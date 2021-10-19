Czyszczenie szklarni i folii – więcej światła, mniej szkodników
Czyszczenie szklarni i tuneli foliowych jest konieczne dla zapewnienia uprawianym roślinom najlepszych warunków do zdrowego wzrostu. Sprawdź, jak przygotować osłony ogrodowe do nowego sezonu wegetacyjnego. Jak i czym myć szklarnie i tunele foliowe?
Mycie szklarni – jak wpływa na kondycję roślin?
Szklarnia ogrodowa zapewnia roślinom doskonałe warunki do wzrostu i chroni je przed szkodnikami oraz negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: przymrozki, intensywne opady deszczu czy silny wiatr. Pozwala uzyskać lepsze dojrzewanie i większe zbiory o doskonałej jakości. Ponadto wydłuża okres wegetacyjny roślin. Siew można rozpocząć już na przełomie lutego i marca, a uprawę można kontynuować nawet do początku listopada.
Trzeba mieć świadomość, że warunki panujące w szklarni, czyli ciepło i duża wilgotność, sprzyjają także rozwojowi bakterii, wirusów, pleśni i grzybów. Dlatego bardzo ważnym zabiegiem przed sezonem wegetacyjnym jest dokładne czyszczenie i dezynfekcja całej konstrukcji szklarni wraz z wyposażeniem i wszelkimi narzędziami.
Prawidłowo wykonany zabieg mycia i dezynfekcji szklarni zapobiega atakom szkodników, takich jak:
- ślimaki – zimują w pęknięciach, wszelkich szczelinach i w miejscach wilgotnych
- mszyce – jajeczka mszyc najczęściej znajdują się na resztkach roślinnych oraz chwastach, ale także w donicach
- przędziorki – lubią zimować szczególnie w starych doniczkach pozostawionych w szklarni
- mączlik, czyli typowy szklarniowy szkodnik – zimuje w doniczkach i innych tego typu miejscach.
Czyszczenie szklarni zapobiega także rozwojowi chorób:
- pleśń – w sprzyjających warunkach może przetrwać na resztkach roślinnych, w szczególności na liściach dyniowatych np. ogórków
- szara pleśń – rozwija się na liściach roślin pozostawionych w wilgotnych warunkach na okres zimowy
- zaraza ziemniaczana – patogeny znajdują się na resztkach roślinnych.
Co więcej, dokładne oczyszczenie szklarni zapewnia lepszy dostęp światła i dobre nasłonecznienie dla nowej uprawy. Na ścianach gromadzą się bowiem różnego rodzaju zabrudzenia, które nie tylko wpływają na ograniczenie przejrzystości osłon, ale dodatkowo przyczyniają się do niszczenia konstrukcji.
Czym umyć szklarnię?
Fot.: mycie szklarni domowym urządzeniem wysokociśnieniowym z lancą teleskopową
Proces czyszczenia szklarni należy rozpocząć od opróżnienia pomieszczenia. Usunąć należy chwasty oraz resztki roślinne. Ponadto konieczne jest wyniesienie całego wyposażenia, w tym donic i narzędzi, a następnie ich dokładne umycie. Ważne, aby odpady zutylizować w odpowiedni sposób i nie gromadzić ich blisko szklarni.
Szklarnię można umyć ręcznie, stosując ciepłą wodę. Jest to jednak zadanie mało efektywne, a dodatkowo czaso- i pracochłonne. Ponadto wysokość konstrukcji utrudnia dotarcie do wszystkich miejsc. Warto też dodać, że z uwagi na uprawiane rośliny lepiej zrezygnować z chemicznych detergentów. Obniża to jeszcze bardziej skuteczność ręcznego mycia. Najlepszą metodą czyszczenia jest zastosowanie odpowiednich urządzeń i sprzętów, które gwarantują gruntowne czyszczenie.
Sprzęt do gruntownego mycia szklarni ogrodowej – propozycje Kärcher
Kärcher posiada w ofercie szereg urządzeń i akcesoriów, które można wykorzystać do gruntownego i skutecznego mycia szklarni:
- urządzenia wysokociśnieniowe
- dodatkowe akcesoria do myjki ciśnieniowej – teleskopowa lanca spryskująca, lanca teleskopowa z przegubem, nakładka do czyszczenia elewacji
- myjki do okien
- parownice.
Wielozadaniowe urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher doskonale sprawdzają się do precyzyjnego mycia szklarni ogrodowej. Skoncentrowany strumień wody pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia, nawet uciążliwe, bez konieczności stosowania środków chemicznych. Przy tym proces czyszczenia jest szybki, nie wymaga wysiłku ani dużych ilości wody.
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W celu ułatwienia pracy, zwiększenia wygody i uzyskania lepszych efektów, warto zastosować dodatkowe akcesoria do myjki ciśnieniowej, które są dostosowane do konkretnych zadań. Do czyszczenia szklarni przyda się teleskopowa lanca spryskująca, która umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc na wysokości nawet 4 m, bez konieczności stosowania drabiny.
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Konstrukcja lancy teleskopowej jest przemyślana pod kątem komfortu pracy. Niewielka waga, praktyczny pasek naramienny, wygodne złącze bagnetowe do podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją zapewniają wygodne manewrowanie podczas mycia wyższych partii szklarni.
Do bezpiecznego i wygodnego czyszczenia szklarni z poziomu gruntu sprawdzi się także lanca teleskopowa z przegubem TLA 4, która zapewnia łatwy dostęp do obszarów na wysokości nawet 5 metrów. Zaletą jest przegub regulowany w zakresie 180°. Dzięki temu możliwe jest sprawne umycie powierzchni pochyłych, np. zadaszenia szklarni.
