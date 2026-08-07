Odkurzacz KWD 6 P S V-25/6/22 do czyszczenia na sucho i na mokro zapewnia usuwanie zanieczyszczeń z dużą mocą i jednocześnie jest bardzo energooszczędny: Przy zużyciu energii wynoszącym zaledwie 1300 watów odkurzacz pozwala uzyskać optymalne efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych oraz dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny 25-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 6-metrowy kabel, 2,2-metrowy wąż ssący, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Zintegrowane gniazdo z automatycznym wł./wył. umożliwia podłączenie elektronarzędzi. Zanieczyszczenia powstające w wyniku piłowania lub szlifowania są od razu zasysane. Przełącznik obrotowy umożliwia regulację mocy. Dzięki opatentowanej technologii demontowania filtra, płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Filtr można szybko i skutecznie wyczyścić po naciśnięciu przycisku. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Zamocowanie węża na głowicy urządzenia zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania. Pozycja parking znajdująca się na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy.