Jaki odkurzacz do małego mieszkania wybrać?
Sprzątać trzeba w każdym mieszkaniu, niezależnie od metrażu. Odkurzacz jest więc podstawowym sprzętem. Jednak w małym lokum zarówno jego użytkowanie, jak i przechowywanie może być utrudnione. Jaki odkurzacz do małego mieszkania wybrać? Jakie powinien mieć cechy, aby skutecznie odkurzał i był wygodny w obsłudze? Gdzie schować odkurzacz w małym mieszkaniu? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika!
Przydatne cechy odkurzacza do małego mieszkania
W małym mieszkaniu zwykle brakuje miejsca na przechowywanie różnych rzeczy. Szczególnie kłopotliwe, ze względu na swoje gabaryty i nietypowe kształty, są sprzęty do sprzątania. Nie można jednak zrezygnować z posiadania odkurzacza, ale można wybrać taki, który sprawdzi się na małym metrażu.
Przy wyborze odkurzacza do mieszkania w bloku przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę jego rozmiary. To powinno być kluczowe kryterium. Kompaktowy odkurzacz można łatwo przechowywać, np. w szafce lub w schowku. Niewielkie urządzenie jest również wygodniejsze w użytkowaniu na ograniczonej i ciasnej powierzchni. Z pewnością docenisz mały odkurzacz, manewrując między meblami i innymi przeszkodami.
Warto także zwrócić uwagę na wagę odkurzacza. Lekki i poręczny zapewnia wygodne sprzątanie. Odkurzacz o niskiej masie można także przechowywać w górnych szafkach, ponieważ łatwo go podnieść i nie obciąża nadmiernie półek.
W przypadku odkurzacza do mieszkania o małym metrażu ważny jest poziom hałasu, jaki generuje – im niższy, tym lepiej. Chociaż sprzątanie w niewielkim lokum nie trwa długo, cichy odkurzacz umożliwia pracę o dowolnej porze, bez zakłócania spokoju innych domowników czy sąsiadów za ścianą. Pozwala odkurzać nawet podczas drzemki dziecka w pokoju obok czy gdy inni oglądają telewizję.
Kolejną kwestią istotną przy wyborze odkurzacza do małego mieszkania jest długość przewodu zasilającego. W tym przypadku wystarczający jest kabel 7–metrowy. Taka długość pozwala na swobodne odkurzanie w ciasnej przestrzeni, a jednocześnie przewód nie utrudnia ruchów i nie plącze się pod nogami. Jeżeli zdecydujesz się na odkurzacz bezprzewodowy, zwróć uwagę na długość pracy na jednym ładowaniu. Do sprzątania małego metrażu wystarczy akumulator działający przez 30 minut.
Kupując odkurzacz do mieszkania w bloku, nie można oczywiście pomijać parametrów i funkcji, które decydują o skuteczności sprzątania. Warto więc wziąć pod uwagę moc ssania i możliwość jej regulacji. Dzięki temu można skutecznie usuwać zanieczyszczenia w zależności od ich ilości czy rodzaju podłoża – np. do dywanu, na którym bawi się pies, przyda się mocny odkurzacz o dużej sile ssania.
Na system filtracji zastosowany w odkurzaczu powinny zwrócić uwagę zwłaszcza osoby z alergiami, opiekunowie zwierząt domowych czy rodzice małych dzieci. Jego zadaniem jest bowiem zatrzymywanie zanieczyszczeń, pyłów i szkodliwych drobnoustrojów, co wpływa na jakość powietrza w mieszkaniu. Najbardziej niezawodne są filtry HEPA. Dla alergików i rodzin z małymi dziećmi polecane są także odkurzacze cyklonowe.
Ostatnią kwestią, która może mieć wpływ na zakup odkurzacza do małego mieszkania, jest rodzaj ssawek. Warto wybrać model z końcówkami, które są przystosowane do podłóg w domu. Szczególnie praktyczna jest turboszczotka lub elektroszczotka. Oba rozwiązania gwarantują skuteczne zbieranie zanieczyszczeń z różnych powierzchni.
