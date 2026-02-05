Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zasilany dwoma akumulatorami 18 V do mocnego silnika 36 V. Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny do pracy na mokro i sucho WD 4-18 S Dual Battery Set wyposażony jest w płaski filtr falisty, funkcję wydmuchu, 20-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej i wąż ssący o dł. 2,2 m.
Wydajny i przenośny: silnik o mocy 36 V do akumulatorowego odkurzacza WD 4-18 S Dual zasilany jest dwoma akumulatorami 18 V, co zapewnia mocne ssanie i pełną swobodę ruchów podczas odkurzania. Ten odkurzacz akumulatorowy jest oparty na platformie bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power i błyskawicznie usuwa mokre zabrudzenia, a także małe lub większe drobinki brudu. Odkurzacz posiada solidny 20-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, wąż ssący o dł. 2,2 m, ssawkę podłogową z klipsami, fizelinową torebkę filtracyjną oraz wygodny płaski filtr falisty, który pozwala na nieprzerwaną pracę na mokro i sucho bez konieczności jego zmiany. Dzięki opatentowanej technologii wyjmowania, filtr można wyjąć i wyczyścić w kilka sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Gdy odkurzanie nie jest możliwe, można wykorzystać funkcję wydmuchu. Przechowywanie węża ssącego jest niezwykle wygodne; można go bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia. Rury i ssawkę podłogową również możesz przechowywać na odbojniku. Dodatkowe funkcje obejmują ergonomiczny uchwyt do przenoszenia oraz system blokady „Pull & Push” ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika.
Cechy i zalety
18 V + 18 V = 36 V mocyMocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho o najwyższej mocy ssania w ofercie Kärcher Home & Garden.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra.
Praktyczna funkcja wydmuchuUżyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczny schowek na akcesoria
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Łatwe przechowywanie urządzenia.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie silnika (V)
|36
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|380
|Moc ssania (W)
|100
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 150
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 32
|Pojemność zbiornika (l)
|20
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 14 (2,5 Ah) / ok. 28 (5,0 Ah)
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 356 x 524
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parking
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Warsztat
- Tarasy
- Teren wokół domu i ogród
- Altana
- Wnętrze samochodu
- Płyny
- Garaż
- Piwnica
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.