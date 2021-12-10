Filtry i worki do odkurzacza wielofunkcyjnego - jakie wybrać?
Odkurzacze wielofunkcyjne Kärcher wyróżniają się imponującym wachlarzem zastosowań. Za ich prawidłową i wydajną pracę odpowiada m.in. system filtracyjny. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat worków i filtrów do odkurzaczy uniwersalnych.
Z odkurzaczem wielofunkcyjnym możesz więcej!
Wielofunkcyjny odkurzacz uniwersalny Kärcher został zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych pracach związanych z czyszczeniem w domu i jego otoczeniu. Dzięki wyjątkowo wysokiej sile ssania, unikalnemu systemowi filtracji oraz przemyślanej konstrukcji ma szerokie zastosowanie w czyszczeniu powierzchni z różnego typu zanieczyszczeń suchych, zarówno gruboziarnistych, jak i drobnoziarnistych, a także mokrych (ciecze nieagresywne).
Uniwersalne odkurzacze WD doskonale sprawdzają się do codziennych porządków w domu. Skutecznie i szybko zasysają kurz, piasek, błoto, rozlane płyny czy sierść zwierząt z podłóg twardych, dywanów i mebli tapicerowanych. Znajdują zastosowanie także do czyszczenia w piwnicy, np. rozbitego szkła.
Odkurzacze wielofunkcyjne są niezastąpione w garażu czy warsztacie majsterkowicza, czyli w miejscach, gdzie wciąż się brudzi. Bez problemu usuwają błoto czy śnieg z kół samochodu, ale także wióry i pyły powstające podczas różnego typu prac. Sprawdzą się także do sprzątania wnętrza auta.
Awarie i remonty to kolejne obszary zastosowania odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Stanowią nieocenioną pomoc w sytuacji, gdy z pralki wyleje się woda. Przydadzą się także podczas remontu do efektywnego zasysania kurzu i pyłów powstających wskutek wiercenia, szlifowania, a także wielu innych. Szczególnie polecane są modele z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi, co pozwala zebrać pył bezpośrednio w miejscu jego wytwarzania.
Co więcej, odkurzacze wielofunkcyjne znakomicie sprawdzają się do sprzątania na zewnątrz domu. Pomagają utrzymać porządek na tarasie czy podjeździe. Dzięki funkcji wydmuchu niczym ogrodowa dmuchawa wymiatają liście oraz śmieci ze szczelin, gdy nie trzeba zbierać ich do zbiornika.
Odkurzacze uniwersalne Kärcher wyróżniają się szerokim zakresem zastosowania. Przeznaczone są do najbardziej wymagających zadań, z którymi nie poradzi sobie tradycyjny odkurzacz. Przy tym cechują się niskim zużyciem energii w stosunku do generowanej mocy ssącej i wydajności.
W celu maksymalnego wykorzystania możliwości uniwersalnych odkurzaczy WD warto wyposażyć je w dodatkowe akcesoria, a podstawowymi są filtry i worki.
Jaki filtr do odkurzacza uniwersalnego będzie najlepszy?
System filtracji w odkurzaczu pełni wielorakie funkcje – odpowiada za pochłanianie kurzu, ale też wpływa na wydajność odkurzania i żywotność urządzenia, ponieważ chroni silnik przed uszkodzeniami. Ponadto sprawia, że wydmuchiwane powietrze jest czystsze niż to w sprzątanym pomieszczeniu, co jest ważne dla zdrowia.
Odkurzacze uniwersalne Kärcher standardowo wyposażone są w wydajne filtry, które gwarantują skuteczne zatrzymywanie zabrudzeń. Dzięki specjalnym właściwościom umożliwiają pracę na sucho i mokro bez konieczności zmiany filtra.
W odkurzaczach wielofunkcyjnych WD 2 (wybrane modele) i WD 3 zastosowano niezawodny filtr kartridżowy, który przystosowany jest do pracy zarówno na sucho, jak i na mokro. Jego zaletą jest duża powierzchnia filtracyjna, co przekłada się na wysoki stopień zatrzymywania pyłu i kurzu, dzięki czemu wydmuchiwane powietrze jest wyjątkowo czyste. Filtr typu Cartridge zajmuje jednak dużo miejsca w zbiorniku i ma kontakt z wodą w czasie pracy na mokro.
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Z kolei odkurzacze Kärcher WD 4, WD 5 i WD 6 wyposażone są w filtr płaski falisty, który umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody. Umiejscowiony jest na głowicy, przez co nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika. Dzięki specjalnej budowie ma dużą powierzchnię filtracyjną, ale niewielkie rozmiary.
