Jak zadbać o otoczenie domu? Ładny trawnik, czysty podjazd, ogrodzenie, elewacja
Ładny trawnik, czysty podjazd, elewacja i ogrodzenie sprawiają, że otoczenie wygląda na zadbane i estetyczne. Sprzęty Kärcher doskonale sprawdzają się do utrzymania porządku wokół domu.
Zadbany trawnik przed domem – wizytówka Twojej rodziny!
Gęsty niczym dywan, równo skoszony trawnik o soczyście zielonej barwie, bez mchu i chwastów, to wizytówka każdego ogrodu. Zadbana murawa stanowi doskonałe tło dla innych roślin ozdobnych, ale także pełni rolę użytkową i uprzyjemnia spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Doskonały wygląd i kondycja trawnika uzależnione są od właściwej pielęgnacji. Podstawowe zabiegi to:
- podlewanie
- nawożenie
- koszenie
- wertykulacja
- aeracja.
Jednym z kluczowych zabiegów dla zdrowego wzrostu trawnika jest regularne koszenie. Zasada jest prosta. Im częściej trawnik jest koszony, tym lepiej się krzewi i staje się gęsty. Ponadto systematyczne ścinanie ogranicza rozwój chwastów oraz mchu. Dlatego trawnik należy kosić przynajmniej raz w tygodniu. Zaleca się, by jednorazowo ścinać maksymalnie połowę wysokości źdźbła, przy czym optymalna długość to ⅓.
Przejdź do poradnika i dowiedz się więcej na temat prawidłowych zasad koszenia trawy:
- Koszenie trawnika: kiedy, jak często, naj jaką wysokość, czym najlepiej? >>
Fot.: koszenie przydomowego trawnika
Nie mniej istotne są odpowiednie sprzęty do koszenia trawy. Podstawowym urządzeniem jest oczywiście kosiarka. Kärcher oferuje szeroki wybór sprzętów akumulatorowych. Kosiarki z serii LMO wyposażone są ostry stalowy nóż, który gwarantuje równe przycinanie bez strzępienia trawy. Ponadto wysokość koszenia trawy (różne zakresy w zależności od modelu) jest regulowana centralnie za pomocą wygodnej dźwigni.
Precyzyjne koszenie przy krawędziach jest możliwe dzięki grzebieniom do trawy, które automatycznie wyłapują źdźbła. Co więcej, kosiarki LMO wyposażone są w system koszenia 2 w 1. Oznacza to, że trawa może być zbierana do kosza lub w rozdrobnionej postaci rozrzucana po trawniku. Funkcja mulczowania jest bardzo korzystna dla kondycji trawnika, pokos zmienia się bowiem w naturalny nawóz i dodatkowo ogranicza parowanie wody z gleby.
Zaletami kosiarek akumulatorowych Kärcher są:
- prosta obsługa i konserwacja,
- wysoka ergonomia,
- bezpieczeństwo użytkowania,
- łatwe przechowywanie.
Ponadto zasilane są bateryjnie, co przekłada się na sprawne koszenie bez uciążliwego kabla. Przy tym praca jest cicha i nie zanieczyszcza środowiska spalinami.
Kosiarki zasilane są mocnymi akumulatorami litowo-jonowymi 18 V lub 36 V, które posiadają zintegrowany wyświetlacz LCD i innowacyjną technologię Real Time (pokazuje, ile minut zostało do końca pracy lub ładowania). Ponadto akumulatory są kompatybilne z innymi urządzeniami o tej samej klasie napięcia, które są oparte o platformę bateryjną Kärcher Battery Power.
Do pielęgnacji małych ogrodów warto wybrać kosiarkę akumulatorową Kärcher LMO 18-33 >>, która zasilana jest akumulatorem 18 V. Dzięki niskiej masie oraz lekkiej, ergonomicznej konstrukcji umożliwia sprawne manewrowanie na nierównym terenie i wokół przeszkód. Ma 4-stopniową centralną regulację wysokości koszenia oraz tekstylny kosz na trawę o pojemności 35 l z praktycznym wskaźnikiem napełnienia.
