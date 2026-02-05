Fizelinowe worki filtracyjne KFI 487
Niezwykle odporny na rozdarcia fizelinowy worek filtracyjny, idealny do odkurzania suchych i wilgotnych zanieczyszczeń. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.
Niezwykle odporne na rozdarcia, trójwarstwowe fizelinowe worki filtracyjne KFI 487 imponują podczas użytkowania dzięki wysokiej mocy ssania i filtracji pyłu. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do odkurzania gruboziarnistych i wilgotnych zanieczyszczeń. Worki filtracyjne zostały opracowane specjalnie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6. Zakres dostawy obejmuje razem cztery worki.
Cechy i zalety
Trójwarstwowy materiał fizelinowy
- Zapewnia wysoką moc ssania i wysoką filtrację pyłu podczas użytkowania.
- Wyjątkowo odporny na rozdarcia, idealny do intensywnego użytkowania.
Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|4
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud