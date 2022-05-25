Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 5 P V-25/5/22 przy poborze mocy jedynie 1100 watów zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich rodzajów zabrudzeń - suchych, mokrych, drobnych pyłów i dużych zanieczyszczeń. Odkurzacz posiada solidny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 25 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra, ssawkę podłogową z możliwością przełączenia, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Zintegrowane gniazdo z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem umożliwia podłączenie elektronarzędzi. Zanieczyszczenia powstające w wyniku cięcia lub szlifowania są zasysane bezpośrednio do zbiornika. Obrotowy włącznik pozwala użytkownikowi na dopasowanie mocy zasysania do jego potrzeb. Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, płaski filtr falisty można usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Po naciśnięciu przycisku, możliwe jest skuteczne czyszczenia filtra, które przywraca pełną moc ssącą urządzenia. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączanie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można bezpiecznie zamocować na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce. Podczas krótkich przerw w pracy, dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogową można szybko i wygodnie odłożyć na listwie odbojowej odkurzacza.