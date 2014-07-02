Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 10 szt., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.

Bardzo odporne na rozdarcie, 3-warstwowe worki filtracyjne fizelinowe, klasa pyłów M. Worki filtracyjne fizelinowe charakteryzują się wydajnością od 2 do 3-krotnie wyższą niż papierowe worki filtracyjne. Standardowy do modeli T 10/1 oraz T 12/1. Zawartość: x10.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 10
Kolor Biała
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 365 x 240 x 85