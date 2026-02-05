Płaski filtr falisty KFI 4410

Płaski filtr falisty do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń oraz płynów bez konieczności wymiany filtra.

Płaski filtr falisty KFI 4410 umożliwia odkurzanie na mokro i sucho bez konieczności ciągłego zatrzymywania się w celu wymiany filtra. Podczas użytkowania niezawodnie zapewnia wysoką moc ssania i filtrację pyłu. Montowany w opatentowanej puszce filtracyjnej, płaski filtr falisty można wymieniać wyjątkowo wygodnie i szybko bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy otworzyć puszkę filtracyjną, wymienić filtr, zamknąć puszkę filtracyjną i to wszystko. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6.

Cechy i zalety
Materiał filtrujący wykonany z celulozy
  • Zapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
  • Odkurzacze uniwersalne bez konieczności wymiany filtra.
  • Płaski filtr falisty można wymienić w kilka sekund otwierając puszkę filtracyjną – bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor brązowy
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 163 x 104 x 50
Zastosowania
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Płyny