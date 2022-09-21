Czyszczenie materaca na mokro. Jak pozbyć się plam na materacu?
Utrzymanie materaca w czystości jest bardzo ważne dla komfortowego snu, zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak samo czyszczenie na sucho nie wystarczy, zwłaszcza w przypadku pojawienia się plam np. z moczu, krwi czy potu. Na szczęście, istnieją skuteczne sposoby, aby wykonać czyszczenie materaca na mokro. Sprawdź, jak to zrobić!
Najczęściej powstające plamy na materacu
Podczas codziennego użytkowania materaca z czasem pojawiają się na nim różnego rodzaju zabrudzenia. Najczęściej są to plamy organiczne, związane z eksploatacją, snem oraz jedzeniem. Do najpowszechniejszych należą ślady po:
- Napojach i jedzeniu – plamy z kawy, herbaty, soków czy tłustych przekąsek są stosunkowo częste. Tłuste ślady trudno usunąć, a po wniknięciu głęboko w strukturę tkaniny, mogą powodować nieprzyjemny zapach.
- Kosmetykach i lekach – balsamy, kremy, maści, a także niektóre leki w formie żelów czy syropów mogą zostawić trudne do usunięcia, klejące ślady, które wymagają zastosowania preparatów odtłuszczających.
- Ślinie i innych wydzielinach – często niewidoczne, ale wpływające na higienę materaca, szczególnie w miejscach, które mają częsty kontakt z twarzą lub szyją.
- Plamach niewiadomego pochodzenia – często występujące na długo użytkowanych materacach, mogą być mieszaniną różnych substancji, które stopniowo osadzają się w tkaninie. Ich usunięcie wymaga pełnego czyszczenia na mokro lub użycia profesjonalnego odkurzacza piorącego.
Każdy z tych typów plam może się utrwalić, jeśli nie zostanie usunięty odpowiednio szybko. Im dłużej plama pozostaje na materacu, tym trudniejsze może być jej całkowite wywabienie – zwłaszcza jeśli nie wiadomo, co ją spowodowało. Dlatego regularna pielęgnacja i szybka reakcja na zabrudzenia, to najlepsza forma profilaktyki.
Fot. Odkurzanie materaca łóżka w sypialni
Jak usunąć uporczywe plamy z materaca: pot, krew, mocz?
Materac użytkujemy każdego dnia. Nic więc dziwnego, że często na jego powierzchni pojawiają się różnego rodzaju plamy i zabrudzenia. Jest to problem zwłaszcza w domach, w których mieszkają małe dzieci, zwierzęta lub osoby starsze. Najczęściej mamy do czynienia z takimi plamami, jak pot, krew czy mocz. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, aby się ich pozbyć. Trzeba jednak działać szybko, zanim plamy zaschną i się utrwalą.
Jak usunąć pot z materaca?
Każdy człowiek poci się podczas snu. Ten naturalny proces termoregulacji może się nasilać w różnych sytuacjach, np. podczas choroby czy silnego stresu. Pot pozostawia na materacu żółte, nieestetyczne plamy i specyficzny zapach. Jest także siedliskiem bakterii i innych drobnoustrojów.
Plam z potu na materacu możemy pozbyć się, stosując domowe sposoby. Skuteczne są:
- roztwór octu z wodą – pocieramy plamę,
- mieszanka octu, wody utlenionej i sody – nakładamy na plamę i pozostawiamy do wyschnięcia, a następnie odkurzamy materac,
- pasta z sody, płynu do naczyń, proszku do pieczenia i wody utlenionej – postępujemy jak w przypadku wyżej opisanej mieszanki, przy czym warto dodać także olejek eteryczny, który niweluje nieprzyjemny zapach,
- woda z amoniakiem (jedna łyżeczka amoniaku na litr wody) – przecieramy plamy.
Jak wyczyścić materac z plam z krwi?
Choroba czy miesiączka mogą spowodować powstanie na materacu plam z krwi. W takiej sytuacji ważne jest, aby działać jak najszybciej. Świeże ślady z krwi można usunąć bez większego problemu. Oto niezawodne sposoby:
- zimna woda (im zimniejsza, tym lepiej) – za pomocą gąbki zwilżamy plamę wodą, a następnie osuszamy i powtarzamy czynność aż do skutku; co ważne, ciepła woda utrwala plamy z krwi,
- chemiczny odplamiacz – przydatny zwłaszcza w przypadku starych plam,
- pasta z boraksu i wody – nakładamy, pozostawiamy do wyschnięcia, a następnie czyścimy szczotką; doskonale sprawdza się w przypadku zaschniętej plamy z krwi,
- mieszanka soli, sody i wody – soda ma działanie wybielające.
