Odkurzacz uniwersalny WD 7 Control P S 30/6/35/T

Odkurzacz WD 7 Control P S 30/6/35/T z pilotem zdalnego sterowania 2 w 1 jest idealny do pracy z elektronarzędziami (bezprzewodowymi). Zawiera Kärcher FILT!elligence™ – inteligentny system kontroli filtra.

Innowacyjny, wygodny, wydajny – odkurzecz WD 7 Control P S 30/6/35/T z Kärcher FILT!elligence™ – inteligentnym systemem kontroli filtra. Podświetlane diody LED informują o konieczności wyczyszczenia lub wymiany zarówno worka filtracyjnego, jak i filtra. Dzięki opatentowanej technologii usuwania filtra, płaski filtr falisty można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami, co zapewnia absolutną czystość i higienę. Innowacyjny pilot zdalnego sterowania 2 w 1 umożliwia uruchamianie i wyłączanie urządzenia za pomocą pilota Bluetooth, co zapewnia dodatkową wygodę. Co go wyróżnia? Podczas pracy z elektronarzędziami bezprzewodowymi odkurzacz aktywuje się samoczynnie dzięki funkcji automatycznego wykrywania wibracji. Dzięki zintegrowanemu gniazdku elektrycznemu odkurzacz WD 7 Control jest również idealnym partnerem dla przewodowych elektronarzędzi. Co więcej ssanie można regulować w dowolnym zakresie za pomocą funkcji Power Control. Dzięki pojemnemu 30-litrowemu zbiornikowi ze stali nierdzewnej, 6-metrowemu przewodowi i bardzo długiemu wężowi ssącemu o długości 3,5 m odkurzacz WD 7 Control P S oferuje maksymalną pojemność i zasięg.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 7 Control P S 30/6/35/T: FILT!elligence™ – inteligentny system kontroli filtrów 
FILT!elligence™ – inteligentny system kontroli filtrów 
Diody LED wskazują, kiedy wymagane jest czyszczenie lub wymiana zarówno worka filtrującego, jak i filtra w celu zapewnienia optymalnej mocy ssania i dłuższej żywotności urządzenia.
Odkurzacz uniwersalny WD 7 Control P S 30/6/35/T: Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
Funkcja 1: umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie odkurzacza uniwersalnego za pośrednictwem połączenia Bluetooth, po prostu naciskając pilota zdalnego sterowania na samym wężu ssącym.
Odkurzacz uniwersalny WD 7 Control P S 30/6/35/T: Pilot zdalnego sterowania 2 w 1: automatyczne wykrywanie wibracji
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1: automatyczne wykrywanie wibracji
Funkcja 2: w trybie automatycznym funkcja wykrywania wibracji automatycznie włącza i wyłącza odkurzacz uniwersalny, gdy tylko elektronarzędzie bezprzewodowe zostanie włączone lub wyłączone. W trybie automatycznym odkurzacz uniwersalny kontynuuje odkurzanie przez kilka sekund po wyłączeniu elektronarzędzia bezprzewodowego, aby zapewnić zebranie całego pozostałego kurzu i zanieczyszczeń. Do bezpyłowej pracy.
Dodatkowe gniazdo zasilania do pracy z elektronarzędziami przewodowymi
  • Odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach.
  • Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Kontrola mocy
  • Moc ssącą urządzenia można ustawić w dowolnym zakresie za pomocą przełącznika obrotowego (od min. do maks.), dzięki czemu można ją dopasować do każdego zastosowania.
Czyszczenie filtra i opatentowana technologia usuwania filtra
  • Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
  • Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
Spust wody
  • Wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
  • Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Hamulec kółek samonastawnych
  • Odkurzacz uniwersalny zachowuje stabilność nawet na pochyłościach do 10°. 
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1400
Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W) min. 100 - maks. 2100
Moc ssania (W) 315
Podciśnienie (mbar) maks. 290
Wydatek powietrza (l/s) maks. 80
Pojemność zbiornika (l) 30
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa czarny
Kabel zasilający (m) 6
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 8,7
Waga z opakowaniem (kg) 13,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 3.5 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
  • Ssawka szczelinowa
  • Adapter do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
  • Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Regulacja mocy zasysania
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Wygodny uchwyt 3 w 1
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Spust wody
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
  • Kółka samonastawne z hamulcem: 1 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 7 Control P S 30/6/35/T

Wideo

Zastosowania
  • Warsztat
  • Prace remontowe
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Tarasy
  • Płyny
  • Piwnica
  • Warsztat majsterkowicza
  • Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.