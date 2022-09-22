Sposoby na mole w kuchni: Jak pozbyć się moli spożywczych i jak im zapobiegać?
Mole w kuchni to dość powszechnie występujący problem. Szkodniki te szybko się rozmnażają i trudno się ich pozbyć. Nie ma magicznego sposobu na mole spożywcze. Trzeba je po prostu wytępić, zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe. Dowiedz się, skąd się biorą mole spożywcze w kuchni, jak się ich pozbyć i co zrobić, aby nigdy nie wróciły.
Małe ćmy w kuchni – czy to na pewno mole?
W naszych domach chętnie bytują różne szkodniki. Mają bowiem zapewnione odpowiednie warunki i dostęp do pożywienia. Wyjątkowo uciążliwe są mole spożywcze, czyli niewielkie motyle należące do rodziny omacnicowatych. W kuchniach najczęściej spotykamy omacnicę spichrzankę i mklika mącznego.
Jeżeli zauważymy małe ćmy w kuchni, jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie mole spożywcze. Jak wyglądają te szkodniki? W kuchni mogą się zadomowić zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy.
Dorosłe mole spożywcze są dość niewielkie i smukłe. Mają około jednego centymetra długości (są większe od moli odzieżowych). W zależności od gatunku mogą przybierać różne barwy:
- białą,
- srebrną,
- żółtą,
- szarobrunatną.
U dorosłych osobników łuski na skrzydłach układają się we wzory. Ponadto podczas spoczynku leżą płasko i równolegle na ciele owada (u moli odzieżowych skrzydła układają się w daszek). Warto też wiedzieć, że dorosły osobnik składa od 40 do 400 niewielkich rozmiarów jaj (0,6 × 0,4 mm) w kolorze białym. Po 8 dniach wykluwają się z nich larwy.
Larwy moli spożywczych mają typową dla motyli postać gąsienicy. Ich długość waha się od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. W zależności od gatunku mogą mieć kolor brązowy lub kremowobiały z brązową głową (najczęściej spotykane). Larwy bytują w suchych produktach i są w stanie przegryźć nawet opakowanie z folii polietylenowej. Przez pięć stadiów okresu larwalnego (od 13 do 288 dni) otaczają je lepką nicią, formując bryły. Przepoczwarczenie larw odbywa się w miejscach trudno dostępnych (np. w zaciemnionych szczelinach) i trwa niecałe dwa tygodnie.
Mole spożywcze lubią ciemne, suche i ciepłe miejsca. Żywią się przede wszystkim produktami suchymi.
Należą do nich m.in.:
- mąka,
- kasza,
- płatki,
- ziarna zbóż,
- makarony,
- orzechy,
- migdały,
- suszone owoce,
- zioła.
I to w tych produktach najczęściej zauważamy ich obecność. Powszechnie przyjmuje się, że mole spożywcze nie są szkodliwe dla zdrowia. Budzą najczęściej obrzydzenie. Jednak w ostatnim czasie pojawiają się badania pokazujące, że na ich ciele znajdują się chorobotwórcze bakterie i grzyby, zatem spożywanie żywności zanieczyszczonej molami nie jest całkowicie obojętne dla naszego zdrowia. Może to bowiem powodować alergie, a nawet prowadzić do problemów pokarmowych.
Objawy tego, że masz mole spożywcze w kuchni
Objawem tego, że w naszej kuchni zadomowiły się mole spożywcze, jest oczywiście obecność osobników dorosłych lub larw. Warto zwłaszcza wieczorami lub nocą obserwować kuchnię. Jest to bowiem pora, kiedy mole się uaktywniają. Jeżeli zauważmy te szkodniki, powinniśmy dokładnie obejrzeć produkty, które trzymamy w szafkach.
Największe szkody wyrządzają larwy moli spożywczych, ponieważ mają wyjątkowo duże zapotrzebowanie na pokarm. Oznaką ich obecności są charakterystyczne delikatne przędze, żywność zbita w bryłki oraz rozdrobniona na wiórki. Dodatkowo miejsce żeru zanieczyszczone jest odchodami oraz martwymi owadami.
Skąd się biorą mole w kuchni?
