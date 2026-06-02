Odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Adv Kärcher to urządzenie, które łączy ekologię, trwałość, wysoką moc ssania oraz wyjątkowo cichą pracę. Dzięki zastosowaniu 45% materiałów pochodzących z recyklingu odkurzacz wspiera ochronę zasobów naturalnych i ogranicza zużycie energii. T 15/1 Adv wyróżnia się także imponującą wytrzymałością, szeroką gamą akcesoriów oraz doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Pomimo wysokiej wydajności urządzenie generuje zaledwie 52 dB(A), dzięki czemu jest idealnym wyborem do sprzątania w ciągu dnia oraz w miejscach wymagających ciszy. Zwrotna i odporna na przechylanie konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania, a pojemny 15- litrowy zbiornik pozwala na długą i efektywną pracę. Odkurzacz wyposażony jest w uchwyt do przenoszenia z funkcją składania, umożliwiający ergonomiczny transport blisko ciała. Trwałość modelu T 15/1 Adv zapewniają solidnie wykonane podwozie, obudowa, zderzak i duże koła, które sprawdzają się nawet przy intensywnym użytkowaniu. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki, dostępne w zestawie, mogą być przechowywane bezpośrednio na urządzeniu, co zapewnia łatwy dostęp w każdej chwili. Zakres dostawy odkurzacza obejmuje szeroką gamę praktycznych akcesoriów, takich jak wąż ssący, antystatyczne kolanko, lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości (wykonana z aluminium), przełączana ssawka podłogowa, ssawka do parkietu, ssawka szczelinowa oraz ssawka do tapicerki.