Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Zasilany dwoma akumulatorami 18 V do mocnego silnika 36 V. Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny do pracy na mokro i sucho WD 4-18 S Dual Battery Set wyposażony jest w płaski filtr falisty, funkcję wydmuchu, 20-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej i wąż ssący o dł. 2,2 m.

Wydajny i przenośny: silnik o mocy 36 V do akumulatorowego odkurzacza WD 4-18 S Dual zasilany jest dwoma akumulatorami 18 V, co zapewnia mocne ssanie i pełną swobodę ruchów podczas odkurzania. Ten odkurzacz akumulatorowy jest oparty na platformie bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power i błyskawicznie usuwa mokre zabrudzenia, a także małe lub większe drobinki brudu. Odkurzacz posiada solidny 20-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, wąż ssący o dł. 2,2 m, ssawkę podłogową z klipsami, fizelinową torebkę filtracyjną oraz wygodny płaski filtr falisty, który pozwala na nieprzerwaną pracę na mokro i sucho bez konieczności jego zmiany. Dzięki opatentowanej technologii wyjmowania, filtr można wyjąć i wyczyścić w kilka sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Gdy odkurzanie nie jest możliwe, można wykorzystać funkcję wydmuchu. Przechowywanie węża ssącego jest niezwykle wygodne; można go bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia. Rury i ssawkę podłogową również możesz przechowywać na odbojniku. Dodatkowe funkcje obejmują ergonomiczny uchwyt do przenoszenia oraz system blokady „Pull & Push” ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki): 18 V + 18 V = 36 V mocy
18 V + 18 V = 36 V mocy
Mocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho o najwyższej mocy ssania w ofercie Kärcher Home & Garden.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki): Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki): Praktyczna funkcja wydmuchu
Praktyczna funkcja wydmuchu
Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczny schowek na akcesoria
  • Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
  • Łatwe przechowywanie urządzenia.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie silnika (V) 36
Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 380
Moc ssania (W) 100
Podciśnienie (mbar) maks. 150
Wydatek powietrza (l/s) maks. 32
Pojemność zbiornika (l) 20
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 2
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 14 (2,5 Ah) / ok. 28 (5,0 Ah)
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,8
Waga z opakowaniem (kg) 9,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 385 x 356 x 524

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 2.2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Funkcja wydmuchu
  • Pozycja parking
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Warsztat
  • Tarasy
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Wnętrze samochodu
  • Płyny
  • Garaż
  • Piwnica
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.