Kärcher WD 2, WD 3, WD 4, WD 5 czy WD 6 – który wybrać?

Odkurzacze uniwersalne Kärcher są w pełni przystosowane do wydajnego zbierania zanieczyszczeń suchych, jak również mokrych oraz wody. Z łatwością poradzą sobie z odkurzaniem piasku, kurzu, sierści, ale także błota, roztopionego śniegu, rozlanych płynów, rozbitego szkła, liści, wiórów czy drobnego gruzu i wielu innych zanieczyszczeń. Modele z serii WD mają imponujący zakres zastosowania. Nadają się do sprzątania:

w domu – skutecznie czyszczą podłogi, dywany, a dzięki specjalnym akcesoriom także meble tapicerowane i inne elementy wyposażenia;

– skutecznie czyszczą podłogi, dywany, a dzięki specjalnym akcesoriom także meble tapicerowane i inne elementy wyposażenia; w warsztacie majsterkowicza;

majsterkowicza; w piwnicy;

w garażu;

w samochodzie;

wokół domu – taras, schody, strefa wejściowa, podjazd itp.;

– taras, schody, strefa wejściowa, podjazd itp.; w ogrodzie – przydatna jest zwłaszcza funkcja nadmuchu, dzięki której odkurzacz uniwersalny zastępuje dmuchawę do liści i pozwala pozbyć się liści z zakamarków czy rynien;

– przydatna jest zwłaszcza funkcja nadmuchu, dzięki której odkurzacz uniwersalny zastępuje dmuchawę do liści i pozwala pozbyć się liści z zakamarków czy rynien; podczas remontu – w trakcie prac przydatne jest aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi (umożliwia włączanie/wyłączanie odkurzacza poprzez urządzenie), dzięki czemu możliwe jest odsysanie pyłu i innych zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania;

– w trakcie prac przydatne jest aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi (umożliwia włączanie/wyłączanie odkurzacza poprzez urządzenie), dzięki czemu możliwe jest odsysanie pyłu i innych zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania; w sytuacjach awaryjnych, np. gdy wyleje pralka lub pęknie rura – odkurzacz WD nadaje się do usuwania brudnej wody z zalanych pomieszczeń (nie należy jednak używać odkurzacza w charakterze pompy).

Posiadanie odkurzacza wielofunkcyjnego daje wiele korzyści. Przede wszystkim te wszechstronne urządzenia sprawdzają się w najbardziej wymagających zadaniach w różnych warunkach, z którymi nie radzi sobie odkurzacz tradycyjny. Ponadto wyróżniają się wysoką skutecznością i oszczędzają czas, a przy tym są także proste w obsłudze oraz mobilne. Jedno urządzenie do różnych zastosowań to praktyczne rozwiązanie.