Filtry i worki do odkurzacza wielofunkcyjnego - jakie wybrać?

Z odkurzaczem wielofunkcyjnym możesz więcej!

Wielofunkcyjny odkurzacz uniwersalny Kärcher został zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych pracach związanych z czyszczeniem w domu i jego otoczeniu. Dzięki wyjątkowo wysokiej sile ssania, unikalnemu systemowi filtracji oraz przemyślanej konstrukcji ma szerokie zastosowanie w czyszczeniu powierzchni z różnego typu zanieczyszczeń suchych, zarówno gruboziarnistych, jak i drobnoziarnistych, a także mokrych (ciecze nieagresywne).

Uniwersalne odkurzacze WD doskonale sprawdzają się do codziennych porządków w domu. Skutecznie i szybko zasysają kurz, piasek, błoto, rozlane płyny czy sierść zwierząt z podłóg twardych, dywanów i mebli tapicerowanych. Znajdują zastosowanie także do czyszczenia w piwnicy, np. rozbitego szkła.

Odkurzacze wielofunkcyjne są niezastąpione w garażu czy warsztacie majsterkowicza, czyli w miejscach, gdzie wciąż się brudzi. Bez problemu usuwają błoto czy śnieg z kół samochodu, ale także wióry i pyły powstające podczas różnego typu prac. Sprawdzą się także do sprzątania wnętrza auta.

Awarie i remonty to kolejne obszary zastosowania odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Stanowią nieocenioną pomoc w sytuacji, gdy z pralki wyleje się woda. Przydadzą się także podczas remontu do efektywnego zasysania kurzu i pyłów powstających wskutek wiercenia, szlifowania, a także wielu innych. Szczególnie polecane są modele z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi, co pozwala zebrać pył bezpośrednio w miejscu jego wytwarzania.

Co więcej, odkurzacze wielofunkcyjne znakomicie sprawdzają się do sprzątania na zewnątrz domu. Pomagają utrzymać porządek na tarasie czy podjeździe. Dzięki funkcji wydmuchu niczym ogrodowa dmuchawa wymiatają liście oraz śmieci ze szczelin, gdy nie trzeba zbierać ich do zbiornika.

Odkurzacze uniwersalne Kärcher wyróżniają się szerokim zakresem zastosowania. Przeznaczone są do najbardziej wymagających zadań, z którymi nie poradzi sobie tradycyjny odkurzacz. Przy tym cechują się niskim zużyciem energii w stosunku do generowanej mocy ssącej i wydajności.

W celu maksymalnego wykorzystania możliwości uniwersalnych odkurzaczy WD warto wyposażyć je w dodatkowe akcesoria, a podstawowymi są filtry i worki.