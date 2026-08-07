Kärcher KWD 6 P S V-25/6/22 - Odkurzacz uniwersalny
Odkurzacz uniwersalny Kärcher KWD 6 P S V-25/6/22 to niezawodne urządzenie do czyszczenia na sucho i mokro. Z 1300W mocy oraz 25-litrowym zbiornikiem, zapewnia efektywne sprzątanie. Odkurzacz uniwersalny Kärcher KWD 6 P S V-25/6/22 jest wyposażony w gniazdo do elektronarzędzi.
Odkurzacz KWD 6 P S V-25/6/22 do czyszczenia na sucho i na mokro zapewnia usuwanie zanieczyszczeń z dużą mocą i jednocześnie jest bardzo energooszczędny: Przy zużyciu energii wynoszącym zaledwie 1300 watów odkurzacz pozwala uzyskać optymalne efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych oraz dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny 25-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 6-metrowy kabel, 2,2-metrowy wąż ssący, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Zintegrowane gniazdo z automatycznym wł./wył. umożliwia podłączenie elektronarzędzi. Zanieczyszczenia powstające w wyniku piłowania lub szlifowania są od razu zasysane. Przełącznik obrotowy umożliwia regulację mocy. Dzięki opatentowanej technologii demontowania filtra, płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Filtr można szybko i skutecznie wyczyścić po naciśnięciu przycisku. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Zamocowanie węża na głowicy urządzenia zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania. Pozycja parking znajdująca się na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy.
Cechy i zalety
Gniazdo zasilania z automatycznym przełącznikiem wł./wył. do podłączania elektronarzędzi
- Odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach.
- Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Innowacyjne czyszczenie filtra
- Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
- Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Spust wody
- Wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1300
|Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Moc ssania (W)
|300
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 280
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 75
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia czarny Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|6
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 646
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Elastyczny wąż ssący: 1 m, 35 mm
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
Wyposażenie
- Płaski filtr falisty: Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
- Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 5 szt.
Zastosowania
- Warsztat
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
- Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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