Z kolei do koszenia trawników o dużej powierzchni doskonale sprawdza się najmocniejsza z serii kosiarka akumulatorowa Kärcher LMO 36-46 >> zasilana baterią 36 V, wyposażona w 5-stopniową regulację wysokości koszenia. Efektywną i szybką pracę zapewnia duża szerokość robocza (46 cm) oraz kosz o pojemności 55 l ze wskaźnikiem napełnienia. Atutem jest napęd na tylne koło Push Assist, który gwarantuje bezwysiłkowe prowadzenie na niewielkich wzniesieniach.
Do pielęgnacji trawnika przyda się także akumulatorowa podkaszarka, która świetnie sprawdza się do koszenia w miejscach, do których nie dotarła tradycyjna kosiarka. Pozwala zadbać o detale – zetnie trawę przy ścianach, ogrodzeniach, wokół drzew czy pomiędzy rabatami. Przyda się także na nierównym, stromym czy kamienistym terenie oraz w zaniedbanym ogrodzie, gdzie użycie kosiarki jest niemożliwe.
Godna polecenia jest akumulatorowa podkaszarka Kärcher LTR 18-30 >> z baterią 18 V o wszechstronnym zastosowaniu. Urządzenie posiada skręcaną żyłkę, która zapewnia precyzyjne koszenie i cichą pracę. Dodatkowo jej długość jest regulowana automatycznie. Wyposażenie obejmuje także ostrze tnące do gęstej, wysokiej trawy i zarośli.
Ponadto podkaszarka ma praktyczne funkcje, jak np. tryb cięcia ułatwiający pracę w narożnikach, oraz opcję koszenia obrzeży. Możliwość regulacji głowicy pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia do cięcia pod nisko zawieszonymi przeszkodami, np. pod krzewami. Składana osłona chroni rośliny i pnie drzew przed uszkodzeniem. Lekka konstrukcja ułatwia manewrowanie i docieranie do trudno dostępnych miejsc.
Czyszczenie podjazdu
Fot.: czyszczenie, zamiatanie podjazdu
Podjazd przed domem pełni funkcje użytkowe, ale także dekoracyjne. Dla zachowania właściwości technicznych oraz ładnego wyglądu powierzchnie należy utrzymywać w czystości. Bez względu na rodzaj materiału (np. kostka brukowa, w tym betonowa, kamienna i bruk klinkierowy, płyty betonowe, zwykły beton) podjazd po pewnym czasie ulega zabrudzeniu i czyszczenie jest nieuniknione.
Dowiedz się więcej o czyszczeniu różnych rodzajów podjazdu:
- Jak i czym wyczyścić podjazd z kostki brukowej, betonu, klinkieru, granitu? >>
Typowe zabrudzenia dla podjazdu to:
- plamy z oleju i tłuste ślady
- mech i porosty
- chwasty i trawa
- piasek, kurz, pył
- liście, igliwie
- plamy z cementu, farb i zapraw powstałe podczas remontów.
Jedną z podstawowych metod usuwania zabrudzeń z podjazdu jest zamiatanie. Jednak sprzątanie ręczne wymaga dużych nakładów pracy i czasu. Doskonałym rozwiązaniem zamiatarki Kärcher, które zamiatają 5 razy szybciej niż tradycyjne miotły, bez kurzu i schylania się.
Praktyczne zamiatarki napędzane przez 2 duże koła pozwalają w łatwy i szybki sposób pozbyć się wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Główna szczotka walcowa dokładnie zbiera śmieci do pojemnika, a szczotki boczne z długim włosiem (1 lub 2 w zależności od modelu) docierają do trudno dostępnych miejsc, np. przy krawędziach. Zbiornik na zanieczyszczenia opróżnia się bez kontaktu z brudem. Ponadto zamiatarka jest wygodna w obsłudze i łatwa w przechowywaniu.
Samo zamiatanie czasem nie wystarczy i konieczne jest zastosowanie myjki wysokociśnieniowej Kärcher. Mocny strumień wody skutecznie i w krótkim czasie gruntownie czyści podjazd bez wysiłku. Przy tym dla efektywnej pracy należy wybrać model, który oferuje odpowiednie parametry pracy do wielkości powierzchni.
Do czyszczenia podjazdu stosuje się zwykle dyszę rotacyjną, ale w celu usprawnienia pracy warto wykorzystać przystawkę T-Racer, która pozwala usuwać zabrudzenia szybciej oraz, co ważne, bez rozprysków wody. Doskonale sprawdza się do wszystkich typów powierzchni, w tym także do delikatnych.