Fot.: Filtr płaski falisty odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4, WD 5 i WD 6 – do odkurzania na sucho i na mokro
Płaski filtr falisty w odkurzaczach wielofunkcyjnych montowany jest w specjalnej kasecie, tworząc innowacyjną opatentowaną technologię szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem oraz ryzyka uszkodzenia podczas wyciągania. Ponadto można go łatwo wyczyścić, ponieważ jest zmywalny. Co więcej, modele WD 5 i WD 6 wyposażone są w funkcję oczyszczania filtra dla oszczędności czasu i ograniczenia kontaktu z zanieczyszczeniami. Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku na obudowie silne uderzenie strumienia powietrza otrzepuje filtr z zalegającego w nim pyłu. Skutecznie zapobiega to spadkom siły ssącej oraz wydłuża żywotność filtra.
Worki do odkurzaczy
Worki filtracyjne w odkurzaczach pełnią funkcję nie tylko zbiornika dla zanieczyszczenia, ale również stanowią jeden ze stopni systemu filtracyjnego, zatrzymując większe cząsteczki brudu. Ich brak podczas pracy na sucho sprawia, że wszystkie zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio na filtr główny, powodując jego zatykanie. Ponadto nadmierna ilość pyłu może przedostać się do silnika lub innych podzespołów, co może przyczynić się do awarii odkurzacza. Stosowanie worków filtracyjnych wydłuża żywotność filtra oraz innych części, a także gwarantuje prawidłową pracę urządzenia.
W ofercie Kärcher dostępne są worki filtracyjne papierowe i flizelinowe o doskonałej skuteczności zatrzymywania zanieczyszczeń, w tym także drobnych pyłów.
Torebki filtracyjne papierowe cechują się dwuwarstwową budową. Posiadają wyjątkową wydajność filtrowania i niezawodnie zatrzymują kurz. Co więcej, odporność na rozdarcie zapewnia wydłużoną żywotność. Worki papierowe podczas opróżniania eliminują pylenie. Wymieniane w odpowiednim momencie nie wpływają na wydajność zasysania. Torebki filtracyjne papierowe są standardowym wyposażeniem dla modeli WD 2 i WD 3.
Fot. Zestaw 5 papierowych torebek filtracyjnych do odkurzacza wielofunkcyjnego Kärcher
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Worki filtracyjne flizelinowe zbierają 2–3 razy więcej pyłów, jednocześnie utrzymując wyższą moc zasysania. W porównaniu do torebek papierowych filtracja ma charakter dogłębny, a nie powierzchniowy. Worki flizelinowe wyróżniają się doskonałą retencją pyłu i są znacznie bardziej pojemne od papierowych. Imponują także wyjątkowo dużą odpornością na rozdarcie. Pomimo wyższej ceny, w rozrachunku rocznym są tańszym wyborem niż torebki papierowe (koszty niższe o 38%). Worki flizelinowe są standardem dla odkurzaczy WD 4, WD 5 i WD 6.
Fot. Worki flizelinowe do odkurzacza wielofunkcyjnego Kärcher
Odkurzanie na mokro a worki i filtry
Odkurzacze wielofunkcyjne Kärcher przystosowane są do pracy na sucho i mokro. W przypadku zasysania kurzu, pyłu, a zwłaszcza zanieczyszczeń drobnoziarnistych zalecane jest stosowanie worka, który gromadzi zanieczyszczenia i minimalizuje ryzyko zapylenia turbiny.
Natomiast worków filtracyjnych nie należy stosować do zasysania cieczy i zabrudzeń wilgotnych. W takiej sytuacji silnik przed kroplami płynów oraz mogącymi powstać niewielkimi ilościami pyłów jest chroniony przez filtr główny. Zbierane ciecze trafiają do zbiornika, który po skończonej pracy należy opróżnić i wypłukać. Warto także sprawdzić stan filtra głównego. Jeśli jest mocno zabrudzony, trzeba go umyć wodą, a następnie dokładnie wysuszyć. Warto pamiętać, by pracować tylko przy użyciu suchego filtra.
Wszelkie wskazówki dotyczące pracy odkurzaczy uniwersalnych znajdują się w instrukcji obsługi danego modelu.
Jakie filtry i worki pasują do odkurzacza Kärcher?
Marka Kärcher oferuje szeroki asortyment worków i filtrów do odkurzaczy uniwersalnych. Aby wybrać właściwe akcesoria, należy skorzystać z wyszukiwarki na stronie internetowej.
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Wyszukiwarka w łatwy i szybki sposób pomaga dobrać odpowiedni filtr lub worek do odkurzacza, a także inne akcesoria. Wystarczy wyszukać posiadany model urządzenia, by wyświetliła się oferta wyposażenia dodatkowego. Warto też pamiętać, by stosować tylko oryginalne filtry i worki do odkurzaczy Kärcher, ponieważ daje to gwarancję niezawodnego działania systemu filtracyjnego.
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