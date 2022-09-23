Czym czyścić meble kuchenne: matowe, na wysoki połysk, z płyty laminowanej, w okleinie?
Meble kuchenne narażone są na silne zabrudzenia każdego dnia. Plamy z tłuszczu, resztki potraw, odciski palców to tylko przykłady zanieczyszczeń, z jakimi mamy do czynienia. Regularne czyszczenie pozwala zachować wysoki poziom higieny i utrzymuje fronty w dobrym stanie przez wiele lat. Każdy materiał wymaga jednak nieco innej techniki mycia. Jak i czym czyścić meble kuchenne? Zobacz, jak skutecznie usunąć tłuszcz z szafek kuchennych.
Czyszczenie szafek kuchennych – podstawowe zasady
Szafki w kuchni to chyba najszybciej brudzące się meble w całym domu. Codzienne przygotowywanie posiłków jest przyczyną powstawania licznych zabrudzeń i zacieków. Do tego są one wyjątkowo uciążliwe i trudne do usunięcia. Utrzymanie mebli w czystości jest jednak ważne ze względów higienicznych i estetycznych. Jeżeli chcesz uniknąć szybkiego zniszczenia frontów kuchennych, trzeba je regularnie myć.
Podczas codziennego sprzątania warto trzymać się kilku prostych zasad, które sprawdzą się niezależnie od materiału, z jakiego wykonane są szafki.
Jak czyścić meble kuchenne krok po kroku?
Krok 1. Przygotuj miejsce i akcesoria
Usuń z blatów przedmioty, które utrudniają dostęp do szafek. Przygotuj dwie ściereczki z mikrofibry (do mycia i do wycierania do sucha) oraz łagodny środek czyszczący rozcieńczony w ciepłej wodzie.
Krok 2. Usuń kurz i lekkie zabrudzenia
Na początku przetrzyj fronty suchą ściereczką. Dzięki temu kurz, okruszki i luźne drobiny nie będą rozmazywane po powierzchni podczas mycia na mokro.
Krok 3. Myj szafki od góry do dołu
Czyszczenie szafek kuchennych zacznij od górnej zabudowy, a następnie przejdź do dolnych frontów. Pozwala to uniknąć zabrudzenia już umytej powierzchni. Fronty przetrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką nasączoną przygotowanym roztworem środka czyszczącego – bez nadmiernego moczenia.
Krok 4. Dokładnie wyczyść uchwyty i krawędzie
Szczególną uwagę warto zwrócić na uchwyty, okolice zlewu i krawędzie frontów. To miejsca, na których najczęściej osadza się tłuszcz i brud z rąk. W razie potrzeby przetrzyj je osobną, czystą ściereczką z tym samym środkiem.
Krok 5. Wytrzyj fronty do sucha
Po umyciu fronty należy wytrzeć suchą ściereczką.
Czym myć meble kuchenne?
Uniwersalnym sposobem na czyszczenie frontów mebli kuchennych jest użycie lekko zwilżonej ściereczki z roztworem środka czyszczącego, np. płynu do mycia naczyń. Ale uwaga! Ścierka nie może być mokra!
Po umyciu warto wytrzeć fronty do sucha. Żaden materiał nie lubi nadmiaru wilgoci, pod wpływem której może się rozwarstwiać, puchnąć i odkształcać.
Jak czyścić wnętrza szafek kuchennych?
W szafkach kuchennych także gromadzi się kurz, okruchy i tłuszcz, a zabrudzenia mają bezpośredni kontakt z naczyniami i żywnością. Dlatego je także trzeba regularnie myć!
Jak to zrobić krok po kroku?
- Opróżnij szafkę – wyjmij naczynia, garnki, pojemniki i produkty spożywcze z całej półki.
- Usuń suche zabrudzenia – zbierz okruchy i kurz odkurzaczem z miękką końcówką albo lekko wilgotną ściereczką.
- Umyj półki na mokro – przetrzyj powierzchnie wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu, np. rozcieńczonego płynu do naczyń. Ściereczka powinna być tylko lekko zwilżona.
- Osusz wnętrze szafki – wytrzyj półki do sucha czystą ściereczką, zanim włożysz cokolwiek z powrotem.
- Umyj akcesoria – jeśli używasz mat ochronnych na półkach, wyjmij je, umyj w zlewie i dokładnie wysusz.
- Ułóż zawartość z powrotem – odłóż naczynia i produkty, przy okazji posegreguj zapasy i wyrzuć rzeczy przeterminowane.
