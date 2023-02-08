Myjka parowa – czy warto?

Rodzaje myjek parowych

Parownice to urządzenia, które generują gorącą parę wodną o minimalnym ciśnieniu 3 barów i temperaturze 100℃. Jej mikrocząsteczki wydostają się przez dyszę z prędkością ok. 170 km/h. Dzięki temu para dociera w każdą szczelinę i trudno dostępne miejsca, a wysoka temperatura powoduje łatwe odspajanie zabrudzeń. Dochodzi bowiem do odkształceń termicznych w wyniku różnicy temperatur – cząsteczki zabrudzeń nagrzewają się szybciej niż czyszczona powierzchnia.

Co ważne, gorąca para wodna skutecznie likwiduje chorobotwórcze drobnoustroje i gwarantuje higieniczną czystość. Niezależne testy udowadniają, że parownice Kärcher usuwają do 99,999%1 wirusów otoczkowych, takich jak koronawirusy lub wirusy grypy, a także 99,99%2 bakterii powszechnie występujących w domu na twardych powierzchniach.

Dzięki myjkom parowym wyczyścisz wiele powierzchni w domu bez konieczności stosowania detergentów. To przyjazne dla zdrowia i środowiska rozwiązanie. Para wodna nie pozostawia żadnych potencjalnie alergizujących resztek, a dodatkowo wiąże cząsteczki kurzu, przez co nie unoszą się one w powietrzu. Wyeliminowanie środków czyszczących oznacza, że podczas sprzątania nie musisz wdychać ich szkodliwych oparów i narażać się na podrażnienia skóry, a do ścieków nie trafiają niekorzystne dla środowiska związki chemiczne.

Warto też dodać, że czyszczenie za pomocą parownicy jest ekonomiczne. Myjki zużywają do 80% mniej wody w porównaniu do tradycyjnych metod sprzątania. Z jednego jej litra wytwarzają ponad 1700 litrów pary. Taka ilość jest wystarczająca do wyczyszczenia powierzchni 60 m².

Liczne zalety myjek parowych sprawiają, że cieszą się one dużą popularnością, a na rynku jest coraz więcej urządzeń do czyszczenia parowego. W ofercie Kärcher znajdziesz:

myjki parowe – lekkie urządzenia o niewielkich gabarytach z krótką dyszą i zbiornikiem, które sprawdzają się w szybkim czyszczeniu w małym mieszkaniu,

– lekkie urządzenia o niewielkich gabarytach z krótką dyszą i zbiornikiem, które sprawdzają się w szybkim czyszczeniu w małym mieszkaniu, parownice – pełnowymiarowe urządzenia o najszerszym zakresie zastosowania, które kształtem przypominają odkurzacz,

– pełnowymiarowe urządzenia o najszerszym zakresie zastosowania, które kształtem przypominają odkurzacz, mopy parowe – urządzenia przystosowane do czyszczenia podłóg, o budowie przypominającej odkurzacz pionowy,

– urządzenia przystosowane do czyszczenia podłóg, o budowie przypominającej odkurzacz pionowy, odkurzacze parowe – urządzenia łączące funkcje tradycyjnego odkurzacza i parownicy; nie tylko czyszczą, usuwając suche i mokre zanieczyszczenia, ale także je odsysają.

Uwaga! Określenia „parownica” i „myjka parowa” często stosowane są zamiennie.