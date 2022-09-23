Czym czyścić meble kuchenne: matowe, na wysoki połysk, z płyty laminowanej, w okleinie?

Jak czyścić meble kuchenne krok po kroku?

Krok 1. Przygotuj miejsce i akcesoria

Usuń z blatów przedmioty, które utrudniają dostęp do szafek. Przygotuj dwie ściereczki z mikrofibry (do mycia i do wycierania do sucha) oraz łagodny środek czyszczący rozcieńczony w ciepłej wodzie.

Krok 2. Usuń kurz i lekkie zabrudzenia

Na początku przetrzyj fronty suchą ściereczką. Dzięki temu kurz, okruszki i luźne drobiny nie będą rozmazywane po powierzchni podczas mycia na mokro.

Krok 3. Myj szafki od góry do dołu

Czyszczenie szafek kuchennych zacznij od górnej zabudowy, a następnie przejdź do dolnych frontów. Pozwala to uniknąć zabrudzenia już umytej powierzchni. Fronty przetrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką nasączoną przygotowanym roztworem środka czyszczącego – bez nadmiernego moczenia.

Krok 4. Dokładnie wyczyść uchwyty i krawędzie

Szczególną uwagę warto zwrócić na uchwyty, okolice zlewu i krawędzie frontów. To miejsca, na których najczęściej osadza się tłuszcz i brud z rąk. W razie potrzeby przetrzyj je osobną, czystą ściereczką z tym samym środkiem.

Krok 5. Wytrzyj fronty do sucha

Po umyciu fronty należy wytrzeć suchą ściereczką.