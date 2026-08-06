Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho T 7/1 Classic Adv pracuje niezwykle cicho na poziomie 62 dB(A), a dzięki doskonałej mocy ssania doskonale nadaje się do odkurzania dywanów i twardych powierzchni. Dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu uchwytowi można go łatwo przenosić jedną ręką, nawet po schodach i stopniach. Podwozie wyposażone w dwa stałe i dwa skrętne kółka zapewnia dobre właściwości jezdne, a ergonomicznie ukształtowane kolanko umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet podczas długich zadań. Zbiornik 7 litrów jest zabezpieczony dookoła krawędzią chroniącą przed uderzeniami, która zapobiega uszkodzeniom ścian, mebli i samego zbiornika. Kabel zasilający T 7/1 Classic Adv ma długość 7,5 metra i jest łatwy do wymiany przez użytkownika. W wyposażeniu standardowym znajduje się również fizelinowy worek filtracyjny.