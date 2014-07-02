Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 10 szt., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.
Bardzo odporne na rozdarcie, 3-warstwowe worki filtracyjne fizelinowe, klasa pyłów M. Worki filtracyjne fizelinowe charakteryzują się wydajnością od 2 do 3-krotnie wyższą niż papierowe worki filtracyjne. Standardowy do modeli T 10/1 oraz T 12/1. Zawartość: x10.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|10
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|365 x 240 x 85