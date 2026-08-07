Zestaw T 10/1 + Worki filtracyjne
Profesjonalny odkurzacz jednofunkcyjny o wytrzymałej i prostej konstrukcji oraz wyjątkowo łatwej obsłudze. Idealnie nadaje się do czyszczenia dywanów, wykładzin i podłóg twardych. W zestawie z workami filtracyjnymi z włókniny.
W skład zestawu wchodzą:
Doskonale sprawdzi się na małych i średnich powierzchniach. Polecany w szczególności firmom sprzątającym oraz personelowi dbającemu o czystość hoteli, biurowców i butików. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy bez potrzeby schylania się. Zderzak na obudowie chroni przed uszkodzeniem odkurzacz oraz meble i ściany w skutek przypadkowego zderzenia. Zmywalny filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę. Fizelinowa torebka filtracyjna jest wyjątkowo odporna na rozdarcie i jest znacznie bardziej pojemna od standardowej torebki papierowej. System Clip usprawnia łączenie węży ssących oraz rur i kolanek. Umożliwia przy tym łatwe przedłużanie węży oraz szybką wymianę akcesoriów. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik o pojemności 10 litrów.
Cechy i zalety
Większa pojemnośćFizelinowa torebka filtracyjna zatrzymuje więcej brudu niż konwencjonalna – papierowa.
Podczas odkurzania grubych śmieci, takich jak popcorn w salach kinowych odkurzacz może pracować bez torebki filtracyjnej.Zmywalny filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę.
Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzaczaPrzechowywanie akecesoriów na zderzaku odkurzacza.
Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy
- Bez potrzeby schylania się.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Wydatek powietrza (l/s)
|43
|Moc znamionowa (W)
|700
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Kolor
|antracyt
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Nylon
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Zastosowania
- Specjalnie opracowany do wymagań sektora hotelarskiego i gastronomicznego, handlu detalicznego i czyszczenia budynków
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.