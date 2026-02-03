Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv

Idealny odkurzacz dla firm oferujących usługi porządkowe. Został opracowany w ścisłej współpracy z użytkownikami z branży usług utrzymania czystości.

Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv, zaprojektowany specjalnie dla profesjonalistów zajmujących się sprzątaniem budynków. Posiada poręczne, antystatyczne kolanko z systemem klipsów, bezstopniową regulację mocy ssącej oraz duży przełącznik, który można obsługiwać stopą, umożliwiający wygodne i ergonomiczne odkurzanie, bez nadwyrężania pleców, dzięki minimalnej ilości czasu spędzonego w pochylonej pozycji. Zamontowany na stałe główny filtr koszykowy umożliwia czyszczenie, z lub bez użycia torebki filtracyjnej, a duży, wyjątkowo wytrzymały, odporny na uderzenia zbiornik został zabezpieczony otaczającym go zderzakiem, który chroni meble i inne przedmioty przed uszkodzeniem. Przewód zasilający o długości 12 metrów z charakterystyczną żółtą wtyczką sprawia, że wszelkie wymagane wymiany przewodów są łatwe, szybkie i ekonomiczne. Podczas przewożenia przewód zasilający można bezpiecznie transportować na głowicy urządzenia, a zintegrowany schowek to najbezpieczniejsze miejsce dla wszystkich ważnych akcesoriów. Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje dwie trwałe, metalowe rury ssące (każda o długości 0,5 m), wąż ssący, antystatyczne kolanko redukujące wyładowania elektrostatyczne, przełączaną ssawkę podłogową (280 mm) do twardych posadzek i wykładzin, jak również torebkę filtracyjną z fizeliny.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv: Zmywalny, wzmocniony i nylonowy filtr koszykowy
Chroni turbinę i umożliwia pracę bez torebki filtracyjnej.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv: Łatwe w serwisowaniu
Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv: Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy
Bez potrzeby schylania się.
Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza
  • Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 220 / 22
Wydatek powietrza (l/s) 43
Moc znamionowa (W) 700
Pojemność zbiornika (l) 10
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 57
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 5,4
Waga z opakowaniem (kg) 9,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 355 x 310 x 410

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Miejsce na przechowywanie kabla
  • Wtyczka elektryczna: Standard
Wideo

Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.