Odkurzacz uniwersalny WD 5 P V-25/5/22
Wyjątkowa moc ssania i energooszczędność: odkurzacz WD 5 P V-25/5/22 wyróżnia się pojemnikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l, gniazdem zasilania do pracy z elektronarzędziami, przewodem o długości 5 m i wężem ssącym o długości 2,2 m.
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 5 P V-25/5/22 przy poborze mocy jedynie 1100 watów zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich rodzajów zabrudzeń - suchych, mokrych, drobnych pyłów i dużych zanieczyszczeń. Odkurzacz posiada solidny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 25 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra, ssawkę podłogową z możliwością przełączenia, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Zintegrowane gniazdo z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem umożliwia podłączenie elektronarzędzi. Zanieczyszczenia powstające w wyniku cięcia lub szlifowania są zasysane bezpośrednio do zbiornika. Obrotowy włącznik pozwala użytkownikowi na dopasowanie mocy zasysania do jego potrzeb. Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, płaski filtr falisty można usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Po naciśnięciu przycisku, możliwe jest skuteczne czyszczenia filtra, które przywraca pełną moc ssącą urządzenia. Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączanie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można bezpiecznie zamocować na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce. Podczas krótkich przerw w pracy, dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogową można szybko i wygodnie odłożyć na listwie odbojowej odkurzacza.
Cechy i zalety
Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędziOdsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Innowacyjne czyszczenie filtraPo trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
- Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1100
|Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Moc ssania (W)
|280
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 260
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 70
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 653
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 5 szt.
Wideo
Zastosowania
- Warsztat
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Tarasy
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.