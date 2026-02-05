Zawsze pod ręką: odkurzacz VC 4 Cordless myHome Car jest lekki i zapewnia swobodę ruchów podczas czyszczenia, a także umożliwia wszechstronne i wygodne użytkowanie. Po odłączeniu rury ssącej, urządzenie może być używane jako kompaktowy odkurzacz ręczny – idealny do czyszczenia wnętrz samochodów. Wraz z urządzeniem dostarczane są kompatybilne akcesoria ułatwiające czyszczenie wnętrza auta: ssawka szczelinowa, dodatkowa, długa i elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia przestrzeni znajdujących się pomiędzy, miękka szczotka do mebli 2 w 1 przeznaczona do delikatnych powierzchni, wąż przedłużający ułatwiający docieranie do trudno dostępnych miejsc, a także duża ssawka do tapicerki. W pełni naładowany akumulator urządzenia umożliwia pracę do 30 minut. Praktyczne wyposażenie ułatwia odkurzanie. Aktywna ssawka podłogowa skutecznie usuwa zanieczyszczenia z twardych posadzek i wykładzin, a tryb Boost zapewnia dodatkową moc. Zbiornik zanieczyszczeń można opróżnić za pomocą jednego kliknięcia, a przycisk blokujący sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego trzymania przycisku zasilania. Uchwyt ścienny umożliwia uporządkowane przechowywanie urządzenia na niewielkiej przestrzeni.