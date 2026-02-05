Odkurzacz uniwersalny, która idzie o krok dalej – czarny odkurzacz WD 4 S Go!Further z limitowanej edycji, wykonany w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu1⁾, z ekskluzywnymi akcesoriami, zapewnia najlepsze efekty czyszczenia i wysoki poziom wygody. Odkurzacz WD 4 S Go!Further, w zestawie z końcówką samochodową i szczotką ssącą, jest niezwykle wydajny i energooszczędny dzięki mocy 1100 W: odkurzacz uniwersalny WD 4 S Go!Further, wąż ssący i dysza podłogowa na klips są optymalnie dopasowane, aby zapewnić najlepsze efekty czyszczenia. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym i odpornym na uderzenia zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 20 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, ssawką podłogową na klips, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Dzięki opatentowanej technologii filtr w odkurzaczu uniwersalnym można łatwo i szybko wyjąć w ciągu kilku sekund w celu dokładnego wyczyszczenia – bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Tam, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, pomocna jest dodatkowa funkcja dmuchawy. Odłączany uchwyt umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia. Rury i ssawka podłogowa są również szybko i wygodnie umieszczane na zderzaku.