Jak często to robić?
- Szafki z żywnością i przyprawami – mniej więcej co 1-2 miesiące.
- Szafki z garnkami i naczyniami – co 2-3 miesiące.
- Dodatkowo – po każdym zalaniu, rozsypaniu lub innym widocznym zabrudzeniu wewnątrz szafki.
Jak często trzeba czyścić meble kuchenne?
Częstotliwość mycia szafek zależy od tego, w jakim miejscu kuchni się znajdują i jak intensywnie z nich korzystasz.
- Fronty przy płycie grzewczej, piekarniku i zlewie warto przecierać nawet codziennie lub co kilka dni – zwłaszcza wtedy, gdy widać świeże plamy tłuszczu, sosu czy odciski palców.
- Pozostałe fronty wystarczy myć z zewnątrz raz w tygodniu podczas regularnych porządków.
- Wnętrza szafek można czyścić rzadziej, na przykład raz na kilka tygodni lub przy okazji większych porządków sezonowych. Dobrym momentem jest zmiana ustawienia naczyń, przegląd produktów spożywczych czy porządkowanie przypraw.
Jak myć szafki kuchenne, aby ich nie zniszczyć?
Pamiętaj, że niewłaściwe czyszczenie mebli w kuchni również prowadzi do ich zniszczenia. Dlatego warto stosować się do podstawowych zasad dotyczących usuwania zabrudzeń z frontów kuchennych. Najważniejsze z nich to:
- Fronty kuchenne myj środkiem, który jest odpowiedni dla danego rodzaju materiału, z którego meble są wykonane. Weź też pod uwagę typ zabrudzeń. Działanie środków warto najpierw sprawdzić w mało eksponowanym miejscu.
- Meble kuchenne czyść wyłącznie za pomocą miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) lub gąbki. Unikaj używania szorstkich myjek czy druciaków, które mogą porysować powierzchnię i spowodować jej matowienie.
- Ogranicz ilość wody i wycieraj fronty do sucha. Stosuj lekko zwilżoną ściereczkę, a po umyciu od razu osusz powierzchnię. Nadmiar wilgoci sprzyja puchnięciu płyt i odspajaniu oklein.
- Stosuj łagodne detergenty. Sięgaj po preparaty o neutralnym odczynie. Środki z chlorem, silnymi rozpuszczalnikami czy amoniakiem stosuj tylko wtedy, gdy producent mebli wyraźnie na to pozwala.
- Czyść delikatnymi ruchami, bez mocnego szorowania. Zamiast intensywnego tarcia jednego miejsca, lepiej kilkukrotnie przetrzeć całą powierzchnię spokojnymi, równymi ruchami – szczególnie przy frontach lakierowanych i na wysoki połysk.
- Usuwaj plamy na bieżąco. Świeży tłuszcz, sos czy odciski palców schodzą znacznie łatwiej i nie wymagają silnych środków. Dzięki temu rzadziej będziesz sięgać po mocniejsze detergenty, które obciążają powierzchnię mebli.
Jak czyścić meble w zależności od tego, z czego są zrobione?
Meble kuchenne mogą wyglądać podobnie, ale ich powierzchnie różnią się odpornością na wodę, temperaturę i środki czyszczące. Inaczej reaguje drewno, inaczej płyta laminowana, okleina czy fronty lakierowane na wysoki połysk. Dlatego przed sięgnięciem po detergent warto sprawdzić, z jakiego materiału są wykonane szafki i dopasować do niego sposób mycia.
Czyszczenie mebli kuchennych matowych
Meble kuchenne z matowymi frontami prezentują się bardzo elegancko, jednak ich czyszczenie wymaga większej uważności niż w przypadku szafek o wysokim połysku.
Czym czyścić meble matowe? W przypadku niewielkich zabrudzeń wystarczy umyć fronty ściereczką nasączoną w roztworze wody i płynu do naczyń. Ściereczka powinna być lekko wilgotna, aby nie pozostawiała nieestetycznych zacieków.
Domowe sposoby na brudne meble w kuchni to m.in.:
- Roztwór octu z wodą – skutecznie usuwa zabrudzenia, a także sprawia, że na frontach nie powstają smugi.
- Przygotuj roztwór: mniej więcej 1 część octu na 3 części wody (np. 250 ml octu + 750 ml wody).
- Przelej do butelki z atomizerem.
- Spryskaj ściereczkę z mikrofibry, a nie bezpośrednio front – ograniczysz ryzyko zacieków.
