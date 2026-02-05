Niezwykle odporne na rozdarcia, trójwarstwowe fizelinowe worki filtracyjne KFI 487 imponują podczas użytkowania dzięki wysokiej mocy ssania i filtracji pyłu. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do odkurzania gruboziarnistych i wilgotnych zanieczyszczeń. Worki filtracyjne zostały opracowane specjalnie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6. Zakres dostawy obejmuje razem cztery worki.