Ponadto lancę TLA 4 można opcjonalnie wyposażyć w nakładkę do czyszczenia elewacji i szkła, która pozwala równomiernie umyć wysoko położone powierzchnie. Przystawka wyposażona jest w 4 wysokociśnieniowe dysze, które umożliwiają wydajne czyszczenie i usuwanie nawet uporczywego brudu. W zestawie dostępne są 2 wymienne ramki, które dobiera się do zastosowania. Do czyszczenia szklarni przeznaczony jest pad z mikrofibry. Ramka z szorstkim włosiem jest idealna do mycia elewacji.
Małe szklarnie można w łatwy i szybki sposób umyć przy pomocy zasilanych bateryjnie myjek do okien Kärcher z serii WV. Urządzenia powstały w celu wydajnego odsysania wilgoci wraz z brudem z czyszczonych powierzchni gładkich. Dzięki temu unika się problemu kapiącej i spływającej wody. Ponadto myjki do okien gwarantują czyszczenie bez smug i zacieków. Powierzchnia nie wymaga zatem mozolnego polerowania w celu pozbycia się śladów po kroplach.
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Myjki do okien charakteryzują się prostą obsługą i wygodnym użytkowaniem. Ergonomiczny uchwyt i poręczny kształt zapewniają łatwe manewrowanie podczas pracy. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się szybko i bez kontaktu z brudem. Ponadto myjki WV doskonale sprawdzają się także do czyszczenia gładkich powierzchni wodoodpornych w domu, takich jak: lustra, kabiny prysznicowe, płytki, blaty czy drzwi szaf.
Mycie wyższych partii szklarni przy pomocy myjki do okien jest możliwe dzięki lancy teleskopowej, którą można wydłużyć do 1,5 m.
Wiele korzyści przynosi zastosowanie parownic Kärcher do mycia szklarni. Przede wszystkim strumień gorącej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem dociera do trudno dostępnych miejsc, nawet niewidocznych gołym okiem mikroszczelin. Cząsteczki skutecznie odspajają wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, w tym uciążliwe. Wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące – skutecznie usuwa bakterie, wirusy i inne drobnoustroje, które mogą stanowić zagrożenie dla uprawianych roślin.
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Co więcej, parownice nie wymagają stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Czyszczenie parowe jest najbardziej naturalną i przyjazną dla środowiska oraz człowieka metodą usuwania zabrudzeń. Przy tym mycie jest szybkie i nie wymaga wysiłku oraz szorowania dla doskonałych efektów. Zaletą jest także niskie zużycie wody, co przekłada się na oszczędności finansowe. Warto także dodać, że parownice Kärcher to urządzenia o bardzo szerokim spektrum zastosowań w domu i nie tylko.
Jak czyścić tunel foliowy?
Ogrodowe tunele foliowe to konstrukcje o mniejszej wytrzymałości. Folia jest materiałem dość delikatnym, dlatego proces czyszczenia powinien być przeprowadzony z zachowaniem ostrożności. Do mycia tuneli foliowych nadają się myjki ciśnieniowe Kärcher, ale najlepiej wybrać modele wyposażone w funkcję regulacji poziomu ciśnienia wody. Dzięki temu można dostosować moc do niezbyt odpornej folii.
Polecanym modelem jest urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 5 Full Control o doskonałych parametrach pracy, które gwarantują wydajne i szybkie czyszczenie. Myjka posiada 3-poziomową regulację ciśnienia strumienia wody oraz tryb dozowania środka czyszczącego. Pistolet spryskujący Full Control z wyświetlaczem LED zapobiega uszkodzeniu wrażliwych powierzchni – podświetlane ikony informują o aktualnych ustawieniach. Optymalny poziom ciśnienia ustawia się w prosty sposób poprzez obracanie lancy Vario Power.
Ponadto myjka K 5 Full Control wyposażona jest w szybki i wygodny system dozowania środka czyszczącego Plug'n'Clean oraz system Quick Connect do łatwego podłączania węża wysokociśnieniowego. Urządzenie wyróżnia się także prostą i wygodną obsługą oraz konstrukcją, która zapewnia długoletnią eksploatację.
Wygodne mycie tuneli foliowych zapewniają także bezprzewodowe myjki ręczne Kärcher z serii KHB >>. Generują ciśnienie o mniejszej mocy (maksymalnie 24 bary), które umożliwia szybkie i jednocześnie bezpieczne usuwanie zabrudzeń z delikatnych powierzchni. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej mobilności, elastyczności i swobodzie użytkowania. Wyróżniają się poręczną konstrukcją i funkcjami ułatwiającymi pracę w terenie.
Kompaktowa myjka KHB zasilana jest wydajną baterią litowo-jonową 18 V, która jest kompatybilna z innymi urządzeniami w ramach platformy bateryjnej Kärcher. Co więcej, akumulator posiada wyświetlacz i technologię Real Time, dzięki czemu użytkownik wie, ile minut pozostało do końca pracy czy ładowania.
Niezależność od sieci wodociągowej zapewnia funkcja zasysania wody z alternatywnych źródeł, takich jak beczki czy zbiorniki. Myjkę można także podłączyć do węża ogrodowego. Ergonomiczna konstrukcja urządzenia zapewnia sprawne manewrowanie podczas czyszczenia, a także łatwe przechowywanie.
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