- Przetrzyj zabrudzoną powierzchnię, a następnie wytrzyj front do sucha czystą ściereczką.
- Zawsze zrób próbę w mało widocznym miejscu, szczególnie przy ciemnych lub intensywnie barwionych frontach.
- Soda oczyszczona – choć skuteczna na tłuszcz, musi być stosowana bardzo ostrożnie. Unikaj nakładania gęstej pasty bezpośrednio na matowe fronty, gdyż jej drobinki mogą porysować lub miejscowo wybłyszczyć powierzchnię. Bezpieczniej jest stosować wyłącznie słaby roztwór sody (1 łyżka na litr wody).
- Przy punktowych, tłustych plamach przygotuj gęstą pastę: kilka łyżeczek sody połącz z odrobiną wody.
- Nałóż pastę na wilgotną ściereczkę, przyłóż do zabrudzonego miejsca i delikatnie przecieraj bez mocnego tarcia.
- Na większych powierzchniach możesz użyć roztworu sody: rozpuść około 4 łyżki sody w 1 litrze wody, zamocz ściereczkę, dobrze ją odciśnij i przetrzyj fronty.
- Po użyciu sody przetrzyj powierzchnię czystą, wilgotną ściereczką, a na końcu wytrzyj do sucha.
Jeżeli domowe sposoby na czyszczenie mebli kuchennych nie są wystarczające, możemy sięgnąć po gotowe detergenty, takie jak:
- Płyn do mycia szyb (bez amoniaku) – wystarczy spryskać matowe fronty i przetrzeć za pomocą ręcznika papierowego lub ściereczki z mikrofibry.
- Mleczko do czyszczenia, które nie zawiera drobinek – rozcieńczony w wodzie preparat sprawdza się w przypadku uciążliwych zabrudzeń. Trzeba jednak pamiętać, że mleczko może wybielić powierzchnię, dlatego najlepiej stosować je tylko w przypadku jasnych frontów. Warto też sprawdzić jego działanie na niewidocznej części.
- Nawilżane ściereczki – nasączone środkami do usuwania plam ściereczki doskonale nadają się do szybkiego czyszczenia.
Jak czyścić szafki kuchenne lakierowane na wysoki połysk?
Powszechnie uważa się, że meble kuchenne na wysoki połysk trudno utrzymać w czystości. Faktem jest, że wymagają szczególnej pielęgnacji. Na powierzchni mebli lakierowanych na wysoki połysk bardzo dobrze widoczne są różnego rodzaju zabrudzenia, kurz, zacieki czy odciski palców. Jednak ich czyszczenie nie musi być uciążliwe. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie środki i metody.
Czym czyścić meble na wysoki połysk w kuchni? Fronty lakierowane najlepiej myć regularnie za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnych środków. Do usuwania zabrudzeń zalecana jest ciepła woda z odrobiną płynu do naczyń. Można także sięgnąć po płyn do mycia szyb. Ważne, aby po czyszczeniu fronty wytrzeć do sucha ściereczką. Dzięki temu nie powstaną smugi i meble będą się ładnie błyszczały.
Aby nie uszkodzić powierzchni i nie spowodować zmatowienia szafek na wysoki połysk, należy unikać:
- środków na bazie alkoholu, amoniaku oraz acetonu,
- preparatów o właściwościach ściernych, które zawierają ostre drobinki.
Pielęgnacja mebli w okleinie i politurowanych – jak je czyścić?
Meble politurowane czyści się za pomocą wilgotnej szmatki z dodatkiem płynu do naczyń lub mydła. Można także stosować specjalistyczne środki.
Jeśli chcesz użyć domowych metod do odtłuszczania, możesz zastosować bardzo słaby roztwór soku z cytryny z wodą, jednak unikaj nakładania czystego soku bezpośrednio na delikatne powierzchnie. Warto wiedzieć, że meble politurowane są wyjątkowo wrażliwe na wilgoć, alkohol oraz wysoką temperaturę, które mogą powodować białe plamy i rozpuszczanie powłoki.
Płyn do naczyń sprawdzi się również w przypadku frontów okleinowanych. Alternatywnie możesz użyć płynu do szyb (bez amoniaku). Pamiętaj, aby nadmiernie nie moczyć mebli z okleiny.
Czym myć meble kuchenne z płyty laminowanej?
Meble z płyty laminowanej są dość odporne na codzienne użytkowanie, ale źle dobrane środki czyszczące mogą uszkodzić wierzchnią warstwę.
