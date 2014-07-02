Bardzo odporne na rozdarcie, 3-warstwowe worki filtracyjne fizelinowe, klasa pyłów M. Worki filtracyjne fizelinowe charakteryzują się wydajnością od 2 do 3-krotnie wyższą niż papierowe worki filtracyjne. Standardowy do modeli T 10/1 oraz T 12/1. Zawartość: x10.