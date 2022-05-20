Super mocny i energooszczędny o mocy 1100 W: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 4 S V-20/5/22, wąż ssący i ssawka podłogowa z klipsami są optymalnie dopasowane, aby zapewnić najlepsze wyniki czyszczenia. Mokre, suche, drobne lub grube zanieczyszczenia są usuwane non-stop bez konieczności wymiany filtra. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym i odpornym na uderzenia zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 20 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, ssawką podłogową na klips, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Dzięki opatentowanej technologii filtr w odkurzaczu uniwersalnym można łatwo i szybko wyjąć w ciągu kilku sekund w celu dokładnego wyczyszczenia – bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Tam, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, pomocna jest dodatkowa funkcja dmuchawy. Odłączany uchwyt umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia. Rury i ssawka podłogowa są również szybko i wygodnie umieszczane na zderzaku. Inne zalety obejmują system blokady typu „pociągnij i popchnij” ułatwiający otwieranie i zamykanie pojemnika, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia, który umożliwia wygodny transport odkurzacza.