Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1
Niezwykle cichy, trwały i ekologiczny: odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ zapewnia doskonałą moc ssania i ergonomiczną, przyjazną dla użytkownika konstrukcję.
Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 firmy Kärcher składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, co w procesie produkcji pozwala oszczędzać zasoby naturalne i energię. Imponuje pierwszorzędną mocą ssania, trwałością, wytrzymałością i wyjątkowym stosunkiem ceny do wydajności. Pomimo wysokiej mocy ssania odkurzacz T 10/1 pracuje na poziomie zaledwie 52 dB(A), dzięki czemu jest wyjątkowo cichy, co pozwala na jego bezproblemowe użytkowanie podczas sprzątania w ciągu dnia w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowe urządzenie oferuje wygodny, składany uchwyt do przenoszenia, zapewniający ergonomiczny transport. Model T 10/1 jest zwrotny i odporny na przechylanie. Pojemność zbiornika odkurzacza wynosi 10 litrów. O trwałości i solidności świadczy jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Ssawka szczelinowa wchodząca w zakres dostawy może być przechowywana w zintegrowanym schowku na akcesoria znajdującym się na urządzeniu T 10/1, dzięki czemu jest zawsze pod ręką. Opcjonalnie można zakupić wysoce wydajny filtr HEPA 14.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Wtyczka elektryczna
Ręczny schowek na kabel
Niska waga
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
Opcjonalnie można zamówić wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Stały główny kosz filtrujący
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|585
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|52
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Inteligentny system zwijania kabla
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Uchwyt dla dyszy podłogowej
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
- Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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