Jak zadbać o otoczenie domu? Ładny trawnik, czysty podjazd, ogrodzenie, elewacja

Nie mniej istotne są odpowiednie sprzęty do koszenia trawy. Podstawowym urządzeniem jest oczywiście kosiarka. Kärcher oferuje szeroki wybór sprzętów akumulatorowych. Kosiarki z serii LMO wyposażone są ostry stalowy nóż, który gwarantuje równe przycinanie bez strzępienia trawy. Ponadto wysokość koszenia trawy (różne zakresy w zależności od modelu) jest regulowana centralnie za pomocą wygodnej dźwigni.

Precyzyjne koszenie przy krawędziach jest możliwe dzięki grzebieniom do trawy, które automatycznie wyłapują źdźbła. Co więcej, kosiarki LMO wyposażone są w system koszenia 2 w 1. Oznacza to, że trawa może być zbierana do kosza lub w rozdrobnionej postaci rozrzucana po trawniku. Funkcja mulczowania jest bardzo korzystna dla kondycji trawnika, pokos zmienia się bowiem w naturalny nawóz i dodatkowo ogranicza parowanie wody z gleby.

Zaletami kosiarek akumulatorowych Kärcher są:

prosta obsługa i konserwacja,

wysoka ergonomia,

bezpieczeństwo użytkowania,

łatwe przechowywanie.

Ponadto zasilane są bateryjnie, co przekłada się na sprawne koszenie bez uciążliwego kabla. Przy tym praca jest cicha i nie zanieczyszcza środowiska spalinami.

Kosiarki zasilane są mocnymi akumulatorami litowo-jonowymi 18 V lub 36 V, które posiadają zintegrowany wyświetlacz LCD i innowacyjną technologię Real Time (pokazuje, ile minut zostało do końca pracy lub ładowania). Ponadto akumulatory są kompatybilne z innymi urządzeniami o tej samej klasie napięcia, które są oparte o platformę bateryjną Kärcher Battery Power.

Do pielęgnacji małych ogrodów warto wybrać kosiarkę akumulatorową Kärcher LMO 18-33 >>, która zasilana jest akumulatorem 18 V. Dzięki niskiej masie oraz lekkiej, ergonomicznej konstrukcji umożliwia sprawne manewrowanie na nierównym terenie i wokół przeszkód. Ma 4-stopniową centralną regulację wysokości koszenia oraz tekstylny kosz na trawę o pojemności 35 l z praktycznym wskaźnikiem napełnienia.

Z kolei do koszenia trawników o dużej powierzchni doskonale sprawdza się najmocniejsza z serii kosiarka akumulatorowa Kärcher LMO 36-46 >> zasilana baterią 36 V, wyposażona w 5-stopniową regulację wysokości koszenia. Efektywną i szybką pracę zapewnia duża szerokość robocza (46 cm) oraz kosz o pojemności 55 l ze wskaźnikiem napełnienia. Atutem jest napęd na tylne koło Push Assist, który gwarantuje bezwysiłkowe prowadzenie na niewielkich wzniesieniach.

Do pielęgnacji trawnika przyda się także akumulatorowa podkaszarka, która świetnie sprawdza się do koszenia w miejscach, do których nie dotarła tradycyjna kosiarka. Pozwala zadbać o detale – zetnie trawę przy ścianach, ogrodzeniach, wokół drzew czy pomiędzy rabatami. Przyda się także na nierównym, stromym czy kamienistym terenie oraz w zaniedbanym ogrodzie, gdzie użycie kosiarki jest niemożliwe.

Godna polecenia jest akumulatorowa podkaszarka Kärcher LTR 18-30 >> z baterią 18 V o wszechstronnym zastosowaniu. Urządzenie posiada skręcaną żyłkę, która zapewnia precyzyjne koszenie i cichą pracę. Dodatkowo jej długość jest regulowana automatycznie. Wyposażenie obejmuje także ostrze tnące do gęstej, wysokiej trawy i zarośli.

Ponadto podkaszarka ma praktyczne funkcje, jak np. tryb cięcia ułatwiający pracę w narożnikach, oraz opcję koszenia obrzeży. Możliwość regulacji głowicy pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia do cięcia pod nisko zawieszonymi przeszkodami, np. pod krzewami. Składana osłona chroni rośliny i pnie drzew przed uszkodzeniem. Lekka konstrukcja ułatwia manewrowanie i docieranie do trudno dostępnych miejsc.