Na co dzień wystarczy miękka ściereczka z mikrofibry oraz roztwór ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Fronty przecieraj lekko wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha – nadmiar wody sprzyja puchnięciu płyty i rozwarstwianiu krawędzi.
Przy delikatnych zabrudzeniach dobrze sprawdza się także płyn do mycia szyb rozpylony na ściereczkę, a nie bezpośrednio na front. To rozwiązanie szczególnie wygodne przy odciskach palców i lekkim nalocie z kurzu.
W przypadku tłustych plam możesz użyć łagodnego środka odtłuszczającego przeznaczonego do powierzchni laminowanych, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta.
Do czyszczenia mebli z płyty laminowanej niewskazane są natomiast:
- mleczka szorujące,
- detergenty żrące,
- tłuste preparaty nabłyszczające (np. na bazie wosku lub olejów).
Ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni laminatu zrezygnuj też z używania drucianych szczotek czy szorstkich myjek.
Czym myć meble kuchenne drewniane?
Kuchenne meble drewniane urzekają naturalnym wyglądem i są trwałe. Pamiętaj o tym, że drewniane meble w kuchni, ze względu na częsty kontakt z wilgocią, powinny być odpowiednio zaimpregnowane!
Aby wyczyścić meble drewniane w kuchni, trzymaj się tych zasad:
- Sprawdź wykończenie frontów – zobacz, czy fronty są olejowane, woskowane czy lakierowane – dobierzesz do tego odpowiedni preparat.
- Przygotuj łagodny roztwór do mycia – do codziennego czyszczenia użyj wody z dodatkiem środka przeznaczonego do drewna (np. koncentrat do podłóg drewnianych lub preparat do mebli drewnianych rozcieńczony zgodnie z instrukcją).
- Używaj miękkiej ściereczki – sięgnij po ściereczkę z mikrofibry lub inny delikatny materiał. Zanurz ją w roztworze, dobrze odciśnij – ma być tylko lekko wilgotna.
- Myj zgodnie z kierunkiem słojów – przecieraj fronty długimi ruchami wzdłuż słojów drewna. Unikaj „kółek” i intensywnego szorowania w jednym miejscu.
- Od razu wycieraj do sucha – po umyciu wytrzyj fronty suchą, czystą ściereczką. Stała wilgoć na powierzchni sprzyja pęcznieniu i odkształcaniu drewna.
- Stosuj wyłącznie łagodne środki – zrezygnuj z preparatów o działaniu ściernym, agresywnych odtłuszczaczy, środków z chlorem czy silnymi rozpuszczalnikami. Mogą zniszczyć powłokę ochronną i odbarwić drewno.
Jak myć przeszklenia mebli kuchennych?
Przeszklone witryny w kuchni szybko łapią tłuste ślady, odciski palców i kurz. Jak je wyczyścić?
- Usuń kurz na sucho – na początku przetrzyj szyby i ramy suchą ściereczką z mikrofibry. Dzięki temu podczas mycia na mokro nie będziesz rozmazywać kurzu i okruchów.
- Zastosuj łagodny środek do szkła – użyj płynu do szyb albo roztworu wody z odrobiną płynu do naczyń. Tu przydać się może RM 500 – środek do czyszczenia szkła w koncentracie. Spryskaj ściereczkę, a nie samą szybę – szczególnie przy witrynach z drewnianą ramą lub okleiną, aby nie moczyć nadmiernie krawędzi.
- Myj od góry do dołu – przecieraj szybę równymi ruchami z góry na dół lub „na zakładkę”. Jeśli szyba jest mocno zatłuszczona, powtórz mycie świeżą stroną ściereczki.
- Wypoleruj na sucho – na koniec użyj drugiej, suchej ściereczki z mikrofibry lub ręcznika papierowego i wypoleruj szybę, aż znikną smugi.
- Zadbaj o ramy i okolice okuć – miejsca styku szkła z ramą oraz okolice zawiasów przetrzyj lekko wilgotną ściereczką, a potem od razu wytrzyj do sucha. Przy ramach z płyty laminowanej lub w okleinie ogranicz ilość wody do minimum.
Jak i czym czyścić meble kuchenne? Tabela porównawcza
Aby ułatwić Ci zadanie, przygotowaliśmy tabelę, z której dowiesz się, jak czyścić meble kuchenne w zależności od typu zabrudzenia oraz materiału, z jakiego zostały wykonane.
