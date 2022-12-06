Jak utrzymać porządek w domu? Nawyki i triki, aby mieć czysto w domu
Jeżeli chcesz mieć zawsze porządek w domu, wcale nie musisz każdego dnia spędzać wielu godzin na sprzątaniu. Poznaj nasze sprytne sposoby i triki, a wieczny bałagan zniknie. Sprawdź, jak utrzymać porządek w domu na stałe. Wbrew pozorom to nie jest takie trudne.
Bałagan w domu – jak powstaje?
Jak głosi znane powiedzenie: porządek trzeba zrobić, a bałagan robi się sam. Czy tak jest rzeczywiście? Przyczyn bałaganu jest wiele. Posiadanie wielu rzeczy to jeden z czynników, który przyczynia się do powstawania rozgardiaszu. Jeżeli przy tym mamy zbyt mało miejsca na przechowywanie rzeczy, to zwykle leżą one nagromadzone np. w szafkach czy szufladach. Gdy czegoś szukamy, zazwyczaj tworzy się nieporządek – a zwłaszcza gdy się spieszymy.
Bałagan może się tworzyć nawet w przypadku, gdy mamy niewiele rzeczy i są one dobrze zorganizowane. Wystarczy brak dyscypliny u domowników. Nieodkładanie przedmiotów na swoje miejsce powoduje, że wkrada się chaos. Trudno nad nim zapanować także wtedy, gdy mamy tendencję do odkładania spraw na później i zwlekania z domowymi obowiązkami.
Bałagan w domu, bez względu na przyczyny, jest uciążliwy i ma wiele negatywnych konsekwencji. Dlatego warto podejmować działania, aby zaprowadzić porządek.
Dlaczego warto mieć porządek w domu?
Utrzymanie porządku w domu nie jest łatwe, ale daje wiele korzyści. Przede wszystkim posprzątane pomieszczenia wyglądają estetycznie i schludnie. To z kolei pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Psychologowie zgodnie twierdzą, że nieład obniża koncentrację i sprawia, że trudniej jest nam się skupić. Powoduje także zły humor. Co więcej, nieporządek może nawet utrudniać zasypianie, ponieważ wprowadza poczucie chaosu. Zatem tylko w czystej sypialni się wyśpimy i wypoczniemy, a to jest ważne nie tylko dla naszego samopoczucia, ale także zdrowia.
Ponadto utrzymanie porządku w domu ma również znaczenie praktyczne. Dobrze zorganizowana przestrzeń sprawia, że zawsze wiemy, gdzie znajduje się dana rzecz. Dzięki temu znacznie szybciej znajdziemy to, co jest nam aktualnie potrzebne. Porządek doceniamy zwłaszcza, gdy nam się spieszy. Pamiętajmy, że przez bałagan marnujemy dużo czasu. I nie chodzi tylko o gorączkowe poszukiwania zaginionych przedmiotów. Zaniedbywanie obowiązków domowych sprawia, że tylko się nawarstwiają, a przez to na sprzątanie musimy poświęcić dużo więcej czasu i wysiłku. Trudniej jest się także zmobilizować do pracy.
Porządek w domu warto też mieć w sytuacji, gdy ktoś wpada z niezapowiedzianą wizytą. Wówczas unikniemy nerwowego biegania, aby ogarnąć bałagan i uniknąć zażenowania. Zamiast psuć sobie przyjemność z podejmowania gości, lepiej na bieżąco sprzątać, aby dom był zawsze czysty i gotowy na wizyty, nawet te niespodziewane.
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Nawyki – podstawa czystego domu
Poznanie podstawowych zasad i metod pozwalających na utrzymanie porządku w domu to klucz do tego, aby sprzątanie przestało nam się kojarzyć jedynie z czasochłonną, mozolną pracą. Co więcej, warto także wypracować sobie nawyki, które pomogą zachować ład w mieszkaniu. Dzięki prostym, codziennym rytuałom, które nie wymagają dużego wysiłku i nie zajmują wiele czasu, gruntowne sprzątanie będzie przebiegało znacznie szybciej. Zaoszczędzony w ten sposób czas możemy zaś przeznaczyć na przyjemności.
Oto przykłady drobnych nawyków, które pozwalają utrzymać porządek w mieszkaniu bez wysiłku i straty czasu:
- Sprzątanie na bieżąco – pozwala uniknąć robienia się bałaganu. Warto każdego dnia wykonywać podstawowe czynności, które zajmują kilka minut, ale znacząco ułatwiają późniejsze porządki w domu. Przykładowo, zamiast czekać, aż uzbiera się góra naczyń w zlewie, lepiej od razu po obiedzie je pozmywać lub włożyć do zmywarki. Podobnie z ubraniami – po praniu lub prasowaniu włóżmy je do szafy. Warto także na bieżąco sprzątać powstałe zabrudzenia, np. odkurzać okruchy czy ścierać rozlane płyny.
