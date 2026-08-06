Odkurzacz uniwersalny KWD 5 S V-25/5/22 wyróżnia się czarną głowicą oraz optymalną koordynacją urządzenia, węża ssącego i przełączanej ssawki podłogowej. Dzięki poborowi mocy 1100 W odkurzacz osiąga optymalne wyniki czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym 25-litrowym pojemnikiem ze stali nierdzewnej, 5-metrowym przewodem, wężem ssącym o długości 2,2 z odłączanym, elektrostatycznie zabezpieczonym uchwytem, przełączaną dyszą podłogową, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Płaski filtr falisty nadaje się do nieprzerwanego odkurzania na mokro i sucho bez konieczności wymiany filtra. Dzięki opatentowanej technologii demontażu filtra płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, unikając kontaktu z zanieczyszczeniami. Aby skutecznie wyczyścić filtr i przywrócić moc ssania, wystarczy nacisnąć przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt umożliwia podłączenie akcesoriów do samego węża ssącego. Wąż można przymocować do głowicy urządzenia, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiejprzerwy w pracy.