Z kolei bardzo mocne i uciążliwe zabrudzenia wymagają zastosowania środka do czyszczenia kamienia Kärcher RM 611 >>. Formuła 3 w 1 sprawia, że preparat nie tylko doskonale usuwa zanieczyszczenia atmosferyczne, mech i porosty, ale także pielęgnuje oraz zabezpiecza powierzchnie przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych.
Ładna elewacja to czysta elewacja!
Fot.: czyszczenie elewacji myjką wysokociśnieniową
Elewacja domu izoluje i zabezpiecza przed zimnem, a ponadto sprawia, że budynek wygląda estetycznie. Ściany zewnętrzne z biegiem czasu się jednak brudzą i trzeba je regularnie myć.
Częstotliwość czyszczenia elewacji zależy od wielu czynników. Są to:
- typ elewacji, np. tynki mineralne są bardziej podatne na zabrudzenia niż silikatowe, silikonowe i akrylowe
- struktura tynku – na porowatych i nierównych powierzchniach brud osiada łatwiej
- kolor tynku – jaśniejsze trzeba myć częściej
- lokalizacja domu – elewacja brudzi się bardziej, gdy budynek stoi przy ruchliwej drodze lub w okolicy są zakłady przemysłowe bądź jest to teren rolniczy
- długość okapu dachu i drożność rynien – mniej osłonięte ściany są bardziej narażone na zabrudzenia, podobnie jak budynki z niedrożnymi rynnami
- poziom wilgotności – dom nad jeziorem, w lesie lub w pobliżu gęstej roślinności częściej atakują glony, porosty, grzyby i mech
- inne, np. prace ogrodowe.
Elewację najłatwiej wyczyścić przy pomocy myjki ciśnieniowej i dyszy płaskostrumieniowej. Zabrudzenia usuwane są pod wpływem mocnego strumienia wody, a dodatkowo do uciążliwego brudu można zastosować środek czyszczący przeznaczony do danego typu fasad oraz rodzaju zanieczyszczeń.
- Poznaj wszystkie modele urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher >>
Do mycia elewacji najlepiej wybrać myjki ciśnieniowe Kärcher klasy wydajności K 5 lub K 7, które charakteryzują się wysokimi parametrami pracy (duża moc ciśnienia i wydajność tłoczenia wody), co przekłada się na efektywne czyszczenie dużych powierzchni w krótkim czasie, bez nadmiernego wysiłku.
Ponadto istotna jest funkcja regulacji mocy ciśnienia wody, by dostosować odpowiedni poziom do typu elewacji. Myjki K 5 i K 7 z linii Power Control oraz Smart Control gwarantują pełną kontrolę nad procesem czyszczenia. Urządzenia Power Control wyposażone są w pistolet wysokociśnieniowy z ekranem LCD, na którym widoczne są aktualne ustawienia. Moc ciśnienia można zaś w łatwy sposób regulować poprzez obracanie lancy spryskującej.
Seria urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher Smart Control oferuje możliwość ustawienia poziomu ciśnienia bezpośrednio na pistolecie spryskującym za pomocą przycisków. Na ekranie LCD kontroluje się aktualne parametry pracy. Co więcej, myjki Smart Control współpracują z aplikacją mobilną Kärcher Home & Garden, łącząc się przez Bluetooth. Jedną z funkcji jest manager zastosowań z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi czyszczenia konkretnego przedmiotu. Wystarczy wybrać z listy odpowiednią powierzchnię, a poziom ciśnienia na pistolecie ustawi się automatycznie. Dzięki temu można uniknąć błędów podczas mycia.
Sprawdź, jak elewację czyszczą specjaliści:
- Profesjonalne mycie elewacji: jak i czym czyścić elewację? >>
Czyszczenie ogrodzenia w kilka chwil
Wszystkie rodzaje ogrodzenia (drewniane, metalowe, kamienne, betonowe, z tworzywa sztucznego) wymagają regularnego czyszczenia dla zachowania ładnego wyglądu oraz wydłużenia żywotności. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie myjki ciśnieniowej Kärcher. Przy czym każdy typ ogrodzenia wymaga nieco innej techniki z uwagi na materiał i typowe zabrudzenia.
Specyfika ogrodzeń drewnianych sprawia, że pokrywają się nalotami organicznymi, takimi jak:
- mech,
- glony,
- porosty,
- grzyby.
Z uwagi na niezbyt dużą wytrzymałość tego rodzaju płotu lepiej zrezygnować z mycia samą wodą pod mocnym strumieniem na rzecz czyszczenia chemicznego.
Dobrym wyborem jest środek do czyszczenia drewna Kärcher RM 612 o unikalnej formule 3 w 1. W bezpieczny dla powierzchni drewnianych sposób skutecznie usuwa zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, ale także zabrudzenia mineralne i emisyjne. Ponadto pielęgnuje i chroni, zabezpieczając przed skutkami promieniowania UV. Nadaje się do mycia zarówno zabezpieczonych, jak i surowych powierzchni drewnianych.
Na ogrodzeniach wykonanych z metalu pojawia się przede wszystkim rdza, którą należy usunąć. Dopiero tak przygotowaną powierzchnię można zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Szybkim sposobem na pozbycie się rdzy jest myjka ciśnieniowa, którą można wykorzystać na 2 sposoby – do piaskowania na mokro lub czyszczenia przy pomocy dyszy rotacyjnej i specjalnego preparatu. Pomocny w zwalczaniu korozji z płotów metalowych jest uniwersalny środek czyszczący Kärcher RM 626 o ulepszonej formule.
W przypadku płotów kamiennych i betonowych problemem są zabrudzenia organiczne, takie jak: mech, glony, porosty, grzyby, a nawet niewielkie rośliny. Aby je efektywnie usunąć, można zastosować wysoką moc ciśnienia strumienia wody, ponieważ kamień i beton to materiały wytrzymałe. Dla lepszego efektu stosuje się środek do przeznaczony do czyszczenia tego typu powierzchni. Sprawdzi się RM 611 o formule 3 w 1 – doskonale czyści, pielęgnuje i zabezpiecza przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
Uporczywe zabrudzenia z betonowego płotu można usunąć przy pomocy dodatkowego wyposażenia do myjki Kärcher, np. szczotki PS 30 Plus z trzema dyszami wysokociśnieniowymi lub przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer.
W ostatnich latach popularność zyskują ogrodzenia z tworzyw sztucznych. Mają wiele zalet, a jedną z nich jest łatwość czyszczenia. Do usunięcia kurzu, pyłu i zanieczyszczeń emisyjnych z plastikowego płotu wystarczy myjka ciśnieniowa. Doskonałym rozwiązaniem jest także zastosowanie środka do czyszczenia tworzyw sztucznych Kärcher RM 613 o unikalnej formule 3 w 1. Preparat jednocześnie usuwa brud, chroni kolor, spowalniając żółknięcie i blaknięcie oraz zabezpiecza przed skutkami promieniowania UV, co wydłuża żywotność tworzyw sztucznych. Czyszczenie ułatwi także szczotka obrotowa WB 120.
Czyszczenie rynien bez pomocy fachowców
Rynny odgrywają bardzo ważną rolę – odprowadzają wodę z dachu i w ten sposób chronią budynek przed zawilgoceniem. Nagromadzone zanieczyszczenia, takie jak: liście, igliwie, szyszki, piach, mech czy gałęzie są przyczyną niedrożności. System rynnowy należy czyścić 2 razy w roku – wczesną wiosną i późną jesienią.
Aby wyczyścić rynny szybko, skutecznie, bez wysiłku i drabiny, należy zastosować myjkę ciśnieniową Kärcher z zestawem do udrażniania rur i rynien dachowych PC20, który zawiera niezbędne elementy. Płoza, którą podłącza się do węża wysokociśnieniowego i umieszcza w rynnie, pod wpływem wysokiego ciśnienia przemieszcza się samoczynnie wzdłuż koryta, usuwając zalegający brud, który trafia do filtra siatkowego zamocowanego w sztucerze.
Z kolei do udrażniania rur spustowych wykorzystuje się wzmocniony i zabezpieczony przed skręcaniem wąż wysokociśnieniowy, która wytwarza 4 strumienie skierowane do tyłu. Dzięki temu przemieszcza się samoczynnie i udrażnia rury. Posiada także specjalny znacznik, aby móc monitorować, jak głęboko znajduje się w rurze.
Przejdź do poradnika i sprawdź, jak prawidłowo czyścić rynny: