Kärcher WD 6 P S-V30/6/22/T - Odkurzacz uniwersalny
Odkurzacz uniwersalny Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T to wydajne i energooszczędne urządzenie do pracy na mokro i sucho. Posiada zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 30l, 6m przewód zasilający i 2,2m wąż ssący. Odkurzacz uniwersalny Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T jest wyposażony w spust do opróżniania zbiornika z wody i gniazdo do podłączenia elektronarzędzi.
Wyjątkowo wysoka moc zasysania i energooszczędność przy poborze mocy jedynie 1300 watów: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 6 P S V-30/6/22/T posiada zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów, 6 metrowy przewód zasilający i 2,2-metrowy wąż ssący. Spust wody umożliwia wygodne opróżnienie zbiornika z wody zebranej podczas odkurzania. Elektronarzędzia, takie jak piły lub szlifierki, można podłączyć za pomocą zintegrowanego gniazda z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem.Powstające zanieczyszczenia są natychmiast usuwane poprzez zasysanie. Obrotowy włącznik pozwala użytkownikowi na dopasowanie mocy zasysania do jego potrzeb. Płaski filtr falisty można wyjąć wypinając kasetę filtra bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Ponadto filtr można skutecznie wyczyścić wciskając przycisk czyszczenia filtra, co przywraca urządzeniu pełną moc. Funkcja wydmuchu jest szczególnie przydatna podczas czyszczenia przedmiotów o skomplikowanym kształcie. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Ta opcja jest wyjątkowo przydatna podczas odkurzania drobnych pyłów. Dodatkowe zalety to możliwość przechowywania węża ssącego na głowicy urządzenia, jak również pozycja parking do przechowywania ssawki podłogowej.
Cechy i zalety
Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędziOdsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Innowacyjne czyszczenie filtraPo trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Spust wody
- Wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
- Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1300
|Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Moc ssania (W)
|300
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 280
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 75
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|6
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 693
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Elastyczny wąż ssący: 1 m, 35 mm
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Spust wody
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 5 szt.
Wideo
Zastosowania
- Warsztat
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Tarasy
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.