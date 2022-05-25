Mocne i jednocześnie energooszczędne rozwiązanie do czyszczenia w domu i wokół niego. Oznacza to, że odkurzacz WD 5 V-25/5/22 do pracy na mokro i sucho stanowi doskonały wybór umożliwiający osiąganie optymalnych rezultatów czyszczenia na sucho, mokro, jak również podczas okurzania drobnych oraz dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 25 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra z wypinanym kolankiem z zabezpieczeniem elektrostatycznym, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Płaski filtr falisty jest odpowiedni do ciągłego odkurzania na mokro i na sucho, bez konieczności wymiany filtra. Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, można go usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Po naciśnięciu przycisku oczyszczania filtra, strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr, przywracając pełną moc ssącą urządzenia. Wypinane kolanko umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można zawiesić na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce. Dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogowąmożna szybko i wygodnie odłożyć na zderzaku odkurzacza podczas przerw w pracy .