Aby uniknąć zabrudzenia materaca krwią, warto stosować praktyczne pokrowce, które można zdjąć i wyprać w pralce.
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Jak wyczyścić materac z moczu?
Plamy z moczu na materacu to powszechny problem, szczególnie w przypadku dzieci, zwierząt, ale też osób starszych. Żółte ślady są nie tylko nieestetyczne, ale także mają bardzo nieprzyjemny i dość ostry zapach, którego trudno się pozbyć. Dlatego warto stosować specjalne nakładki, które chronią materac przed zalaniem. Jeżeli jednak zdarzy się „wypadek”, plam trzeba pozbyć się jak najszybciej.
Aby wyczyścić materac z moczu, należy przygotować roztwór z czterech łyżek sody (lub proszku do pieczenia) i szklanki wody utlenionej. Można także dodać odrobinę płynu do mycia naczyń oraz kilka kropel olejku eterycznego, który pomoże pozbyć się przykrego zapachu. Mieszankę przelewamy do spryskiwacza i dokładnie spryskujemy całą plamę. Po kilku godzinach możemy posypać wilgotne miejsce sodą, a następnie dokładnie odkurzyć materac.
Inne metody usuwania moczu z materaca to:
- Roztwór octu i wody – zmieszaj 1 łyżeczkę octu spirytusowego z 0,5 litra zimnej wody. Plamę najpierw przemyj samą wodą, a następnie nanieś roztwór przy pomocy spryskiwacza lub miękkiej szmatki. Pozostaw na kilka minut, a potem delikatnie osusz papierowym ręcznikiem lub suchą ściereczką. Ocet neutralizuje amoniakalny zapach moczu i działa antybakteryjnie.
- Mąka kukurydziana – wsyp ok. 2–3 łyżki mąki bezpośrednio na wilgotną plamę i delikatnie wetrzyj ją w materiał. Pozostaw na kilka godzin (najlepiej na całą noc), aż mąka wchłonie ciecz i zapach, a następnie dokładnie odkurz materac. Zabieg można powtórzyć w razie potrzeby.
- Środki chemiczne – do usuwania moczu najlepiej sprawdzają się środki enzymatyczne, które rozkładają białka i kwas moczowy. Preparaty oparte na enzymach neutralizują zapach i rozkładają źródło plamy, zamiast je maskować. W przypadku trudniejszych zabrudzeń warto zastosować również środki zawierające nadtlenek wodoru (woda utleniona) lub amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, które działają skutecznie nawet przy głębokim wnikaniu plamy.
Domowe sposoby na plamy na materacu – czyszczenie materaca sodą i innymi metodami
Plamy po moczu, krwi czy pocie to nie jedyne ślady, jakie mogą pojawić się na materacu. Inne zanieczyszczenia również możemy usunąć domowymi sposobami. Większości plam z materacy pozbędziemy się za pomocą wody z dodatkiem amoniaku (łyżka amoniaku na szklankę wody). Wystarczy przetrzeć problematyczne miejsca, spłukać wodą i szybko wytrzeć, aby materac nie zawilgotniał. Pamiętaj, że jeżeli domowe sposoby zawiodą, albo chcesz mieć gwarancję powodzenie, warto sięgnąć po profesjonalne rozwiązania, czyli czyszczenie materaca za pomocą specjalnego odkurzacza na mokro.
Wróćmy jednak do domowych metod usuwania plam z łóżka.
- Czyszczenie materaca sodą oczyszczoną
Przesiej sodę oczyszczoną (ok. 3–5 łyżek) przez sitko bezpośrednio na materac. Pozostaw ją na minimum 3–4 godziny, a najlepiej na całą noc. Soda wchłonie wilgoć i zneutralizuje zapachy. Na koniec dokładnie odkurz powierzchnię.
- Pasta z sody i wody
Wymieszaj 2 łyżki sody z kilkoma łyżeczkami wody – tak, aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na plamę, delikatnie wetrzyj i pozostaw na 30 minut. Zetrzyj wilgotną ściereczką i osusz.
- Roztwór sody i wody utlenionej
Połącz 4 łyżki sody oczyszczonej ze szklanką 3% wody utlenionej. Przelej mieszankę do spryskiwacza i równomiernie spryskaj zabrudzoną powierzchnię. Gdy wyschnie – odkurz materac. W razie potrzeby posyp miejsce dodatkową warstwą sody i ponownie odkurz po kilku godzinach.
- Ocet – na tłuste plamy i zapachy
Zamocz ściereczkę w roztworze 1:1 octu i wody, a następnie delikatnie przetrzyj plamę. Pozostaw do wyschnięcia. Na koniec można posypać miejsce sodą i po kilku godzinach odkurzyć, by zneutralizować zapach octu.
- Sól kuchenna – do świeżych plam
Obsyp świeżą, wilgotną plamę solą (ok. 1–2 łyżki). Pozostaw na 1–2 godziny, aż sól wchłonie ciecz, a potem usuń ją odkurzaczem lub szczotką.
- Woda utleniona – do trudnych plam
Zwilż plamę 3% wodą utlenioną (bez wcierania), odczekaj kilka minut, a następnie osusz papierowym ręcznikiem. W razie potrzeby powtórz.
- Woda z cytryną – na plamy tłuszczowe
Wymieszaj 2 części wody z 1 częścią soku z cytryny. Zwilż szmatkę i przetrzyj plamę. Wysusz miejsce ręcznikiem i pozostaw do wyschnięcia.
- Płyn do naczyń – na jedzenie i tłuszcz
Dodaj 1–2 krople płynu do naczyń do szklanki ciepłej wody. Zanurz ściereczkę w roztworze, delikatnie przetrzyj zabrudzenie i usuń nadmiar wilgoci. Potem przetrzyj wodą i osusz.
Fot. Usuwanie plam z materaca za pomocą parownicy
Czyszczenie materaca bez odkurzacza na mokro
Często na materacu pojawiają się plamy, które trudno zidentyfikować, a co za tym idzie – niełatwo też wybrać odpowiedni środek do ich wywabienia. Poza tym zanieczyszczenia pokrywają zwykle znaczną część powierzchni. W takiej sytuacji nie wystarczy samo odplamianie i czyszczenie punktowe. Materac trzeba uprać. Czyszczenie na mokro zaleca się wykonywać raz lub dwa razy w roku, a w przypadku intensywnego użytkowania (np. gdy materac używany jest codziennie bez ochraniacza, przez dzieci lub osoby z alergiami) – nawet co 2–3 miesiące.
Pranie materaca nie należy do najłatwiejszych czynności i nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Problemem jest zwłaszcza duża chłonność materiałów, z których jest on wykonany. Nadmierne zawilgocenie materaca sprawia, że powstają idealne warunki do rozwoju pleśni i innych mikroorganizmów. Dlatego ręczne pranie należy przeprowadzać w ciepły dzień, najlepiej przy otwartych oknach lub przyspieszając suszenie wentylatorem.
Aby uniknąć przemoczenia materaca, najlepiej zrezygnować z ręcznego prania. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie odkurzacza piorącego.
Instrukcja czyszczenia materaca ręcznie na mokro
- Odkurz powierzchnię materaca, aby usunąć kurz, okruchy i zanieczyszczenia.
- Przygotuj roztwór czyszczący – np. 1 łyżka płynu do prania tkanin delikatnych lub mydła w płynie na 1 litr ciepłej wody.
- Zanurz miękką gąbkę lub ściereczkę w roztworze, dokładnie odciśnij i przetrzyj powierzchnię materaca pasami, nie mocząc go zbyt mocno.
- Przetrzyj czystą wodą (np. szmatką zwilżoną wodą), aby usunąć pozostałości detergentu.
- Osusz powierzchnię ręcznikiem papierowym lub bawełnianym, dociskając bez pocierania.
- Pozostaw materac do całkowitego wyschnięcia – najlepiej w przewiewnym, ciepłym pomieszczeniu. Unikaj kładzenia pościeli przed całkowitym wyschnięciem.
- Opcjonalnie posyp sodą oczyszczoną po wyschnięciu, by zneutralizować zapach i resztki wilgoci – po kilku godzinach odkurz.
Ile czasu schnie materac po praniu? Jeśli materac nadal jest wilgotny po kilku godzinach, należy jak najszybciej przyspieszyć jego wysychanie – np. poprzez ustawienie go przy kaloryferze (zimą), wentylatorze lub w pełnym słońcu (latem).
Profesjonalne czyszczenie materaca z odkurzaczem na mokro
Wybór odkurzacza piorącego do usuwania plam z materaca jest najlepszym rozwiązaniem z kilku powodów.
- Po pierwsze, mechaniczne czyszczenie pozwala skutecznie pozbyć się nawet uciążliwych zabrudzeń oraz nieprzyjemnego zapachu.
- Po drugie, odkurzacz piorący nie moczy nadmiernie materaca. To znacząco skraca czas schnięcia i ogranicza ryzyko rozwoju pleśni.
- Po trzecie, to często polecane czyszczenie materaca dla alergików – czyszczenie na mokro pozwala usunąć alergeny i roztocza, szczególnie jeżeli wykorzystasz do tego odpowiedni środek czyszczący.
Odkurzacze piorące Kärcher z serii SE umożliwiają dogłębne czyszczenie materacy na mokro. Usuwają nie tylko widoczne zabrudzenia, ale także roztocza, kurz i alergeny. Ponadto mogą też pełnić funkcje odkurzacza na mokro lub sucho/mokro.
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Pranie materaca ekstrakcyjne z wykorzystaniem profesjonalnego odkurzacza – na czym polega?
Do prania materacy polecane są odkurzacze piorące z serii SE Kärcher, które czyszczą metodą ekstrakcji. Pranie ekstrakcyjne polega na tym, że odkurzacz piorący, za pomocą specjalnej dyszy, nanosi pod ciśnieniem roztwór wody ze środkiem czyszczącym (ze zbiornika czystej wody). Wnika on głęboko w strukturę materiału i rozpuszcza zabrudzenia. Co więcej, w tym samym przejściu roboczym odkurzacz zasysa brudną wodę do oddzielnego zbiornika. Dzięki temu usuwa nawet uporczywe plamy i brzydki zapach, jednocześnie nie mocząc nadmiernie powierzchni materaca.
Zwykły odkurzacz, nawet z funkcją pracy na mokro, nie sprawdzi się w tej roli – nie zapewni odpowiedniego ciśnienia ani skutecznego odessania wilgoci. Zaletą odkurzaczy ekstrakcyjnych jest to, że materac po praniu pozostaje jedynie lekko wilgotny, co znacząco ogranicza ryzyko rozwoju pleśni. Urządzenia tego typu można wypożyczyć lub zlecić usługę firmie specjalizującej się w czyszczeniu tapicerki.
Pranie materaca na mokro krok po kroku z odkurzaczem ekstrakcyjnym
- Odkurz materac na sucho – usuń kurz, włosy i inne zanieczyszczenia przy pomocy zwykłego odkurzacza.
- Przygotuj roztwór czyszczący – wlej do zbiornika odkurzacza wodę z dodatkiem środka przeznaczonego do prania tapicerek (np. z enzymami lub środkiem powierzchniowo czynnym).
- Nałóż roztwór pod ciśnieniem – za pomocą specjalnej dyszy spryskaj materac cienką warstwą preparatu. Nie przesadzaj z ilością – chodzi o zwilżenie, a nie przemoczenie.
- Odczekaj kilka minut – daj środkowi czas na rozpuszczenie brudu (ok. 5–10 minut, zgodnie z instrukcją preparatu).
- Odsysaj zabrudzenia – w tym samym przejściu specjalną ssawką do materacy zbierz wilgoć wraz z rozpuszczonym brudem do zbiornika z brudną wodą.
- Powtórz w razie potrzeby – jeśli plamy są silne, możesz wykonać drugi cykl.
- Pozostaw do wyschnięcia – po zakończeniu prania odstaw materac w przewiewne miejsce na kilka godzin. Dla przyspieszenia możesz użyć wentylatora.
Polecane profesjonalne odkurzacze piorące od Kärcher
Jeśli zależy Ci na skutecznym czyszczeniu materaca krok po kroku, warto zainwestować w sprawdzony odkurzacz ekstrakcyjny. Oto modele Kärcher, które cieszą się uznaniem użytkowników i sprawdzają się w domowym czyszczeniu materacy, dywanów i tapicerki.
