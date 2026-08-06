Odkurzacz uniwersalny KWD 5 S V-25/5/22
W zestawie z 25-litrowym pojemnikiem ze stali nierdzewnej, 5-metrowym przewodem i wężem ssącym o długości 2,2 metra: Odkurzacz uniwersalny KWD 5 S V-25/5/22 z czarną głowicą gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia.
Odkurzacz uniwersalny KWD 5 S V-25/5/22 wyróżnia się czarną głowicą oraz optymalną koordynacją urządzenia, węża ssącego i przełączanej ssawki podłogowej. Dzięki poborowi mocy 1100 W odkurzacz osiąga optymalne wyniki czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym 25-litrowym pojemnikiem ze stali nierdzewnej, 5-metrowym przewodem, wężem ssącym o długości 2,2 z odłączanym, elektrostatycznie zabezpieczonym uchwytem, przełączaną dyszą podłogową, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Płaski filtr falisty nadaje się do nieprzerwanego odkurzania na mokro i sucho bez konieczności wymiany filtra. Dzięki opatentowanej technologii demontażu filtra płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, unikając kontaktu z zanieczyszczeniami. Aby skutecznie wyczyścić filtr i przywrócić moc ssania, wystarczy nacisnąć przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt umożliwia podłączenie akcesoriów do samego węża ssącego. Wąż można przymocować do głowicy urządzenia, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiejprzerwy w pracy.
Cechy i zalety
Innowacyjne czyszczenie filtraPo trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Bezproblemowe usuwanie żwiru.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części, takich jak śruby i gwoździe.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1100
|Moc ssania (W)
|280
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 260
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 70
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia czarny Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|12
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 646
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
Wyposażenie
- Płaski filtr falisty: Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 5 szt.
Zastosowania
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
- Tarasy
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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