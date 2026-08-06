Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic Adv

Odkurzacz T 7/1 Classic Adv przekonuje ergonomiczną konstrukcją, dobrym stosunkiem ceny do jakości i doskonałą mocą ssania.

Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho T 7/1 Classic Adv pracuje niezwykle cicho na poziomie 62 dB(A), a dzięki doskonałej mocy ssania doskonale nadaje się do odkurzania dywanów i twardych powierzchni. Dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu uchwytowi można go łatwo przenosić jedną ręką, nawet po schodach i stopniach. Podwozie wyposażone w dwa stałe i dwa skrętne kółka zapewnia dobre właściwości jezdne, a ergonomicznie ukształtowane kolanko umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet podczas długich zadań. Zbiornik 7 litrów jest zabezpieczony dookoła krawędzią chroniącą przed uderzeniami, która zapobiega uszkodzeniom ścian, mebli i samego zbiornika. Kabel zasilający T 7/1 Classic Adv ma długość 7,5 metra i jest łatwy do wymiany przez użytkownika. W wyposażeniu standardowym znajduje się również fizelinowy worek filtracyjny.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic Adv: Niska waga
Niska waga
Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic Adv: Wyjątkowa moc ssania
Wyjątkowa moc ssania
Profesjonalna jakość. Dobry stosunek ceny do wydajności.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic Adv: Wtyczka elektryczna
Wtyczka elektryczna
Prosta, szybka wymiana kabla zasilającego, nawet bez wcześniejszego przeszkolenia. Proces czyszczenia może być kontynuowany bez przerwy. Brak niepotrzebnych wysokich kosztów serwisowych.
Hak na przewód zasilający
  • Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
  • Bezpieczne mocowanie kabla podczas transportu.
Stały główny kosz filtrujący
  • Wykonany z wytrzymałej fizeliny.
  • Zrównoważony: można prać ręcznie w 30 °C.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
  • Chroni meble, ściany i urządzenia przed uszkodzeniem.
Niski poziom hałasu podczas pracy wynoszący zaledwie 62 dB(A)
  • Delikatny dla użytkownika podczas pracy.
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
  • Nadaje się również do tego, co w branży nazywa się „czyszczeniem dziennym”.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 7
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 375 x 285 x 310

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 3 szt.
  • Długość rur ssących: 350 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Hak na przewód zasilający
  • Wtyczka elektryczna: Standard
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic Adv
Zastosowania
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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