Ekologiczne i ekonomiczne podlewanie ogrodu z akumulatorową pompą do wody deszczowej

Jak działa akumulatorowa pompa ogrodowa?

Rynek oferuje szereg produktów do podlewania przydomowych ogrodów, lecz większość z nich wymaga podłączenia do gniazda dostarczającego energię elektryczną. Urządzenia przewodowe nie w każdych warunkach się jednak sprawdzą. Alternatywą dla nich jest akumulatorowa pompa do wody.

Warto dodać, że akumulatorowa pompa ogrodowa jest jednym z rodzajów pomp ciśnieniowych. Ogół urządzeń tego typu podzielić można ze względu na:

· przeznaczenie: pompy do domu, do ogrodu, dla przemysłu;

· miejsce pracy urządzenia: pompy powierzchniowe, zanurzeniowe;

· źródło pobierania wody: pompy do zbiornika podziemnego, studni, beczki;

· rodzaj cieczy: pompy do wody brudnej i czystej;

· sposób zasilania: pompy przewodowe, akumulatorowe.

Szerokość asortymentu powoduje, że pompy ciśnieniowe należy dobierać pod kątem ich zastosowania i wydajności niezbędnej do zasilenia w wodę konkretnych powierzchni lub obiektów.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej wariantowi bezprzewodowemu, jakim jest pompa do beczek BP 2.000-18 BARREL. Ważąca niewiele ponad kilogram pompa do wody akumulatorowa umożliwia wykorzystanie deszczówki na terenach bez dostępu do zasilania. Jak dokładnie wygląda konstrukcja urządzenia? Składa się z następujących elementów:

· pompa wraz z filtrem;

· moduł główny z uchwytem akumulatorów, pokrywą ochronną i włącznikiem;

· wąż przyłączeniowy i złącza;

· przyłącze kranowe;

· kabel łączący modułu głównego;

· akumulator i ładowarka.

Poziom zanurzenia pompy powinien wynosić minimum 3 cm. Uruchamia się ona od razu po włożeniu akumulatorów, o ile przełącznik poziomu jest w odpowiedniej pozycji względem poziomu wody. Aby pompa zaczęła pracować, trzeba wcisnąć włącznik. Po zakończeniu używania urządzenia warto przepłukać sprzęt czystą wodą, by usunąć zanieczyszczenia, które mogłyby skutkować usterką.