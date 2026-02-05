Odkurzanie z podwójną mocą: dwa akumulatory 18 V zasilają wysokowydajny silnik 36 V, idealny do sprzątania trudnych zabrudzeń. Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 4-18 Dual jest oparty na platformie bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power i oferuje pełną swobodę ruchów podczas użytkowania. Urządzenie posiada wąż ssący o dł. 2,2 m i ssawkę podłogową z klipsami, co umożliwia szybkie usuwanie mokrych zabrudzeń, a także małych lub większych drobinek brudu. Posiada również odporny na uderzenia 20-litrowy plastikowy zbiornik, fizelinową torebkę filtracyjną oraz płaski filtr falisty, który pozwala na nieprzerwaną pracę na mokro i sucho bez konieczności jego zmiany. Dzięki opatentowanej technologii wyjmowania, filtr można wyjąć i wyczyścić w kilka sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Gdy odkurzanie nie jest możliwe, można wykorzystać funkcję wydmuchu. Przechowywanie węża ssącego jest niezwykle wygodne; można go bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia. Rury i ssawkę podłogową również możesz przechowywać na odbojniku. Dodatkowe funkcje obejmują ergonomiczny uchwyt do przenoszenia oraz system blokady „Pull & Push” ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika.