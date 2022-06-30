Wyjątkowo wysoka moc zasysania i energooszczędność przy poborze mocy jedynie 1300 watów: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 6 P S V-30/6/22/T posiada zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów, 6 metrowy przewód zasilający i 2,2-metrowy wąż ssący. Spust wody umożliwia wygodne opróżnienie zbiornika z wody zebranej podczas odkurzania. Elektronarzędzia, takie jak piły lub szlifierki, można podłączyć za pomocą zintegrowanego gniazda z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem.Powstające zanieczyszczenia są natychmiast usuwane poprzez zasysanie. Obrotowy włącznik pozwala użytkownikowi na dopasowanie mocy zasysania do jego potrzeb. Płaski filtr falisty można wyjąć wypinając kasetę filtra bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Ponadto filtr można skutecznie wyczyścić wciskając przycisk czyszczenia filtra, co przywraca urządzeniu pełną moc. Funkcja wydmuchu jest szczególnie przydatna podczas czyszczenia przedmiotów o skomplikowanym kształcie. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Ta opcja jest wyjątkowo przydatna podczas odkurzania drobnych pyłów. Dodatkowe zalety to możliwość przechowywania węża ssącego na głowicy urządzenia, jak również pozycja parking do przechowywania ssawki podłogowej.