekonuje ergonomiczną konstrukcją, dobrym stosunkiem ceny do jakości i doskonałą mocą ssania.
Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho T 7/1 Classic Adv pracuje niezwykle cicho na poziomie 62 dB(A), a dzięki doskonałej mocy ssania doskonale nadaje się do odkurzania dywanów i twardych powierzchni. Dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu uchwytowi można go łatwo przenosić jedną ręką, nawet po schodach i stopniach. Podwozie wyposażone w dwa stałe i dwa skrętne kółka zapewnia dobre właściwości jezdne, a ergonomicznie ukształtowane kolanko umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet podczas długich zadań. Zbiornik 7 litrów jest zabezpieczony dookoła krawędzią chroniącą przed uderzeniami, która zapobiega uszkodzeniom ścian, mebli i samego zbiornika. Kabel zasilający T 7/1 Classic Adv ma długość 7,5 metra i jest łatwy do wymiany przez użytkownika. W wyposażeniu standardowym znajduje się również fizelinowy worek filtracyjny.
Cechy i zalety
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Wyjątkowa moc ssaniaProfesjonalna jakość. Dobry stosunek ceny do wydajności.
Wtyczka elektrycznaProsta, szybka wymiana kabla zasilającego, nawet bez wcześniejszego przeszkolenia. Proces czyszczenia może być kontynuowany bez przerwy. Brak niepotrzebnych wysokich kosztów serwisowych.
Hak na przewód zasilający
- Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
- Bezpieczne mocowanie kabla podczas transportu.
Stały główny kosz filtrujący
- Wykonany z wytrzymałej fizeliny.
- Zrównoważony: można prać ręcznie w 30 °C.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
- Chroni meble, ściany i urządzenia przed uszkodzeniem.
Niski poziom hałasu podczas pracy wynoszący zaledwie 62 dB(A)
- Delikatny dla użytkownika podczas pracy.
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
- Nadaje się również do tego, co w branży nazywa się „czyszczeniem dziennym”.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|7
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|375 x 285 x 310
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Hak na przewód zasilający
- Wtyczka elektryczna: Standard
Zastosowania
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
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