Innowacyjny, wygodny, wydajny – odkurzecz WD 7 Control P S 30/6/35/T z Kärcher FILT!elligence™ – inteligentnym systemem kontroli filtra. Podświetlane diody LED informują o konieczności wyczyszczenia lub wymiany zarówno worka filtracyjnego, jak i filtra. Dzięki opatentowanej technologii usuwania filtra, płaski filtr falisty można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami, co zapewnia absolutną czystość i higienę. Innowacyjny pilot zdalnego sterowania 2 w 1 umożliwia uruchamianie i wyłączanie urządzenia za pomocą pilota Bluetooth, co zapewnia dodatkową wygodę. Co go wyróżnia? Podczas pracy z elektronarzędziami bezprzewodowymi odkurzacz aktywuje się samoczynnie dzięki funkcji automatycznego wykrywania wibracji. Dzięki zintegrowanemu gniazdku elektrycznemu odkurzacz WD 7 Control jest również idealnym partnerem dla przewodowych elektronarzędzi. Co więcej ssanie można regulować w dowolnym zakresie za pomocą funkcji Power Control. Dzięki pojemnemu 30-litrowemu zbiornikowi ze stali nierdzewnej, 6-metrowemu przewodowi i bardzo długiemu wężowi ssącemu o długości 3,5 m odkurzacz WD 7 Control P S oferuje maksymalną pojemność i zasięg.