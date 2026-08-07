Kärcher KWD 6 P S V-25/6/22 - Odkurzacz uniwersalny

Odkurzacz uniwersalny Kärcher KWD 6 P S V-25/6/22 to niezawodne urządzenie do czyszczenia na sucho i mokro. Z 1300W mocy oraz 25-litrowym zbiornikiem, zapewnia efektywne sprzątanie. Odkurzacz uniwersalny Kärcher KWD 6 P S V-25/6/22 jest wyposażony w gniazdo do elektronarzędzi.

Odkurzacz KWD 6 P S V-25/6/22 do czyszczenia na sucho i na mokro zapewnia usuwanie zanieczyszczeń z dużą mocą i jednocześnie jest bardzo energooszczędny: Przy zużyciu energii wynoszącym zaledwie 1300 watów odkurzacz pozwala uzyskać optymalne efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych oraz dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny 25-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 6-metrowy kabel, 2,2-metrowy wąż ssący, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Zintegrowane gniazdo z automatycznym wł./wył. umożliwia podłączenie elektronarzędzi. Zanieczyszczenia powstające w wyniku piłowania lub szlifowania są od razu zasysane. Przełącznik obrotowy umożliwia regulację mocy. Dzięki opatentowanej technologii demontowania filtra, płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Filtr można szybko i skutecznie wyczyścić po naciśnięciu przycisku. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Zamocowanie węża na głowicy urządzenia zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania. Pozycja parking znajdująca się na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy.

Cechy i zalety
Gniazdo zasilania z automatycznym przełącznikiem wł./wył. do podłączania elektronarzędzi
  • Odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach.
  • Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Innowacyjne czyszczenie filtra
  • Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
  • Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
  • Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
  • Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Spust wody
  • Wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
  • Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
  • Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Wypinane kolanko
  • Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
  • Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1300
Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W) min. 100 - maks. 2100
Moc ssania (W) 300
Podciśnienie (mbar) maks. 280
Wydatek powietrza (l/s) maks. 75
Pojemność zbiornika (l) 25
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia czarny Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 6
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 9
Waga z opakowaniem (kg) 12,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 418 x 382 x 646

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
  • Ssawka szczelinowa
  • Elastyczny wąż ssący: 1 m, 35 mm
  • Adapter do podłączania elektronarzędzi
  • Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.

Wyposażenie

  • Płaski filtr falisty: Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
  • Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Regulacja mocy zasysania
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Wygodny uchwyt 3 w 1
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 5 szt.
Odkurzacz uniwersalny KWD 6 P S V-25/6/22
Zastosowania
  • Warsztat
  • Prace remontowe
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Płyny
  • Piwnica
  • Warsztat majsterkowicza
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne

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