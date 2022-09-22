Sposoby na mole w kuchni: Jak pozbyć się moli spożywczych i jak im zapobiegać?

Małe ćmy w kuchni – czy to na pewno mole?

W naszych domach chętnie bytują różne szkodniki. Mają bowiem zapewnione odpowiednie warunki i dostęp do pożywienia. Wyjątkowo uciążliwe są mole spożywcze, czyli niewielkie motyle należące do rodziny omacnicowatych. W kuchniach najczęściej spotykamy omacnicę spichrzankę i mklika mącznego.

Jeżeli zauważymy małe ćmy w kuchni, jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie mole spożywcze. Jak wyglądają te szkodniki? W kuchni mogą się zadomowić zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy.

Dorosłe mole spożywcze są dość niewielkie i smukłe. Mają około jednego centymetra długości (są większe od moli odzieżowych). W zależności od gatunku mogą przybierać różne barwy:

białą,

srebrną,

żółtą,

szarobrunatną.

U dorosłych osobników łuski na skrzydłach układają się we wzory. Ponadto podczas spoczynku leżą płasko i równolegle na ciele owada (u moli odzieżowych skrzydła układają się w daszek). Warto też wiedzieć, że dorosły osobnik składa od 40 do 400 niewielkich rozmiarów jaj (0,6 × 0,4 mm) w kolorze białym. Po 8 dniach wykluwają się z nich larwy.

Larwy moli spożywczych mają typową dla motyli postać gąsienicy. Ich długość waha się od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. W zależności od gatunku mogą mieć kolor brązowy lub kremowobiały z brązową głową (najczęściej spotykane). Larwy bytują w suchych produktach i są w stanie przegryźć nawet opakowanie z folii polietylenowej. Przez pięć stadiów okresu larwalnego (od 13 do 288 dni) otaczają je lepką nicią, formując bryły. Przepoczwarczenie larw odbywa się w miejscach trudno dostępnych (np. w zaciemnionych szczelinach) i trwa niecałe dwa tygodnie.

Mole spożywcze lubią ciemne, suche i ciepłe miejsca. Żywią się przede wszystkim produktami suchymi.

Należą do nich m.in.:

mąka,

kasza,

płatki,

ziarna zbóż,

makarony,

orzechy,

migdały,

suszone owoce,

zioła.

I to w tych produktach najczęściej zauważamy ich obecność. Powszechnie przyjmuje się, że mole spożywcze nie są szkodliwe dla zdrowia. Budzą najczęściej obrzydzenie. Jednak w ostatnim czasie pojawiają się badania pokazujące, że na ich ciele znajdują się chorobotwórcze bakterie i grzyby, zatem spożywanie żywności zanieczyszczonej molami nie jest całkowicie obojętne dla naszego zdrowia. Może to bowiem powodować alergie, a nawet prowadzić do problemów pokarmowych.