- Organizacja rzeczy – każdy przedmiot w domu powinien mieć swoje stałe miejsce, do którego wraca po użyciu. Sposobów na organizację jest wiele. Możemy wykorzystać różne kosze, pojemniki, organizery i inne akcesoria, które pozwalają na funkcjonalne zorganizowanie przestrzeni.
- Ustalenie harmonogramu sprzątania i trzymanie się planu – pozwala zadbać o porządek bez poczucia przytłoczenia obowiązkami. Harmonogram i tworzenie list dodatkowo motywuje do działania i daje poczucie osiągnięcia celu. Jeżeli podzielimy pracę na etapy, łatwiej będzie nam ją wykonać, niż kiedy próbujemy zrobić wszystko naraz. Plan powinien być dopasowany do naszych możliwości i trybu życia. Możemy np. wyznaczyć poszczególne dni tygodnia na sprzątanie innego pomieszczenia w domu lub zaplanować wykonanie różnych obowiązków w ciągu wyznaczonego okresu.
- Ograniczenie liczby rzeczy – im mniej przedmiotów, tym łatwiej utrzymać je w porządku. Dlatego warto przeprowadzić w domu decluttering, czyli odgracanie. Dzięki temu zlikwidujemy ogniska bałaganu. Zasada jest prosta: w domu powinny być tylko przedmioty potrzebne, piękne lub o znaczeniu sentymentalnym. Sposobów na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy jest wiele:
- zepsute i zniszczone wyrzucamy;
- przedmioty w dobrym stanie, np. nietrafione prezenty, rzeczy kupione pod wpływem impulsu czy niemodne lub niepasujące na nas ubrania, możemy sprzedać lub oddać;
- książki możemy zamienić na czytnik e-booków;
- nadmiar przedmiotów możemy też schować, np. sztućce czy naczynia, aby mniej ich brudzić i nie wyciągać nowych.
Jak zaplanować sprzątanie domu i jak często sprzątać?
Harmonogram prac domowych warto stworzyć w taki sposób, aby podzielić czynności na te, które trzeba wykonać: codziennie, co tydzień, miesięcznie i sezonowo. Utrzymanie porządku dzięki temu stanie się znacznie łatwiejsze.
Do codziennych prac domowych można zaliczyć:
- zmywanie naczyń – nie tylko nie dopuścimy do zaschnięcia resztek jedzenia, które później trudno usunąć, ale także ograniczymy ryzyko rozwoju bakterii czy pleśni,
- odkurzanie lub mycie podłogi w kuchni – w tym pomieszczeniu brudzi się ona najszybciej, a zanieczyszczenia łatwo przenosimy do innych części domu,
- przecieranie blatu w kuchni – najlepiej przed i po gotowaniu,
- ścielenie łóżka – dzięki temu sypialnia wygląda schludnie,
- odkładanie rzeczy na miejsce,
- wyrzucanie śmieci,
- mycie umywalki w łazience – jest ważne ze względów estetycznych, ale także higienicznych.
Obowiązki domowe, które warto wykonywać co tydzień:
- wycieranie kurzy we wszystkich pomieszczeniach – dotyczy to nie tylko mebli, ale także innego wyposażenia, np. lamp, książek czy poręczy schodów,
- odkurzanie i mycie podłóg w całym domu,
- sprzątanie kuchni – myjemy sprzęty kuchenne, przecieramy fronty mebli, myjemy lodówkę,
- sprzątanie łazienki – myjemy toaletę, wannę, umywalkę, a także zmieniamy ręczniki.
Co miesiąc warto dodatkowo wyczyścić okap kuchenny czy umyć płytki w łazience i kuchni. Można także zrobić porządki w szafkach i szufladach. Natomiast do sezonowych obowiązków domowych należy: rozmrażanie lodówki i zamrażarki, mycie okien, pranie firan i zasłon oraz czyszczenie na mokro dywanów.
Planując harmonogram prac domowych, warto włączyć do nich pozostałych domowników. Każdy powinien sprzątać po sobie, dbać o ład w swoich rzeczach, ale także we wspólnej przestrzeni. Jeżeli pozostali członkowie rodziny pomogą w sprzątaniu, łatwiej będzie utrzymać porządek w domu.
Fot. Do mycia okien w domu, najlepiej sprawdzi się myjka do okien Kärcher
Triki – jak sprzątać szybko, łatwo, mniejszym wysiłkiem?
Odpowiednie zaplanowanie prac domowych to połowa sukcesu. Aby ułatwić sobie ich wykonywanie, warto także wykorzystać sprytne triki. Dzięki temu sprzątanie zajmie nam mniej czasu i nie będzie tak męczące.
