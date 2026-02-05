Płaski filtr falisty KFI 4410
Płaski filtr falisty do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń oraz płynów bez konieczności wymiany filtra.
Płaski filtr falisty KFI 4410 umożliwia odkurzanie na mokro i sucho bez konieczności ciągłego zatrzymywania się w celu wymiany filtra. Podczas użytkowania niezawodnie zapewnia wysoką moc ssania i filtrację pyłu. Montowany w opatentowanej puszce filtracyjnej, płaski filtr falisty można wymieniać wyjątkowo wygodnie i szybko bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy otworzyć puszkę filtracyjną, wymienić filtr, zamknąć puszkę filtracyjną i to wszystko. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6.
Cechy i zalety
Materiał filtrujący wykonany z celulozy
- Zapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
- Odkurzacze uniwersalne bez konieczności wymiany filtra.
- Płaski filtr falisty można wymienić w kilka sekund otwierając puszkę filtracyjną – bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|brązowy
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Drobne zanieczyszczenia
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Płyny