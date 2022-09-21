Czyszczenie materaca na mokro. Jak pozbyć się plam na materacu?

Jak wyczyścić materac z moczu?

Plamy z moczu na materacu to powszechny problem, szczególnie w przypadku dzieci, zwierząt, ale też osób starszych. Żółte ślady są nie tylko nieestetyczne, ale także mają bardzo nieprzyjemny i dość ostry zapach, którego trudno się pozbyć. Dlatego warto stosować specjalne nakładki, które chronią materac przed zalaniem. Jeżeli jednak zdarzy się „wypadek”, plam trzeba pozbyć się jak najszybciej.

Aby wyczyścić materac z moczu, należy przygotować roztwór z czterech łyżek sody (lub proszku do pieczenia) i szklanki wody utlenionej. Można także dodać odrobinę płynu do mycia naczyń oraz kilka kropel olejku eterycznego, który pomoże pozbyć się przykrego zapachu. Mieszankę przelewamy do spryskiwacza i dokładnie spryskujemy całą plamę. Po kilku godzinach możemy posypać wilgotne miejsce sodą, a następnie dokładnie odkurzyć materac.

Inne metody usuwania moczu z materaca to: