Mocny i energooszczędny odkurzacz uniwersalny o mocy 1000 W: do odkurzania na mokro/sucho. Wąż ssący i ssawka podłogowa z klipsami są optymalnie dopasowane, aby zapewnić najlepsze wyniki czyszczenia. Usuwa mokry, suchy, drobny lub gruby brud. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym i odpornym na uderzenia plastikowym zbiornikiem na zanieczyszczenia o pojemności 20 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, ssawką podłogową z klipsami, płaskim filtrem falistym i włókninowym workiem filtracyjnym. Dzięki opatentowanej technologii filtr w naszym odkurzaczu do pracy na mokro i sucho można łatwo i szybko wyjąć - bez kontaktu z brudem. Tam, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, pomocna będzie funkcja wydmuchu. Zdejmowana rękojeść umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Sam wąż ssacy można przechowywać na urządzeniu, podobnie jak rury i ssawkę podłogową. Inne zalety obejmują system "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika na zanieczyszczenia, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do wygodnego przenoszenia urządzenia.