Czyszczenie szklarni i folii – więcej światła, mniej szkodników

Sprzęt do gruntownego mycia szklarni ogrodowej – propozycje Kärcher

Kärcher posiada w ofercie szereg urządzeń i akcesoriów, które można wykorzystać do gruntownego i skutecznego mycia szklarni:

urządzenia wysokociśnieniowe

dodatkowe akcesoria do myjki ciśnieniowej – teleskopowa lanca spryskująca, lanca teleskopowa z przegubem, nakładka do czyszczenia elewacji

myjki do okien

parownice.

Wielozadaniowe urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher doskonale sprawdzają się do precyzyjnego mycia szklarni ogrodowej. Skoncentrowany strumień wody pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia, nawet uciążliwe, bez konieczności stosowania środków chemicznych. Przy tym proces czyszczenia jest szybki, nie wymaga wysiłku ani dużych ilości wody.

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W celu ułatwienia pracy, zwiększenia wygody i uzyskania lepszych efektów, warto zastosować dodatkowe akcesoria do myjki ciśnieniowej, które są dostosowane do konkretnych zadań. Do czyszczenia szklarni przyda się teleskopowa lanca spryskująca, która umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc na wysokości nawet 4 m, bez konieczności stosowania drabiny.

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Konstrukcja lancy teleskopowej jest przemyślana pod kątem komfortu pracy. Niewielka waga, praktyczny pasek naramienny, wygodne złącze bagnetowe do podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją zapewniają wygodne manewrowanie podczas mycia wyższych partii szklarni.

Do bezpiecznego i wygodnego czyszczenia szklarni z poziomu gruntu sprawdzi się także lanca teleskopowa z przegubem TLA 4, która zapewnia łatwy dostęp do obszarów na wysokości nawet 5 metrów. Zaletą jest przegub regulowany w zakresie 180°. Dzięki temu możliwe jest sprawne umycie powierzchni pochyłych, np. zadaszenia szklarni.

Ponadto lancę TLA 4 można opcjonalnie wyposażyć w nakładkę do czyszczenia elewacji i szkła, która pozwala równomiernie umyć wysoko położone powierzchnie. Przystawka wyposażona jest w 4 wysokociśnieniowe dysze, które umożliwiają wydajne czyszczenie i usuwanie nawet uporczywego brudu. W zestawie dostępne są 2 wymienne ramki, które dobiera się do zastosowania. Do czyszczenia szklarni przeznaczony jest pad z mikrofibry. Ramka z szorstkim włosiem jest idealna do mycia elewacji.

Małe szklarnie można w łatwy i szybki sposób umyć przy pomocy zasilanych bateryjnie myjek do okien Kärcher z serii WV. Urządzenia powstały w celu wydajnego odsysania wilgoci wraz z brudem z czyszczonych powierzchni gładkich. Dzięki temu unika się problemu kapiącej i spływającej wody. Ponadto myjki do okien gwarantują czyszczenie bez smug i zacieków. Powierzchnia nie wymaga zatem mozolnego polerowania w celu pozbycia się śladów po kroplach.

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Myjki do okien charakteryzują się prostą obsługą i wygodnym użytkowaniem. Ergonomiczny uchwyt i poręczny kształt zapewniają łatwe manewrowanie podczas pracy. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się szybko i bez kontaktu z brudem. Ponadto myjki WV doskonale sprawdzają się także do czyszczenia gładkich powierzchni wodoodpornych w domu, takich jak: lustra, kabiny prysznicowe, płytki, blaty czy drzwi szaf.

Mycie wyższych partii szklarni przy pomocy myjki do okien jest możliwe dzięki lancy teleskopowej, którą można wydłużyć do 1,5 m.

Wiele korzyści przynosi zastosowanie parownic Kärcher do mycia szklarni. Przede wszystkim strumień gorącej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem dociera do trudno dostępnych miejsc, nawet niewidocznych gołym okiem mikroszczelin. Cząsteczki skutecznie odspajają wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, w tym uciążliwe. Wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące – skutecznie usuwa bakterie, wirusy i inne drobnoustroje, które mogą stanowić zagrożenie dla uprawianych roślin.

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Co więcej, parownice nie wymagają stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Czyszczenie parowe jest najbardziej naturalną i przyjazną dla środowiska oraz człowieka metodą usuwania zabrudzeń. Przy tym mycie jest szybkie i nie wymaga wysiłku oraz szorowania dla doskonałych efektów. Zaletą jest także niskie zużycie wody, co przekłada się na oszczędności finansowe. Warto także dodać, że parownice Kärcher to urządzenia o bardzo szerokim spektrum zastosowań w domu i nie tylko.