Mole spożywcze najczęściej przynosimy do domu wraz z zakupami. Foliowe bądź papierowe opakowania nie stanowią dla nich żadnej bariery. Szybko rozprzestrzeniają się, żerując w kolejnych opakowaniach. Dlatego po powrocie ze sklepu powinniśmy dokładnie obejrzeć zakupione produkty i przesypać ich zawartość do szklanych, metalowych lub plastikowych pojemników ze szczelnym zamknięciem.
Sposób na mole spożywcze – postępowanie krok po kroku
Gdy zauważymy obecność moli spożywczych w kuchni, powinniśmy natychmiast zacząć działać. Szkodniki te rozmnażają się bowiem bardzo szybko (samice składają nawet kilkaset jajeczek). Jak pozbyć się moli spożywczych? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe. Wystarczy zastosować odpowiedni sposób na mole spożywcze.
Pozbądź się z domu produktów lubianych przez mole
Pierwszym krokiem walki z molami spożywczymi jest wyrzucenie wszystkich produktów, w których podejrzewamy, że mogą znajdować się larwy. Dotyczy to nawet opakowań fabrycznie zamkniętych, jak np. makaron, mąka czy płatki zbożowe. Pamiętajmy, że larwy bez problemu przegryzą folię czy pudełko. To jeden z przypadków, który w pełni usprawiedliwia wyrzucanie żywności (i tak nie nadaje się ona do spożycia). Co więcej, produkty powinniśmy wynieść z domu od razu, nie zostawiając ich na dłużej w koszu na śmieci.
Opróżnij i umyj dokładnie szafki
Po pozbyciu się produktów, w których najczęściej żerują mole spożywcze, należy opróżnić szafki i szuflady, a następnie dokładnie je umyć. Pamiętajmy, że larwy przepoczwarzają się w trudno dostępnych miejscach, więc trzeba wyczyścić każdy zakamarek mebli kuchennych. Do mycia możemy użyć wody z mydłem, płynem do naczyń lub octem.
Najlepszym rozwiązaniem jest jednak użycie parownicy Kärcher z serii SC. Połączenie mocy ciśnienia i wysokiej temperatury daje gwarancję, że pozbędziemy się moli, ich larw i jajeczek z każdego zakamarka. Myjka parowa wyrzuca cząsteczki pary z dużą prędkością (ok. 170 km/h), dzięki czemu docierają one w każdą szczelinę. Dodatkowo wysoka temperatura eliminuje 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu1. Wykorzystanie parownicy do sprzątania w kuchni zapewnia higieniczną czystość.
Wykorzystaj domowe sposoby na mole spożywcze
Po dokładnym wyczyszczeniu wnętrza szafek i szuflad warto zastosować dodatkowe środki, aby mieć pewność, że mole już nie wrócą. Warto wiedzieć, że zapach niektórych produktów skutecznie odstrasza te uciążliwe szkodniki. Domowe sposoby na mole spożywcze to:
- spryskanie wnętrza szafek roztworem z octu (1 szklanka), olejku lawendowego (5–10 kropel) i gałązki tymianku – można także użyć olejku cytrusowego i dodać goździki,
- rozsypanie na półkach suszonego goździka (dostępny w sklepach jako przyprawa),
- przetarcie powierzchni w kuchni octem winnym,
- wstawienie do szafki miseczki z gorącym octem (wyjąć po wystygnięciu),
- pozostawienie w szafce skórki pomarańczy oraz aromatu waniliowego.
Odstraszaj mole kuchenne
Oprócz domowych sposobów na odstraszenie moli możemy także sięgnąć po gotowe środki. W sklepach znajdziemy różne lepy i pułapki na mole spożywcze, których działanie opiera się na feromonach zwabiających owady. Przykleja się je we wnętrzu szafek, w których przechowujemy żywność. Pamiętajmy jednak, że jest to raczej sposób, który poinformuje nas, że szkodniki wróciły. Nie zaleca się stosowania silnych środków owadobójczych ze względu na kontakt z produktami spożywczymi.
Dobrym pomysłem jest także zamontowanie moskitiery w oknie oraz siatki w kratkach wentylacyjnych. Mole mogą się bowiem przedostawać także tymi drogami.
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