Rodzaje odkurzaczy
Oferta odkurzaczy Kärcher jest szeroka. Dzięki temu każdy może znaleźć sprzęt, który spełnia jego potrzeby. Konstruktorzy zadbali także o to, aby wiele z modeli sprawdzało się w przypadku sprzątania w małych mieszkaniach.
Do odkurzania małych metraży można wybrać tradycyjny odkurzacz workowy lub bezworkowy. Oba mają niewielkie rozmiary i szereg funkcji ułatwiających sprzątanie. Inną propozycją są odkurzacze pionowe, w tym także bezprzewodowe, które bardzo szybko zyskują coraz większą popularność.
Odkurzacze workowe
Do sprzątania mieszkania w bloku nadal często wybierane są tradycyjne odkurzacze workowe. Decyduje o tym przede wszystkim szeroki wybór tych urządzeń na rynku. Z łatwością można znaleźć lekki, kompaktowy odkurzacz workowy, który cicho pracuje, a przy tym wyróżnia się dużą siłą ssania. Taki właśnie jest VC 2 Kärcher, który ma jednak o wiele więcej zalet.
Bardzo wygodny w użyciu odkurzacz VC 2 o niewielkich wymiarach ma trójwarstwowy system oczyszczania powietrza wylotowego z filtrem HEPA 12. Dzięki temu nie pozostawia zanieczyszczeń wtórnych i zapewnia wysoką jakość powietrza w sprzątanym pomieszczeniu. Komfort użytkowania gwarantują takie rozwiązania, jak regulacja siły ssącej, gumowane koła, które nie rysują drewnianych podłóg, automatycznie zwijany przewód, wskaźnik napełnienia worka filtracyjnego czy schowek na akcesoria na obudowie
Fot.: Odkurzacz workowy o niewielkich wymiarach VC 2
Odkurzacze bezworkowe
Alternatywą dla odkurzaczy workowych do małego mieszkania są modele bezworkowe (cyklonowe). Ich cechą charakterystyczną jest brak worka na zanieczyszczenia. Zamiast niego mają zbiornik wielokrotnego użytku, który po zakończonym sprzątaniu wygodnie się opróżnia. Co ciekawe, poziom jego zapełnienia nie ma wpływu na moc ssania. Dodatkowo nie trzeba wymieniać i kupować worków.
Dla właścicieli małych mieszkań, którzy są alergikami lub mają małe dzieci, polecany jest odkurzacz bezworkowy CV 3 z technologią multicyklonową i 6-stopniową filtracją z filtrem HEPA 12. Z wysoką skutecznością zatrzymuje 99,99% cząstek zanieczyszczeń (większych niż 0,3 μm) oraz 99,95% pyłów, roztoczy i innych szkodliwych mikroorganizmów.
Kolejną zaletą odkurzacza cyklonowego CV 3 jest bardzo duża siła ssania, która zawsze pozostaje na stałym poziomie. Warto także wspomnieć o kompaktowej konstrukcji, cichej pracy i praktycznych rozwiązaniach zapewniających wygodną obsługę – jak np. przezroczysty zbiornik, duży przycisk nożny na obudowie, automatycznie zwijany kabel, gumowe koła.
Fot.: Odkurzacz bezworkowy CV 3
Odkurzacze pionowe
Kolejnym typem odkurzaczy, które nadają się do małego mieszkania, są urządzenia pionowe. Decyduje o tym m.in. możliwość łatwego manewrowania, bezproblemowe przechowywanie, lekka konstrukcja czy wysoki komfort podczas sprzątania. Cały ciężar odkurzacza pionowego opiera się bowiem na przylegającej do podłogi szczotce. Wystarczy go lekko pchać przed sobą, zachowując przy tym wyprostowaną pozycję, bez obciążania pleców.
Jednym z najbardziej kompaktowych odkurzaczy w ofercie Kärcher jest model VC 5. Jego cechą charakterystyczną jest poręczna konstrukcja. Rurę teleskopową można regulować w zakresie trzech stopni. Dzięki temu wysokość odkurzacza pionowego można zmniejszyć aż o połowę. To daje wiele możliwości przechowywania.
Poza tym odkurzacz pionowy VC 5 wyróżnia się innowacyjną, bezworkową technologią filtracji. Trójstopniowy system z filtrem HEPA zapewnia skuteczność oczyszczania powietrza na poziomie 99,98%, natomiast wyjmowana kaseta filtra umożliwia jego szybkie i łatwe wyciąganie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Zaletą odkurzacza pionowego VC 5 jest praktyczna ssawka podłogowa, która gwarantuje wysoką skuteczność odkurzania, a także możliwość wygodnego manewrowania wokół przeszkód lub mebli. Dodatkowo można ją zdjąć i podłączyć inne akcesoria, np. do czyszczenia mebli tapicerowanych. Na komfort sprzątania wpływa m.in. magnetyczna blokada pozycji parking, która umożliwia szybkie odstawianie odkurzacza podczas przerw w pracy.
Fot.: Odkurzacz pionowy VC 5
Odkurzacze bezprzewodowe
Szczególnie dużą popularnością wśród właścicieli mieszkań w bloku cieszą się odkurzacze pionowe bezprzewodowe. Mają one wszystkie zalety wynikające z pionowej konstrukcji, a dodatkowo zapewniają swobodę ruchów, możliwość odkurzania w każdym miejscu i natychmiastową gotowość do pracy.
Marka Kärcher z myślą o małych mieszkaniach stworzyła innowacyjny odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome, którego czas pracy na jednym ładowaniu wynosi aż 30 minut. Wysoką skuteczność zasysania zabrudzeń z dywanów i podłóg zapewnia aktywna ssawka podłogowa z napędem. Dzięki dwustopniowej regulacji mocy ssania, funkcji Boost oraz dodatkowym ssawkom odkurzacz ma szeroki zakres zastosowania.
Na uwagę zasługuje także 3-stopniowy system filtracji oraz praktyczne udogodnienia. Dzięki przydatnej funkcji Power Lock nie ma potrzeby ciągłego trzymania włącznika, zaś zbiornik zanieczyszczeń opróżnia się bez kontaktu z brudem za jednym kliknięciem. Co więcej, odkurzacz bezprzewodowy Kärcher jest łatwy w przechowywaniu – po skończonej pracy wystarczy umieścić go w uchwycie ściennym.
Fot.: Odkurzacz bezprzewodowy VC 4
Gdzie schować odkurzacz w małym mieszkaniu?
Miejsce do przechowywania w małym mieszkaniu jest zwykle ograniczone. Jednak wybierając mały odkurzacz, można zyskać dodatkowe możliwości. Warto przy tym pamiętać, aby umieścić urządzenie w suchym miejscu, w którym nie występują skrajne temperatury. Ważna jest też ergonomia. Odkurzacz powinien być łatwo dostępny.
Gdzie schować odkurzacz w małym mieszkaniu? Oto lista propozycji:
- szafa lub siedzisko w korytarzu,
- szafka narożna – jest pojemna, a przechowywanie w niej drobnych przedmiotów jest niewygodne,
- pod łóżkiem lub w jego skrzyni,
- za zasłoną lub drzwiami, które nie są zamykane,
- pawlacz – sprawdzi się raczej w przypadku lekkiego odkurzacza,
- uchwyt ścienny – służy do przechowywania odkurzaczy bezprzewodowych, a najlepsze modele, jak np. VC 6 Cordless ourFamily, mają w zestawie uchwyty z funkcją ładowarki.
Dzięki szerokiej ofercie Kärcher nawet posiadając małe mieszkanie, można wybrać odkurzacz, który spełnia oczekiwania zarówno pod względem niewielkich rozmiarów, jak i skuteczności działania
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