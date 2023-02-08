Myjka parowa – czy warto?
Para wodna o wysokiej temperaturze i ciśnieniu ma doskonałe właściwości czyszczące, a także likwiduje szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje oraz niweluje nieprzyjemne zapachy. To sprawia, że ma szeroki wachlarz zastosowań. Sprawdź, czy warto kupić parownicę i jaką wybrać.
Rodzaje myjek parowych
Parownice to urządzenia, które generują gorącą parę wodną o minimalnym ciśnieniu 3 barów i temperaturze 100℃. Jej mikrocząsteczki wydostają się przez dyszę z prędkością ok. 170 km/h. Dzięki temu para dociera w każdą szczelinę i trudno dostępne miejsca, a wysoka temperatura powoduje łatwe odspajanie zabrudzeń. Dochodzi bowiem do odkształceń termicznych w wyniku różnicy temperatur – cząsteczki zabrudzeń nagrzewają się szybciej niż czyszczona powierzchnia.
Co ważne, gorąca para wodna skutecznie likwiduje chorobotwórcze drobnoustroje i gwarantuje higieniczną czystość. Niezależne testy udowadniają, że parownice Kärcher usuwają do 99,999%1 wirusów otoczkowych, takich jak koronawirusy lub wirusy grypy, a także 99,99%2 bakterii powszechnie występujących w domu na twardych powierzchniach.
Dzięki myjkom parowym wyczyścisz wiele powierzchni w domu bez konieczności stosowania detergentów. To przyjazne dla zdrowia i środowiska rozwiązanie. Para wodna nie pozostawia żadnych potencjalnie alergizujących resztek, a dodatkowo wiąże cząsteczki kurzu, przez co nie unoszą się one w powietrzu. Wyeliminowanie środków czyszczących oznacza, że podczas sprzątania nie musisz wdychać ich szkodliwych oparów i narażać się na podrażnienia skóry, a do ścieków nie trafiają niekorzystne dla środowiska związki chemiczne.
Warto też dodać, że czyszczenie za pomocą parownicy jest ekonomiczne. Myjki zużywają do 80% mniej wody w porównaniu do tradycyjnych metod sprzątania. Z jednego jej litra wytwarzają ponad 1700 litrów pary. Taka ilość jest wystarczająca do wyczyszczenia powierzchni 60 m².
Liczne zalety myjek parowych sprawiają, że cieszą się one dużą popularnością, a na rynku jest coraz więcej urządzeń do czyszczenia parowego. W ofercie Kärcher znajdziesz:
- myjki parowe – lekkie urządzenia o niewielkich gabarytach z krótką dyszą i zbiornikiem, które sprawdzają się w szybkim czyszczeniu w małym mieszkaniu,
- parownice – pełnowymiarowe urządzenia o najszerszym zakresie zastosowania, które kształtem przypominają odkurzacz,
- mopy parowe – urządzenia przystosowane do czyszczenia podłóg, o budowie przypominającej odkurzacz pionowy,
- odkurzacze parowe – urządzenia łączące funkcje tradycyjnego odkurzacza i parownicy; nie tylko czyszczą, usuwając suche i mokre zanieczyszczenia, ale także je odsysają.
Uwaga! Określenia „parownica” i „myjka parowa” często stosowane są zamiennie.
Do czego można wykorzystać myjkę parową?
Parownice to jedne z najbardziej funkcjonalnych urządzeń AGD na rynku. Możliwości ich zastosowania jest wiele. Za pomocą myjki parowej można posprzątać cały dom, a nawet umyć meble na tarasie i grilla czy wyczyścić wnętrze auta. Para wodna skutecznie usuwa tłuste plamy w kuchni, kamienne osady w łazience, a także myje podłogi, powierzchnie szklane, odświeża tekstylia czy usuwa zagniecenia z ubrań.
Warto także wspomnieć o mniej typowych zastosowaniach pracownicy, takich jak czyszczenie kaloryferów, żaluzji, roślin doniczkowych, felg samochodowych czy usuwanie starych tapet i naklejek. To tylko przykładowe możliwości zastosowania myjki parowej. Urządzenie nadaje się do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni, które nie są wrażliwe na wysoką temperaturę.
Olbrzymią zaletą jest bogate wyposażenie standardowe i szeroka gama dodatkowych akcesoriów. Zastosowanie odpowiedniej końcówki ułatwia kierowanie strumienia pary i w efekcie pozwala na skuteczne i szybkie czyszczenie bez wysiłku. Specjalnie skonstruowane dysze pozwalają usuwać zabrudzenia z różnych typów powierzchni i ułatwiają docieranie do trudno dostępnych miejsc.
Czyszczenie kuchni parownicą
Parownica to doskonałe urządzenie do kompleksowego sprzątania kuchni. Gorąca para wodna dozowana pod ciśnieniem skutecznie radzi sobie z tłustymi plamami, przypaleniami oraz innymi uporczywymi zabrudzeniami. Likwiduje także szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje. Za pomocą myjki parowej zaopatrzonej w odpowiednią dyszę w higieniczny sposób wyczyścisz:
- blaty,
- szafki kuchenne,
- zlew i baterię,
- piekarnik – parownica przyda się zwłaszcza do czyszczenia rusztów czy blach,
- okap kuchenny,
- płytę grzewczą – indukcyjną, ceramiczną i gazową,
- kuchenkę mikrofalową i inne drobne sprzęty AGD,
- lodówkę,
- płytki na ścianie,
- podłogę,
- a nawet przypalone garnki czy spód patelni.
Fot.: Parownica SC 1
Czyszczenie łazienki parownicą
Jeżeli chcesz szybko pozbyć się kamienia i osadu z mydła, sięgnij po parownicę. Co ważne, czyszczenie parowe to nie tylko skuteczna metoda walki z brudem, ale także z bakteriami, pleśnią i innymi mikroorganizmami, które lubią bytować w łazience. Para wodna wyrzucana pod wysokim ciśnieniem dokładnie penetruje każdą szczelinę, ułatwiając mycie trudno dostępnych miejsc w łazience.
W łazience za pomocą myjki parowej umyjesz:
- kabinę prysznicową, zawłaszcza w zakamarkach,
- wannę,
- umywalkę,
- armaturę,
- odpływy,
- muszlę klozetową,
- płytki łącznie z fugami,
- lustra,
- podłogę.
Warto dodać, że regularne czyszczenie łazienki przy pomocy parownicy w znacznym stopniu zapobiega tworzeniu się kamienia. Proces wytwarzania pary demineralizuje wodę, dzięki czemu osad nie powstaje na czyszczonej powierzchni.
Fot.: Parownica z systemem automatycznego odkamieniania SC 3
Sprzątanie powierzchni mieszkalnej myjką parową
W pozostałej części domu do sprzątania możesz wykorzystać parownicę, mop parowy lub odkurzacz parowy. Każde z tych urządzeń nadaje się do mycia niemal wszystkich rodzajów podłóg – płytek, gresu, paneli, parkietu, kamienia naturalnego, betonu (wyjątek to podłogi drewniane woskowane i olejowane). Myjkę parową trzeba najpierw wyposażyć w dysze do posadzek EasyFix. Wyróżnia się ona innowacyjną technologią lameli. Dzięki kanalikom para wodna jest równomiernie rozprowadzana i długo utrzymywana na czyszczonej powierzchni. Efektem tego jest szybkie odspajanie brudu bez konieczności szorowania.
Urządzenia do czyszczenia parowego Kärcher znakomicie sprawdzają się również w usuwaniu zabrudzeń i odświeżania dywanów, materacy, mebli tapicerowanych, tekstyliów czy pluszowych zabawek. Wytwarzają bowiem parę o niskim poziomie wilgotności, dzięki czemu materiał nie jest nadmiernie moczony. Co ważne, para wodna pozwala pozbyć się alergenów i roztoczy.
Uwaga! Parownice nie służą do prania tekstyliów. Ich zadaniem jest odświeżanie, usuwanie nieprzyjemnych zapachów, a także sporadyczne usuwanie miejscowych zabrudzeń. Do higienicznego czyszczenia powierzchni tapicerowanych warto wybrać odkurzacz parowy, który w jednym przejściu roboczym myje i odsysa nadmiar wilgoci.
Para wodna świetnie sprawdza się również w przypadku czyszczenia powierzchni szklanych. Myjka parowa z odpowiednią dyszą skutecznie usuwa zabrudzenia z szyb, ale także umożliwia mycie ram okiennych, parapetów i trudno dostępnych szczelin. Poza tym nadaje się do czyszczenia luster i innych szklanych powierzchni, np. blatów, drzwi, witryn itp.
Fot.: Odkurzacz parowy
Prasowanie ubrań parownicą
Praktycznym zastosowaniem parownicy jest wykorzystanie jej do wygładzania tkanin i prasowania. Cząsteczki pary wodnej wnikają w materiał i rozluźniają włókna, rozprostowując zagniecenia. Prasowanie parowe to najlepszy sposób na szybkie, łatwe i skuteczne wygładzenie:
- grubych tkanin,
- ubrań z ozdobnymi aplikacjami, plisami czy falbankami,
- marynarek, płaszczy, kurtek,
- firan i zasłon.
Dodatkową zaletą prasowania parowego jest odświeżanie ubrań i neutralizowanie nieprzyjemnych zapachów, np. dymu tytoniowego czy woni długo nienoszonej odzieży. Co ważne, para wodna jest też bezpieczna dla każdego rodzaju tkanin – w przeciwieństwie do tradycyjnego żelazka. Materiał nie niszczy się pod wpływem tarcia i nie ma ryzyka przypalenia. Można także prasować w pionie.
Do prasowania parowego możesz użyć parownicy z żelazkiem parowym, które skraca czas prasowania o 50%. Jego cechą charakterystyczną jest stałe ustawienie temperatury, co eliminuje konieczność ręcznej regulacji w zależności od rodzaju tkaniny. Żelazko EasyFinish ma także lekką stopę z powłoką ceramiczną oraz dużą liczbą wylotów pary, co ułatwia prasowanie.
W ofercie Kärcher dostępna jest także deska do prasowania z wbudowanym systemem wentylatorów. Funkcja odsysania nadmiaru pary sprawia, że ubrania po prasowaniu zawsze są suche. Tryb nadmuchu natomiast wytwarza poduszkę powietrzną, dzięki czemu wygładzanie grubych tkanin jest łatwiejsze, a delikatnych – bezpieczniejsze.
Fot.: Parownica SC 4 z żelazkiem parowym
O czym pamiętać, używając myjki parowej?
Obsługa parownicy jest prosta, ale także bezpieczna. Urządzenie ma wiele zabezpieczeń (m.in. blokada pistoletu parowego zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu czy zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający otwarcie bojlera, gdy panuje w nim wysokie ciśnienie). Trzeba jednak zachować ostrożność podczas czyszczenia z uwagi na wysoką temperaturę pary wodnej.
Wykorzystując parownicę do czyszczenia, warto mimo wszystko pamiętać o kilku zasadach. Oto najważniejsze z nich:
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź odporność powierzchni lub materiału na działanie wysokiej temperatury i wilgoci w niewidocznym miejscu przy użyciu małej ilości pary.
- Nie używaj myjki parowej do czyszczenia powierzchni olejowanych, woskowanych oraz niezabezpieczonego drewna, ponieważ para wodna może uszkodzić ich warstwę ochronną.
- Nie kieruj strumienia pary na oklejone krawędzie, gdyż może to spowodować odwarstwienie okleiny.
- Myjąc okna przy niskich temperaturach na zewnątrz, najpierw rozgrzej szyby niewielką ilością pary. Zbyt duża różnica temperatur może doprowadzić do pęknięcia powierzchni szklanej.
- Aby uniknąć uszkodzenia parownicy, nie wlewaj do zbiornika czystej wody destylowanej (można stosować mieszankę składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej), środków czyszczących ani innych dodatków (np. środków zapachowych).
Parownica – czy warto?
Parownice Kärcher to jedne z najskuteczniejszych i najbardziej funkcjonalnych urządzeń AGD do sprzątania w domu. Gwarantują higieniczną czystość powierzchni, a także możliwość odświeżania, prasowania i usuwania brzydkich zapachów z tkanin. Myjki parowe są idealne dla alergików, rodzin z małymi dziećmi czy opiekunów zwierząt. Pozwalają szybko i bez wysiłku pozbyć się brudu i chorobotwórczych drobnoustrojów.
Kärcher oferuje bogaty asortyment parownic o różnych parametrach technicznych i zakresie zastosowania. Dzięki temu możesz wybrać model maksymalnie dostosowany do Twoich potrzeb.
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