Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 firmy Kärcher składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, co w procesie produkcji pozwala oszczędzać zasoby naturalne i energię. Imponuje pierwszorzędną mocą ssania, trwałością, wytrzymałością i wyjątkowym stosunkiem ceny do wydajności. Pomimo wysokiej mocy ssania odkurzacz T 10/1 pracuje na poziomie zaledwie 52 dB(A), dzięki czemu jest wyjątkowo cichy, co pozwala na jego bezproblemowe użytkowanie podczas sprzątania w ciągu dnia w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowe urządzenie oferuje wygodny, składany uchwyt do przenoszenia, zapewniający ergonomiczny transport. Model T 10/1 jest zwrotny i odporny na przechylanie. Pojemność zbiornika odkurzacza wynosi 10 litrów. O trwałości i solidności świadczy jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Ssawka szczelinowa wchodząca w zakres dostawy może być przechowywana w zintegrowanym schowku na akcesoria znajdującym się na urządzeniu T 10/1, dzięki czemu jest zawsze pod ręką. Opcjonalnie można zakupić wysoce wydajny filtr HEPA 14.