1. Odkurzacz piorący SE 6 Signature Line – wydajny, z dużym zbiornikiem na czystą wodę (4 l), regulacją siły ssania i ergonomiczną dyszą do tapicerki. Idealny do dokładnego prania dużych powierzchni bez częstego uzupełniania wody.
2. Odkurzacz piorący SE 5 Upholstery – zaprojektowany z myślą o czyszczeniu tapicerek i materacy – kompaktowy, ale bardzo skuteczny. Posiada funkcję automatycznego podawania środka czyszczącego oraz wygodne uchwyty do przechowywania akcesoriów.
3. Odkurzacz piorący SE 4 Plus Special – wyposażony w wygodny system dwóch zbiorników i filtr wodny, co pozwala na higieniczne czyszczenie bez kurzu. Idealny dla alergików i do regularnego prania materacy.
4. Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1 – bardzo poręczny i lekki model, idealny do mieszkań. Świetnie sprawdza się w szybkich interwencjach, np. przy nagłych zabrudzeniach. Zaskakuje mocą, mimo kompaktowych rozmiarów.
5. Akumulatorowy odkurzacz piorący SE 3-18 Compact Home Battery Set – bezprzewodowy odkurzacz do prania tapicerek i materacy – wygodny w użyciu, zwłaszcza w miejscach bez dostępu do gniazdka. Dzięki akumulatorowi 18 V można z łatwością wyczyścić materac np. na tarasie czy w altanie. Idealny do mobilnych zastosowań i mniejszych powierzchni.
Jakich środków czyszczących do prania materaca używać?
Do czyszczenia materaca z powodzeniem możemy wykorzystać (wymieniane już wyżej) produkty, które mamy w domu. Domowe sposoby są przyjazne dla środowiska i naszego zdrowia. Są także tańsze, ale często nie gwarantują wysokiej skuteczności usuwania uciążliwych zabrudzeń.
Możemy również sięgnąć po środki chemiczne dostępne w sklepach. Do prania ręcznego materacy nadają się produkty przeznaczone do czyszczenia tapicerki i dywanów. Najlepiej sprawdzą się preparaty w formie piany, które nie wnikają szybko w strukturę materiału.
W przypadku czyszczenia materaca przy użyciu odkurzacza piorącego polecany jest środek RM 519 Kärcher. Ten szybkoschnący preparat skutecznie usuwa brud i uporczywe plamy.
Jak dbać o materac na co dzień?
O jakości snu decyduje wiele czynników, w tym dopasowany do naszych potrzeb materac. Jednak sam zakup odpowiedniego modelu to nie wszystko. Aby zapewnić sobie maksymalny komfort i zdrowie, o materac musimy zadbać. W ten sposób wydłużymy także jego żywotność.
Pamiętajmy, że na materacu gromadzą się różne zanieczyszczenia, takie jak np. fragmenty złuszczonego naskórka, które są doskonałą pożywką dla bakterii, roztoczy i innych szkodliwych mikroorganizmów. Mają one bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie (powodują m.in. alergie i infekcje), samopoczucie i jakość snu. Dlatego tak ważne jest systematyczne czyszczenie materaca.
Aby pozbyć się zanieczyszczeń i kurzu, wystarczy co miesiąc odkurzyć powierzchnię materaca. Raz na jakiś czas warto także wynieść go na zewnątrz i wytrzepać. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, przykrywamy materac wilgotnym prześcieradłem i delikatnie uderzamy (prześcieradło często płuczemy). Dobrą praktyką jest także wietrzenie. Raz w tygodniu warto zdjąć prześcieradło i pozostawić materac na kilka godzin. Dzięki temu pozbędziemy się ewentualnej wilgoci.
Jeśli mamy model dwustronny, warto go także obracać na drugą stronę (najlepiej co pół roku). Pozwala to uniknąć odkształcania się materaca pod wpływem jednostajnego ucisku – dzięki temu powróci on do swojego pierwotnego kształtu. To także dobry sposób na pozbycie się wilgoci.
Oprócz tego warto zabezpieczyć materac specjalnym pokrowcem, który zabezpiecza przed brudem i który można łatwo uprać w pralce. Ochraniacz nie zwalnia nas jednak z konieczności czyszczenia na mokro. Jest to kluczowe dla zachowania pełnej higieny.
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