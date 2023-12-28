Ekologiczne i ekonomiczne podlewanie ogrodu z akumulatorową pompą do wody deszczowej
W ostatnich latach znacznie wzrosła w społeczeństwie świadomość dotycząca konieczności wdrażania rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oszczędzanie zasobów jest jednym z kluczowych proekologicznych zachowań. A w parze z rozsądnym gospodarowaniem zasobami mogą iść też oszczędności natury finansowej, czego dowodem są systemy nawadniania wykorzystujące deszczówkę. Jaki udział ma w tym pompa akumulatorowa do wody? Sprawdź!
Jak działa akumulatorowa pompa ogrodowa?
Rynek oferuje szereg produktów do podlewania przydomowych ogrodów, lecz większość z nich wymaga podłączenia do gniazda dostarczającego energię elektryczną. Urządzenia przewodowe nie w każdych warunkach się jednak sprawdzą. Alternatywą dla nich jest akumulatorowa pompa do wody.
Warto dodać, że akumulatorowa pompa ogrodowa jest jednym z rodzajów pomp ciśnieniowych. Ogół urządzeń tego typu podzielić można ze względu na:
· przeznaczenie: pompy do domu, do ogrodu, dla przemysłu;
· miejsce pracy urządzenia: pompy powierzchniowe, zanurzeniowe;
· źródło pobierania wody: pompy do zbiornika podziemnego, studni, beczki;
· rodzaj cieczy: pompy do wody brudnej i czystej;
· sposób zasilania: pompy przewodowe, akumulatorowe.
Szerokość asortymentu powoduje, że pompy ciśnieniowe należy dobierać pod kątem ich zastosowania i wydajności niezbędnej do zasilenia w wodę konkretnych powierzchni lub obiektów.
Przyjrzyjmy się jednak bliżej wariantowi bezprzewodowemu, jakim jest pompa do beczek BP 2.000-18 BARREL. Ważąca niewiele ponad kilogram pompa do wody akumulatorowa umożliwia wykorzystanie deszczówki na terenach bez dostępu do zasilania. Jak dokładnie wygląda konstrukcja urządzenia? Składa się z następujących elementów:
· pompa wraz z filtrem;
· moduł główny z uchwytem akumulatorów, pokrywą ochronną i włącznikiem;
· wąż przyłączeniowy i złącza;
· przyłącze kranowe;
· kabel łączący modułu głównego;
· akumulator i ładowarka.
Poziom zanurzenia pompy powinien wynosić minimum 3 cm. Uruchamia się ona od razu po włożeniu akumulatorów, o ile przełącznik poziomu jest w odpowiedniej pozycji względem poziomu wody. Aby pompa zaczęła pracować, trzeba wcisnąć włącznik. Po zakończeniu używania urządzenia warto przepłukać sprzęt czystą wodą, by usunąć zanieczyszczenia, które mogłyby skutkować usterką.
Zastosowanie pompy w gospodarstwie domowym
Pompa ogrodowa akumulatorowa przydaje się wszędzie tam, gdzie nie da się uruchomić urządzeń o zasilaniu sieciowym. Zasysa wodę z beczki lub innego naziemnego zbiornika, tłocząc ciecz przez wąż prosto do wylotu podlewającego lub końcówki zraszającej.
Deszczówka znakomicie nadaje się do podlewania trawników i kwiatów. Nie jest to dla roślin szkodliwa, wręcz przeciwnie – nie zawiera chloru, za to wyróżnia ją bogactwo substancji odżywczych. Poza tym pompa na akumulator do wody w warunkach zewnętrznych okazuje się pomocna podczas:
· mycia samochodu,
· opłukiwania podjazdu i betonowych oraz kamiennych ścieżek prowadzących przez ogród,
· mycia elewacji,
· mycia mebli ogrodowych.
Z kolei pompy przeznaczone do użytku domowego umożliwiają wykorzystanie deszczówki na inne sposoby. Jako że taka woda jest miękka i pozbawioną wapnia, nadaje się do prania i czyszczenia różnych powierzchni. Sprzyja też ograniczenia ilości używanych środków chemicznych, gdyż skutecznie rozpuszcza detergenty. Ponadto pompa ciśnieniowa tłocząca wodę deszczową do domu pozwala spożytkować ciecz do spłukiwania toalety.
Dlaczego akumulatorowa pompa do wody deszczowej jest rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym?
Wykorzystywanie wód opadowych w ramach prac ogrodowych niesie za sobą zarówno korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne.
Świadomość konieczności rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi przekłada się na chęć wdrażania rozwiązań, dzięki którym istnieje możliwość odciążenia planety. Gromadzenie deszczówki procentuje między innymi w okresach suszy, kiedy ciśnienie wewnątrz infrastruktury wodociągowej jest mniejsze, co objawia się brakami w dostępie do wody. Dzieje się tak, gdy wodę pitną marnotrawi się do nawadniania ogrodów.
Wówczas pojawiają się komunikaty o tym, by wodę wodociągową zużywać tylko w celach spożywczych i higienicznych. Podlewanie terenów zielonych wodą z sieci pogłębia problem nadmiernego poboru wody z ujęć podziemnych. Dysponując zbiornikiem na deszczówkę, oszczędza się naturalne zasoby. A przy okazji także pieniądze. Pompa do wody akumulatorowa i beczka na deszczówkę stanowią więc swojego rodzaju inwestycję.
Niższe rachunki za wodę wynikające z redukcji zużycia wody pitnej i możliwość dbania o przydomowe tereny zielone bez względu na ciśnienie w sieci wodociągowej to główne atuty używania pompy.
Podsumowanie
Czym jest akumulatorowa pompa do wody?
Jest jednym z rodzajów pomp ciśnieniowych. Znajduje zastosowania w miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia urządzenia do zasilania. Pobiera wodę ze zbiornika naziemnego, np. do nawadniania trawników i ogrodów.
Jakie zastosowania ma pompa akumulatorowa do wody?
Oprócz nawadniania terenów zielonych przydaje się do mycia samochodów, posadzek betonowych, płyt chodnikowych, elewacji, altan i mebli ogrodowych.
Jakie są największe korzyści wykorzystania pompy do deszczówki?
Niższe rachunki za pobór wód wodociągowych i niezależność w sytuacji awarii lub problemów w działaniu sieci wodociągowej.