Doskonale sprawdzi się na małych i średnich powierzchniach. Polecany w szczególności firmom sprzątającym oraz personelowi dbającemu o czystość hoteli, biurowców i butików. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy bez potrzeby schylania się. Zderzak na obudowie chroni przed uszkodzeniem odkurzacz oraz meble i ściany w skutek przypadkowego zderzenia. Zmywalny filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę. Fizelinowa torebka filtracyjna jest wyjątkowo odporna na rozdarcie i jest znacznie bardziej pojemna od standardowej torebki papierowej. System Clip usprawnia łączenie węży ssących oraz rur i kolanek. Umożliwia przy tym łatwe przedłużanie węży oraz szybką wymianę akcesoriów. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik o pojemności 10 litrów.