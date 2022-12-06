Jak utrzymać porządek w domu? Nawyki i triki, aby mieć czysto w domu

Bałagan w domu – jak powstaje?

Jak głosi znane powiedzenie: porządek trzeba zrobić, a bałagan robi się sam. Czy tak jest rzeczywiście? Przyczyn bałaganu jest wiele. Posiadanie wielu rzeczy to jeden z czynników, który przyczynia się do powstawania rozgardiaszu. Jeżeli przy tym mamy zbyt mało miejsca na przechowywanie rzeczy, to zwykle leżą one nagromadzone np. w szafkach czy szufladach. Gdy czegoś szukamy, zazwyczaj tworzy się nieporządek – a zwłaszcza gdy się spieszymy.

Bałagan może się tworzyć nawet w przypadku, gdy mamy niewiele rzeczy i są one dobrze zorganizowane. Wystarczy brak dyscypliny u domowników. Nieodkładanie przedmiotów na swoje miejsce powoduje, że wkrada się chaos. Trudno nad nim zapanować także wtedy, gdy mamy tendencję do odkładania spraw na później i zwlekania z domowymi obowiązkami.

Bałagan w domu, bez względu na przyczyny, jest uciążliwy i ma wiele negatywnych konsekwencji. Dlatego warto podejmować działania, aby zaprowadzić porządek.