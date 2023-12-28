Działanie i zastosowanie pompy ciśnieniowej ogrodowej do beczek na deszczówkę
Rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest oznaką troski o kondycję planety. Przejawia się to nie tylko segregacją odpadów, powtórnym wykorzystywaniem surowców czy oszczędzaniem energii, ale również korzystaniem z wód opadowych. Deszczówka świetnie nadaje się bowiem do prac realizowanych w obrębie przydomowych terenów zielonych. Niezbędny jest do tego zbiornik i aparatura, czyli pompa ogrodowa, która rozprowadzi ciecz.
Działanie pompy ciśnieniowej ogrodowej do beczek
Pompa ogrodowa do wody stanowi kluczowy element systemu wykorzystania wody deszczowej w gospodarstwach domowych. Podczas stosowania w ogrodzie sprawdzają się urządzenia zasilane ze źródeł takich jak:
· beczki;
· studnie głębinowe;
· zbiorniki.
Ponadto ogół asortymentu pomp ciśnieniowych składa się z urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, ogrodowego lub uniwersalnych, które mogą obsługiwać zarówno dom, jak i ogród.
W przypadku mechanizmu działania warto rozgraniczyć to na dwa rodzaje pomp:
· powierzchniowe;
· zanurzeniowe/głębinowe.
Pierwsze z nich znajdują się poza zbiornikiem. Wąż ssący umieszcza się w zbiorniku, skąd pobiera on wodę, dalej tłocząc ją do węża zasilającego. Im wyższa wysokość tłoczenia i ciśnienie, tym większa wydajność urządzenia i powierzchnia, jaką jest w stanie nawodnić.
A jak działa pompa do podlewania z beczki i jak jest zbudowana? Głównymi elementami aparatury są tuba pompująca i silnik, które połączone są ze sobą sprzęgłem wyposażonym w wał napędowy. Tubę w ruch wprawia śruba zwana wirnikiem. Ważnym detalem jest klamra mocująca, za pośrednictwem której pompa do beczki jest przytwierdzana.
Pompy umieszczane wewnątrz zbiornika cechują się niższą masą i mniejszymi gabarytami niż urządzenia zewnętrzne. Znajdują się poniżej lustra wody, nie muszą więc jej zasysać. Mocuje się je do krawędzi zbiornika, a one wytwarzają ciśnienie i poprzez wąż tłoczą ciecz do akcesoriów używanych do nawadniania.
W przypadku pompy do beczek należy kierować się wielkością zbiornika. Innym ważnym czynnikiem jest powierzchnia terenu. Pompa do beczki na deszczówkę posłuży do irygacji ogrodu o powierzchni nawet 100 m2, wyróżniając się wydajnością do 3800 l/h.
Pompa do wody deszczowej powinna też posiadać:
· filtr wstępny – zabezpieczy sprzęt przed zanieczyszczeniami, w tym piaskiem, które mogą znajdować się w zbiorniku;
· włącznik pływakowy – działa automatycznie, regulując pracę aparatury w odniesieniu do poziomu lustra wody. Chroni maszynę przed działaniem na sucho.
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Zastosowanie w ogrodzie i praktyczne wskazówki
W ogrodzie pompa ciśnieniowa posiada wiele zastosowań. Używa się jej do podlewania trawników, grządek kwiatów, ale może okazać się przydatna również przy oczyszczaniu alejek wyłożonych płytami chodnikowymi oraz opłukiwaniu mebli ogrodowych. Przykładami urządzeń o takim przeznaczeniu są pompa ogrodowa Karcher BP 1 BARREL, BP 1 BARREL-SET, BP 2.000-18 BARREL, BP 4 GARDEN oraz BP 7.000 GARDEN.
Trzy pierwsze warianty sprawdzą się jako pompa do beczki 200l lub do zbiornika o innej pojemności, dwa ostatnie natomiast to powierzchniowe pompy ciśnieniowe do wody. Przyjrzyjmy się bliżej przytoczonym modelom:
· BP 1 BARREL – wyposażona w elastyczną klamrę mocującą i zintegrowany z pływakiem przełącznik. To sprzęt o masie niespełna 5 kg, łatwy w przenoszeniu i mogący nawodnić teren o powierzchni do 100m2. Wydajność wynosi do 3800 l/h;
· BP 1 BARREL-SET – parametry jak wyżej. Sprzedawany w zestawie z wężem ogrodowym, a dzięki temu gotowy do podłączenia;
· BP 2.000-18 BARREL – pompa ciśnieniowa do wody zasilana akumulatorowo. Idealna do wąskich zbiorników, wygodna w obsłudze, ze stalowym filtrem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniami i wężem zapewniającym stały przepływ wody;
· BP 4 GARDEN – może pobierać wodę z głębokości 8m i tłoczyć na wysokość 45m. Odpowiednia do stosowania na powierzchniach do 800m2;
· BP 7.000 GARDEN – sprzęt łatwy w montażu, przenoszeniu i transporcie. Komfortowa obsługa wyłącznika bez konieczności schylania się. Wydajność do 7000 l/h.
Korzyści ekologiczne i oszczędność wody
Korzystanie z alternatywnych źródeł nawadniania generuje korzyści zarówno finansowe, jak i dla środowiska. Przede wszystkim woda deszczowa jest bezpłatna. Pełni zatem rolę idealnego zamiennika droższej wody wodociągowej. Wykorzystując darmowe zasoby wody, oszczędza się zatem pieniądze.
Ponadto proces gromadzenia wód opadowych nie wymaga wysiłku ze strony człowieka, pozwalając oszczędzić w ten sposób i czas, i energię. Deszczówka jest też bogata w składniki odżywcze, w tym sole mineralne. Wspiera więc prawidłowy wzrost roślin. Deszczówka to również zabezpieczenie w okresie suszy.