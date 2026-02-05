Fizelinowe worki filtracyjne KFI 487

Niezwykle odporny na rozdarcia fizelinowy worek filtracyjny, idealny do odkurzania suchych i wilgotnych zanieczyszczeń. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.

Niezwykle odporne na rozdarcia, trójwarstwowe fizelinowe worki filtracyjne KFI 487 imponują podczas użytkowania dzięki wysokiej mocy ssania i filtracji pyłu. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do odkurzania gruboziarnistych i wilgotnych zanieczyszczeń. Worki filtracyjne zostały opracowane specjalnie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6. Zakres dostawy obejmuje razem cztery worki.

Cechy i zalety
Trójwarstwowy materiał fizelinowy
  • Zapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
  • Wyjątkowo odporny na rozdarcia, idealny do intensywnego użytkowania.
Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 4
Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 190 x 13
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud