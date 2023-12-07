Czym i jak prasować koszule – praktyczny przewodnik

Jak wyposażyć stanowisko do prasowania?

Aby efektywnie dbać o koszule i inne ubrania, warto zadbać o odpowiednie wyposażenie stanowiska do prasowania.

● Wybierz solidną deskę do prasowania z regulowaną wysokością. Musi być wygodna i stabilna.

● Jeśli chodzi o żelazko, postaw na model z regulacją temperatury i parą. Funkcja rozpylania wody ułatwia prasowanie i usuwanie zagnieceń, a systemy antywapienne zapobiegają osadzaniu się kamienia wewnątrz żelazka.

● Parownica przyda się do odświeżania ubrań, usuwania zagnieceń bezpośrednio na wieszaku lub na desce do prasowania.

● Nabłyszczacz tkanin nadaje materiałom elegancki połysk.

Jeśli chcesz szybciej i łatwiej prasować koszule i inne ubrania, zwłaszcza z delikatnych tkanin, wybierz stanowisko do prasowania SI 4 EasyFix Karcher. Składa się ono z: deski AB 1000, parownicy i żelazka parowego. Deska ma funkcję nadmuchu dla łatwiejszego usuwania zagnieceń oraz odciągania nadmiaru pary, aby tkanina była sucha po prasowaniu nawet w przypadku grubych materiałów, takich jak dżins czy len.

Stanowisko do prasowania wyposażone jest w parownicę SC 4, która działa jak generator pary. Do niej podłącza się żelazko parowe, które pozwala prasować o 50% szybciej nawet grube, wielokrotnie złożone tkaniny. Dodatkowo parownica ma w zestawie akcesoria do sprzątania wodoodpornych powierzchni w całym domu.