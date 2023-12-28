Działanie i zastosowanie pompy ciśnieniowej ogrodowej do beczek na deszczówkę

Działanie pompy ciśnieniowej ogrodowej do beczek

Pompa ogrodowa do wody stanowi kluczowy element systemu wykorzystania wody deszczowej w gospodarstwach domowych. Podczas stosowania w ogrodzie sprawdzają się urządzenia zasilane ze źródeł takich jak:

· beczki;

· studnie głębinowe;

· zbiorniki.

Ponadto ogół asortymentu pomp ciśnieniowych składa się z urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, ogrodowego lub uniwersalnych, które mogą obsługiwać zarówno dom, jak i ogród.

W przypadku mechanizmu działania warto rozgraniczyć to na dwa rodzaje pomp:

· powierzchniowe;

· zanurzeniowe/głębinowe.

Pierwsze z nich znajdują się poza zbiornikiem. Wąż ssący umieszcza się w zbiorniku, skąd pobiera on wodę, dalej tłocząc ją do węża zasilającego. Im wyższa wysokość tłoczenia i ciśnienie, tym większa wydajność urządzenia i powierzchnia, jaką jest w stanie nawodnić.

A jak działa pompa do podlewania z beczki i jak jest zbudowana? Głównymi elementami aparatury są tuba pompująca i silnik, które połączone są ze sobą sprzęgłem wyposażonym w wał napędowy. Tubę w ruch wprawia śruba zwana wirnikiem. Ważnym detalem jest klamra mocująca, za pośrednictwem której pompa do beczki jest przytwierdzana.

Pompy umieszczane wewnątrz zbiornika cechują się niższą masą i mniejszymi gabarytami niż urządzenia zewnętrzne. Znajdują się poniżej lustra wody, nie muszą więc jej zasysać. Mocuje się je do krawędzi zbiornika, a one wytwarzają ciśnienie i poprzez wąż tłoczą ciecz do akcesoriów używanych do nawadniania.

W przypadku pompy do beczek należy kierować się wielkością zbiornika. Innym ważnym czynnikiem jest powierzchnia terenu. Pompa do beczki na deszczówkę posłuży do irygacji ogrodu o powierzchni nawet 100 m2, wyróżniając się wydajnością do 3800 l/h.

Pompa do wody deszczowej powinna też posiadać:

· filtr wstępny – zabezpieczy sprzęt przed zanieczyszczeniami, w tym piaskiem, które mogą znajdować się w zbiorniku;

· włącznik pływakowy – działa automatycznie, regulując pracę aparatury w odniesieniu do poziomu lustra wody. Chroni maszynę przed działaniem na sucho.

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