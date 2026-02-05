Wydajny i przenośny: silnik o mocy 36 V do akumulatorowego odkurzacza WD 4-18 S Dual zasilany jest dwoma akumulatorami 18 V, co zapewnia mocne ssanie i pełną swobodę ruchów podczas odkurzania. Ten odkurzacz akumulatorowy jest oparty na platformie bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power i błyskawicznie usuwa mokre zabrudzenia, a także małe lub większe drobinki brudu. Odkurzacz posiada solidny 20-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, wąż ssący o dł. 2,2 m, ssawkę podłogową z klipsami, fizelinową torebkę filtracyjną oraz wygodny płaski filtr falisty, który pozwala na nieprzerwaną pracę na mokro i sucho bez konieczności jego zmiany. Dzięki opatentowanej technologii wyjmowania, filtr można wyjąć i wyczyścić w kilka sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Gdy odkurzanie nie jest możliwe, można wykorzystać funkcję wydmuchu. Przechowywanie węża ssącego jest niezwykle wygodne; można go bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia. Rury i ssawkę podłogową również możesz przechowywać na odbojniku. Dodatkowe funkcje obejmują ergonomiczny uchwyt do przenoszenia oraz system blokady „Pull & Push” ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika.