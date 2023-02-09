Jaki odkurzacz do małego mieszkania wybrać?

Przydatne cechy odkurzacza do małego mieszkania

W małym mieszkaniu zwykle brakuje miejsca na przechowywanie różnych rzeczy. Szczególnie kłopotliwe, ze względu na swoje gabaryty i nietypowe kształty, są sprzęty do sprzątania. Nie można jednak zrezygnować z posiadania odkurzacza, ale można wybrać taki, który sprawdzi się na małym metrażu.

Przy wyborze odkurzacza do mieszkania w bloku przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę jego rozmiary. To powinno być kluczowe kryterium. Kompaktowy odkurzacz można łatwo przechowywać, np. w szafce lub w schowku. Niewielkie urządzenie jest również wygodniejsze w użytkowaniu na ograniczonej i ciasnej powierzchni. Z pewnością docenisz mały odkurzacz, manewrując między meblami i innymi przeszkodami.

Warto także zwrócić uwagę na wagę odkurzacza. Lekki i poręczny zapewnia wygodne sprzątanie. Odkurzacz o niskiej masie można także przechowywać w górnych szafkach, ponieważ łatwo go podnieść i nie obciąża nadmiernie półek.

W przypadku odkurzacza do mieszkania o małym metrażu ważny jest poziom hałasu, jaki generuje – im niższy, tym lepiej. Chociaż sprzątanie w niewielkim lokum nie trwa długo, cichy odkurzacz umożliwia pracę o dowolnej porze, bez zakłócania spokoju innych domowników czy sąsiadów za ścianą. Pozwala odkurzać nawet podczas drzemki dziecka w pokoju obok czy gdy inni oglądają telewizję.

Kolejną kwestią istotną przy wyborze odkurzacza do małego mieszkania jest długość przewodu zasilającego. W tym przypadku wystarczający jest kabel 7–metrowy. Taka długość pozwala na swobodne odkurzanie w ciasnej przestrzeni, a jednocześnie przewód nie utrudnia ruchów i nie plącze się pod nogami. Jeżeli zdecydujesz się na odkurzacz bezprzewodowy, zwróć uwagę na długość pracy na jednym ładowaniu. Do sprzątania małego metrażu wystarczy akumulator działający przez 30 minut.

Kupując odkurzacz do mieszkania w bloku, nie można oczywiście pomijać parametrów i funkcji, które decydują o skuteczności sprzątania. Warto więc wziąć pod uwagę moc ssania i możliwość jej regulacji. Dzięki temu można skutecznie usuwać zanieczyszczenia w zależności od ich ilości czy rodzaju podłoża – np. do dywanu, na którym bawi się pies, przyda się mocny odkurzacz o dużej sile ssania.

Na system filtracji zastosowany w odkurzaczu powinny zwrócić uwagę zwłaszcza osoby z alergiami, opiekunowie zwierząt domowych czy rodzice małych dzieci. Jego zadaniem jest bowiem zatrzymywanie zanieczyszczeń, pyłów i szkodliwych drobnoustrojów, co wpływa na jakość powietrza w mieszkaniu. Najbardziej niezawodne są filtry HEPA. Dla alergików i rodzin z małymi dziećmi polecane są także odkurzacze cyklonowe.

Ostatnią kwestią, która może mieć wpływ na zakup odkurzacza do małego mieszkania, jest rodzaj ssawek. Warto wybrać model z końcówkami, które są przystosowane do podłóg w domu. Szczególnie praktyczna jest turboszczotka lub elektroszczotka. Oba rozwiązania gwarantują skuteczne zbieranie zanieczyszczeń z różnych powierzchni.