Zawsze w gotowości do pracy: zasilany dwoma akumulatorami 18 V oraz mocnym silnikiem 36 V. Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 4-18 S Dual Battery Set jest oparty na platformie bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power i oferuje potężną moc ssania oraz pełną swobodę ruchów podczas użytkowania. Urządzenie posiada wąż ssący o dł. 2,2 m i ssawkę podłogową z klipsami, co umożliwia szybkie usuwanie mokrych zabrudzeń, a także małych lub większych drobinek brudu. Posiada również solidny 20-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, fizelinową torebkę filtracyjną oraz płaski filtr falisty, który pozwala na nieprzerwaną pracę na mokro i sucho bez konieczności jego zmiany. Dzięki opatentowanej technologii wyjmowania, filtr można wyjąć i wyczyścić w kilka sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Gdy odkurzanie nie jest możliwe, można wykorzystać funkcję wydmuchu. Przechowywanie węża ssącego jest niezwykle wygodne; można go bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia. Rury i ssawkę podłogową również możesz przechowywać na odbojniku. Dodatkowe funkcje obejmują ergonomiczny uchwyt do przenoszenia oraz system blokady „Pull & Push” ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika. W zestawie znajdują się dwa akumulatory 18 V Kärcher Battery Power oraz ładowarka.