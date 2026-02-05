Płaski filtr falisty KFI 4410 umożliwia odkurzanie na mokro i sucho bez konieczności ciągłego zatrzymywania się w celu wymiany filtra. Podczas użytkowania niezawodnie zapewnia wysoką moc ssania i filtrację pyłu. Montowany w opatentowanej puszce filtracyjnej, płaski filtr falisty można wymieniać wyjątkowo wygodnie i szybko bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy otworzyć puszkę filtracyjną, wymienić filtr, zamknąć puszkę filtracyjną i to wszystko. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6.