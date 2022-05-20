Odkurzacz uniwersalny WD 4 S V-20/5/22

Mocny i energooszczędny odkurzacz uniwersalny do pracy na mokro i sucho ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 20 l, płaskim filtrem falistym, kablem zasilającym o długości 5 m, wężem ssącym o długości 2,2 m i funkcją dmuchawy.

Super mocny i energooszczędny o mocy 1100 W: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 4 S V-20/5/22, wąż ssący i ssawka podłogowa z klipsami są optymalnie dopasowane, aby zapewnić najlepsze wyniki czyszczenia. Mokre, suche, drobne lub grube zanieczyszczenia są usuwane non-stop bez konieczności wymiany filtra. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym i odpornym na uderzenia zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 20 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, ssawką podłogową na klips, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Dzięki opatentowanej technologii filtr w odkurzaczu uniwersalnym można łatwo i szybko wyjąć w ciągu kilku sekund w celu dokładnego wyczyszczenia – bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Tam, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, pomocna jest dodatkowa funkcja dmuchawy. Odłączany uchwyt umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia. Rury i ssawka podłogowa są również szybko i wygodnie umieszczane na zderzaku. Inne zalety obejmują system blokady typu „pociągnij i popchnij” ułatwiający otwieranie i zamykanie pojemnika, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia, który umożliwia wygodny transport odkurzacza.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 4 S V-20/5/22: Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra.
Odkurzacz uniwersalny WD 4 S V-20/5/22: Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Odkurzacz uniwersalny WD 4 S V-20/5/22: Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Fizelinowy worek filtracyjny z praktycznym system zamykania
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Przestrzeń do przechowywania
  • Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Wypinane kolanko
  • Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
  • Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1100
Moc ssania (W) 240
Podciśnienie (mbar) maks. 240
Wydatek powietrza (l/s) maks. 55
Pojemność zbiornika (l) 20
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 7,2
Waga z opakowaniem (kg) 10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 384 x 365 x 524

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 4 S V-20/5/22

Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Warsztat
  • Piwnica
  • Płyny
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
