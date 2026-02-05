Odkurzacz uniwersalny WD 7 Control P S 30/6/35/T
Odkurzacz WD 7 Control P S 30/6/35/T z pilotem zdalnego sterowania 2 w 1 jest idealny do pracy z elektronarzędziami (bezprzewodowymi). Zawiera Kärcher FILT!elligence™ – inteligentny system kontroli filtra.
Innowacyjny, wygodny, wydajny – odkurzecz WD 7 Control P S 30/6/35/T z Kärcher FILT!elligence™ – inteligentnym systemem kontroli filtra. Podświetlane diody LED informują o konieczności wyczyszczenia lub wymiany zarówno worka filtracyjnego, jak i filtra. Dzięki opatentowanej technologii usuwania filtra, płaski filtr falisty można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami, co zapewnia absolutną czystość i higienę. Innowacyjny pilot zdalnego sterowania 2 w 1 umożliwia uruchamianie i wyłączanie urządzenia za pomocą pilota Bluetooth, co zapewnia dodatkową wygodę. Co go wyróżnia? Podczas pracy z elektronarzędziami bezprzewodowymi odkurzacz aktywuje się samoczynnie dzięki funkcji automatycznego wykrywania wibracji. Dzięki zintegrowanemu gniazdku elektrycznemu odkurzacz WD 7 Control jest również idealnym partnerem dla przewodowych elektronarzędzi. Co więcej ssanie można regulować w dowolnym zakresie za pomocą funkcji Power Control. Dzięki pojemnemu 30-litrowemu zbiornikowi ze stali nierdzewnej, 6-metrowemu przewodowi i bardzo długiemu wężowi ssącemu o długości 3,5 m odkurzacz WD 7 Control P S oferuje maksymalną pojemność i zasięg.
Cechy i zalety
FILT!elligence™ – inteligentny system kontroli filtrówDiody LED wskazują, kiedy wymagane jest czyszczenie lub wymiana zarówno worka filtrującego, jak i filtra w celu zapewnienia optymalnej mocy ssania i dłuższej żywotności urządzenia.
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1Funkcja 1: umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie odkurzacza uniwersalnego za pośrednictwem połączenia Bluetooth, po prostu naciskając pilota zdalnego sterowania na samym wężu ssącym.
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1: automatyczne wykrywanie wibracjiFunkcja 2: w trybie automatycznym funkcja wykrywania wibracji automatycznie włącza i wyłącza odkurzacz uniwersalny, gdy tylko elektronarzędzie bezprzewodowe zostanie włączone lub wyłączone. W trybie automatycznym odkurzacz uniwersalny kontynuuje odkurzanie przez kilka sekund po wyłączeniu elektronarzędzia bezprzewodowego, aby zapewnić zebranie całego pozostałego kurzu i zanieczyszczeń. Do bezpyłowej pracy.
Dodatkowe gniazdo zasilania do pracy z elektronarzędziami przewodowymi
- Odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach.
- Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Kontrola mocy
- Moc ssącą urządzenia można ustawić w dowolnym zakresie za pomocą przełącznika obrotowego (od min. do maks.), dzięki czemu można ją dopasować do każdego zastosowania.
Czyszczenie filtra i opatentowana technologia usuwania filtra
- Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
Spust wody
- Wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
- Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Hamulec kółek samonastawnych
- Odkurzacz uniwersalny zachowuje stabilność nawet na pochyłościach do 10°.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1400
|Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Moc ssania (W)
|315
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 290
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 80
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa czarny
|Kabel zasilający (m)
|6
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 3.5 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
- Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
- Kärcher FILT!elligence™
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Spust wody
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
- Kółka samonastawne z hamulcem: 1 szt.
Wideo
Zastosowania
- Warsztat
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Tarasy
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.