Materiał frontu
Płyta MDF
Wykończenie
Mat
Kolor
jasny / ciemny
Typ zabrudzenia
kurz, odciski palców
Zalecany sposób czyszczenia
woda + płyn do naczyń, ściereczka z mikrofibry
Czego unikać
szorstkie gąbki, alkohol
Materiał frontu
Płyta MDF
Wykończenie
Mat
Kolor
jasny
Typ zabrudzenia
tłuszcz, zaschnięte plamy
Zalecany sposób czyszczenia
woda z płynem do naczyń lub delikatny roztwór octu
Czego unikać
mleczka z drobinami
Materiał frontu
Płyta MDF
Wykończenie
Wysoki połysk
Kolor
każdy
Typ zabrudzenia
smugi, palce
Zalecany sposób czyszczenia
ciepła woda + płyn, płyn do szyb, polerowanie do sucha
Czego unikać
alkohol, aceton, amoniak
Materiał frontu
Płyta laminowana
Wykończenie
Mat / półmat
Kolor
każdy
Typ zabrudzenia
codzienne zabrudzenia
Zalecany sposób czyszczenia
płyn do naczyń, lekko wilgotna ściereczka
Czego unikać
nadmiar wody, nabłyszczacze
Materiał frontu
Okleina
Wykończenie
Mat / półmat
Kolor
każdy
Typ zabrudzenia
tłuszcz
Zalecany sposób czyszczenia
płyn do naczyń lub płyn do szyb
Czego unikać
mocne detergenty, długie moczenie
Materiał frontu
Drewno lite
Wykończenie
Mat / satyna
Kolor
naturalny
Typ zabrudzenia
kurz, lekkie zabrudzenia
Zalecany sposób czyszczenia
preparaty do drewna + woda, ruch zgodny ze słojami
Czego unikać
soda, środki żrące
Materiał frontu
Fornir
Wykończenie
Mat
Kolor
naturalny
Typ zabrudzenia
lekkie zabrudzenia
Zalecany sposób czyszczenia
minimalna ilość środka do drewna
Czego unikać
nadmiar preparatu
Materiał frontu
Politura
Wykończenie
Połysk
Kolor
ciemny
Typ zabrudzenia
tłuszcz, ślady dłoni
Zalecany sposób czyszczenia
specjalistyczny preparat do politury lub lekko wilgotna szmatka z mydłem
Czego unikać
alkohol, wysoka temperatura
Usuwanie tłuszczu z mebli kuchennych – skuteczne sposoby
Zaschnięte plamy tłuszczu, opary czy warstwa lepkiego brudu wymieszanego z kurzem to tylko przykłady tłustych zabrudzeń, z jakimi mamy do czynienia w kuchni.
Jak wyczyścić szafki kuchenne z tłuszczu? Oto najpopularniejsze domowe sposoby:
- Płyn do naczyń – skutecznie usuwa tłuszcz np. z patelni, więc poradzi sobie także z tłustymi frontami. Wystarczy przygotować roztwór (dwie szklanki ciepłej wody i dwie łyżki płynu do naczyń) i umyć nim szafki, a następnie wytrzeć do sucha.
- Ocet – jest niezawodny w usuwaniu tłuszczu. Wystarczy przygotować roztwór z wodą i spryskać (przyda się butelka z atomizerem) tłuste powierzchnie, a po kilku – kilkunastu minutach umyć je wilgotną ściereczką. Uwaga! Zawsze używaj rozcieńczonego octu. Nawet w tej formie nie powinien być stosowany na powierzchniach z kamienia naturalnego (np. blaty marmurowe) ani na frontach z litego drewna bez wcześniejszej próby.
- Soda oczyszczona – znana jest z uniwersalnego działania. Sodę możemy wykorzystać na wiele sposobów. W czyszczeniu mebli z tłuszczu sprawdza się gęsta pasta, ale także roztwór sody z wodą (cztery łyżeczki na litr wody). Uwaga! Do frontów drewnianych i lakierowanych lepiej nie stosować sody, ponieważ drobinki mogą zarysować powierzchnię.
- Amoniak – bywa stosowany do usuwania bardzo trudnych, starych zabrudzeń, jednak w nowoczesnej kuchni należy go unikać. Może on trwale odbarwić nie tylko lakiery, ale również fronty akrylowe i laminaty.
Oprócz domowych metod usuwania plam z tłuszczu możemy sięgnąć również po specjalne środki odtłuszczające do mebli. Trzeba jednak wybrać preparat przystosowany do konkretnego rodzaju powierzchni.
