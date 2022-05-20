Odkurzacz uniwersalny WD 4 V-20/5/22
Mocny i energooszczędny odkurzacz uniwersalny do pracy na mokro / sucho z plastikowym, 20 l zbiornikiem na zanieczyszczenia, płaskim filtrem falistym, przewodem zasilającym o długości 5 m i wężem ssącym o długości 2,2 m. Posiada funkcję wydmuchu.
Mocny i energooszczędny odkurzacz uniwersalny o mocy 1000 W: do odkurzania na mokro/sucho. Wąż ssący i ssawka podłogowa z klipsami są optymalnie dopasowane, aby zapewnić najlepsze wyniki czyszczenia. Usuwa mokry, suchy, drobny lub gruby brud. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym i odpornym na uderzenia plastikowym zbiornikiem na zanieczyszczenia o pojemności 20 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, ssawką podłogową z klipsami, płaskim filtrem falistym i włókninowym workiem filtracyjnym. Dzięki opatentowanej technologii filtr w naszym odkurzaczu do pracy na mokro i sucho można łatwo i szybko wyjąć - bez kontaktu z brudem. Tam, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, pomocna będzie funkcja wydmuchu. Zdejmowana rękojeść umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Sam wąż ssacy można przechowywać na urządzeniu, podobnie jak rury i ssawkę podłogową. Inne zalety obejmują system "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika na zanieczyszczenia, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do wygodnego przenoszenia urządzenia.
Cechy i zalety
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Fizelinowy worek filtracyjny z praktycznym system zamykania
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1100
|Moc ssania (W)
|240
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 240
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 55
|Pojemność zbiornika (l)
|20
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 365 x 526
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.