Przede wszystkim warto postawić na automatyzację sprzątania. Roboty sprzątające, mopy elektryczne, zmywarka to tylko przykłady urządzeń, które ułatwiają prace porządkowe (a czasem nas wyręczają) i oszczędzają czas. W ofercie Kärcher znajdziemy wiele różnych urządzeń do użytku domowego z serii Home&Garden, które zostały specjalnie stworzone z myślą o odciążeniu nas w trakcie sprzątania domu i porządkowania ogrodu. Warto zwrócić uwagę chociażby na wielofunkcyjną parownicę z serii SC, która skutecznie usuwa zabrudzenia z różnych powierzchni, a dodatkowo można ją wyposażyć (wybrane modele) w żelazko parowe, które skraca czas prasowania o połowę.
Praktycznym sprzętem jest także myjka do okien z serii WV, która – wbrew nazwie – nie służy wyłącznie do zbierania wilgoci z szyb, ale także z innych powierzchni gładkich, takich jak lustra, kabiny prysznicowe czy płytki. Porządkowanie garażu, strychu czy piwnicy ułatwia natomiast wielofunkcyjny odkurzacz do pracy na mokro i sucho serii WD, który odkurza zarówno suche, jak i mokre zanieczyszczenia. Warto także wspomnieć o akumulatorowej szczotce elektrycznej KB do szybkiego i wygodnego sprzątania w tak zwanym „międzyczasie". Ponadto czyszczenie ułatwia szeroka gama środków czyszczących i pielęgnujących, które zostały opracowane do konkretnych powierzchni i rodzajów zabrudzeń.
Oprócz nowoczesnych urządzeń ułatwiających porządki warto także stosować podstawowe zasady. Jedną z nich jest sprzątanie od góry do dołu i zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zapobiega to osiadaniu kurzu na już posprzątanych sprzętach oraz rozwiązuje problem tego, w jakiej kolejności zacząć porządki.
Poza tym warto sprzątać „od ogółu do szczegółu”. Na początku skupiamy się na dużych powierzchniach, bo to one głównie wpływają na ogólne wrażenie. Umycie okien, frontów mebli i podłóg oraz odkurzenie dywanów szybko daje widoczne efekty. Następnie w zależności od potrzeb czyścimy mniejsze przedmioty i wyposażenie domu. W dalszej kolejności przechodzimy do mycia mebli w środku i na końcu skupiamy się na detalach. W efekcie posprzątamy cały dom, unikając przy tym chaosu.
Najtrudniej zacząć… Jak zabrać się za porządki w domu?
Gdy ustalimy harmonogram obowiązków, poznamy zasady sprzątania i sprytne triki oraz wybierzemy praktyczne sprzęty, musimy jeszcze zmotywować się do pracy. Nie jest to zadanie łatwe, ale na szczęście istnieją sposoby, które nas zmobilizują i uprzyjemnią porządkowanie domu.
Warto mieć dobry powód i postawić sobie konkretny cel. Nie myślmy ogólnie „będę sprzątać”, a raczej: „w piątek umyję kabinę prysznicową”. Określone cele łatwiej nam realizować. Poza tym możemy się motywować poprzez nagradzanie samych siebie. Po zrealizowaniu wyznaczonego celu sprawmy sobie przyjemność. Przyjemna, relaksująca kąpiel w idealnie wysprzątanej łazience to dobry powód, aby sięgnąć po ścierkę i płyn.
Czas przeznaczony na sprzątanie możemy również sobie uprzyjemnić. Porządkowanie warto potraktować jako chwilę dla siebie. W tym czasie możemy posłuchać ulubionej muzyki (zwłaszcza dynamicznej, która dodaje energii), audiobooka czy podcastu. Wówczas nie tylko będzie czysto, ale także wysłuchamy książki, której nie mieliśmy czasu przeczytać. To także sprawia, że monotonne czynności przestają być nudne.
Zadbajmy też o wygodne ubranie do sprzątania. Nasza odzież powinna być miękka, rozciągliwa, ale też czysta i schludna, tak aby porządkowanie nie kojarzyło się nam z „brudną robotą”. Warto również zadbać o siebie. Przed rozpoczęciem prac najlepiej odpocząć, aby mieć siły na walkę z bałaganem.
Idealnie czysty dom nie istnieje! Kiedy warto odpuścić?
Na koniec warto przytoczyć popularne powiedzenie – dom jest do mieszkania, nie do sprzątania. Inne natomiast brzmi: dom jest dla domowników, a nie domownicy dla domu. Z obu płynie przesłanie, że nie opłaca się ciągle „walczyć z wiatrakami”. Jeśli utrzymanie porządku jest dla nas problemem, może trzeba pogodzić się z odrobiną chaosu. Pamiętajmy, że dom nie musi być sterylnie czysty niczym sala operacyjna. Powinien być schludny i funkcjonalny, a przede wszystkim powinniśmy się w nim dobrze czuć.
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