Czyszczenie kuchni parą – czy parownica do mebli kuchennych to dobry pomysł?
Do usuwania uporczywych zabrudzeń w kuchni doskonałe są parownice Kärcher z serii SC. Wydostające się przez dyszę mikrocząsteczki gorącej pary wodnej z dużą prędkością (170 km/h) uderzają w czyszczoną powierzchnię i wnikają w każdą szczelinę. Dzięki temu bez szorowania możesz pozbyć się tłustych plam nawet w trudno dostępnych miejscach i zakamarkach.
Wysoka temperatura pary (ok. 100°C) błyskawicznie rozpuszcza tłuszcz i osłabia wiązania brudu z podłożem, co pozwala na jego łatwe usunięcie bez konieczności szorowania.
Warto też dodać, że parownica usuwa 99,99% bakterii i wirusów powszechnie występujących w domu! Jest to ważne zwłaszcza w kuchni, gdzie przygotowuje się posiłki. Dzięki myjce parowej mamy gwarancję higienicznej czystości.
Uwaga! Parownicy należy używać z dużą ostrożnością. Nie nadaje się ona do czyszczenia krawędzi mebli okleinowanych (para może rozpuścić klej) oraz frontów wykonanych z materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć. Warto też uważać na fronty, które nie lubią nadmiernego moczenia, chociaż warto zauważyć, że parownice Kärcher generują parę wodną o bardzo niskim poziomie wilgotności.
Do sprzątania w kuchni świetnie sprawdzą się:
- Parownica SC 1 Multi & Up – kompaktowy mop parowy 4 w 1 z funkcją parownicy ręcznej, idealny do małych kuchni i szybkich porządków. Ma zbiornik ok. 200 ml. Nagrzewa się w ok. 30 sekund i czyści bez użycia detergentów. Dobrze sprawdza się przy frontach, blatach, okapie i małych fragmentach podłogi.
- Parownica SC 2 EasyFix – uniwersalna parownica domowa z mocą 1500 W, ciśnieniem 3,2 bar i zbiornikiem 1 l. Ma system EasyFix do szybkiej wymiany pada oraz regulację ilości pary, dzięki czemu nadaje się do większych powierzchni w kuchni: podłóg, płytek, frontów odpornych na temperaturę i okolic kuchenki.
- Parownica SC 5 Deluxe Signature Line – model premium o mocy 2250 W i ciśnieniu 4 bar, z funkcją VapoHydro (para + gorąca woda) i trzystopniową regulacją pary. Ma duży, uzupełniany zbiornik i wyświetlacz temperatury LED, dlatego sprawdzi się w dużej kuchni i domu, przy intensywnym, częstym sprzątaniu.
Czyszczenie frontów kuchennych myjką do okien Kärcher
Drugim sprzętem, który usprawnia czyszczenie frontów kuchennych, są myjki do okien Kärcher z serii WV, np. myjka WV 5 Plus N. To urządzenie ma bowiem znacznie szerszy zakres zastosowania.
Zasada działania myjki polega na odsysaniu nadmiaru wilgoci z powierzchni (nie tylko szklanych, ale wszystkich gładkich). W przypadku mebli kuchennych eliminuje to konieczność wycierania frontów do sucha, aby nie uległy zawilgoceniu. Myjka do okien zbiera nadmiar wody wraz z zanieczyszczeniami. Dzięki temu, że nie są one rozmazywane po powierzchni, nie tworzą się smugi i zacieki. Nie musisz zatem polerować frontów, zwłaszcza tych o wysokim połysku.
Jak dbać o fronty kuchenne na co dzień?
Meble kuchenne mają nam służyć wiele lat. Aby ładnie wyglądały, wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Podstawą jest regularne czyszczenie. Zwykle fronty szafek są jednak pomijane podczas codziennego sprzątania kuchni. Gruntownie czyścimy je przy okazji większych porządków. To błąd, który prowadzi do nagromadzenia się grubej warstwy brudu. W efekcie czyszczenie jest pracochłonne i uciążliwe. Dodatkowo może dojść do zniszczenia powierzchni frontów.
Nawykiem, który pomaga dbać o dobry stan mebli kuchennych, jest włączanie okapu podczas gotowania. Urządzenie znacznie redukuje ilość oparów, pary wodnej i tłuszczu, które osiadają na powierzchni szafek.
Systematycznie czyszczone (z użyciem właściwych środków i akcesoriów) fronty mebli kuchennych przez długi czas zachowają swoje walory estetyczne i użytkowe.
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