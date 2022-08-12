Kärcher WD 2, WD 3, WD 4, WD 5 czy WD 6 – który wybrać?
Odkurzacze uniwersalne do pracy na sucho i mokro Kärcher cieszą się wyjątkowo dobrymi opiniami wśród użytkowników. Doceniane są zwłaszcza za dużą siłę ssania, solidną konstrukcję, energooszczędność oraz wielofunkcyjność. Każdy z modeli został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na indywidualne potrzeby w zakresie użytkowania. Rozważasz zakup odkurzacza uniwersalnego WD, ale nie wiesz, który wybrać – WD 2, WD 3, WD 4, WD 5 czy WD 6? Przedstawiamy kompleksowy przewodnik po odkurzaczach wielofunkcyjnych Kärcher.
Domowe odkurzacze uniwersalne Kärcher WD – jak działają? Zastosowania
Odkurzacz to jedno z podstawowych urządzeń w każdym domu. Warto jednak zamiast tradycyjnego modelu wybrać sprzęt uniwersalny. Dlaczego? Odkurzacz wielofunkcyjny Kärcher z serii WD, jak sama nazwa wskazuje, można wykorzystać do różnych zadań związanych z czyszczeniem. Zastępuje odkurzacz tradycyjny, ale także warsztatowy czy samochodowy, a nawet dmuchawę do liści. WD skutecznie pomaga w utrzymaniu porządku w całym domu i jego otoczeniu. Sprawdza się także podczas remontów czy w sytuacjach awaryjnych.
Pod względem wyglądu i konstrukcji odkurzacz uniwersalny WD nieznacznie różni się od modeli tradycyjnych. Przewagą są jednak:
- wysoka siła ssania – odkurzacze WD doskonale radzą sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami dzięki sprawnej turbinie, idealnej szczelności przyłączy (np. głowicy i zbiornika) oraz optymalnemu przepływowi powietrza w wężu;
- unikalny system filtracji – możliwość odkurzania zarówno na sucho, jak i na mokro bez konieczności wymiany filtra;
- system oczyszczania filtra – stale wysoka siła ssania bez konieczności ręcznego czyszczenia i przerywania pracy;
- łatwa i szybka wymiana filtra bez kontaktu z brudem i pylenia;
- solidna konstrukcja z wytrzymałego tworzywa (zbiornik ze stali nierdzewnej w wybranych modelach) – możliwość pracy w trudnych warunkach;
- wysoka efektywność energetyczna – modele WD wyposażone są w wydajne, mocne i jednocześnie energooszczędne silniki;
- przemyślane akcesoria standardowe i dodatkowe – doskonałe efekty czyszczenia, dopasowanie do indywidualnych zastosowań i wysoki komfort pracy;
- praktyczne rozwiązania – funkcja wydmuchu, gniazdo do podłączenia elektronarzędzi (modele „P”), spust wody.
Odkurzacze uniwersalne Kärcher są w pełni przystosowane do wydajnego zbierania zanieczyszczeń suchych, jak również mokrych oraz wody. Z łatwością poradzą sobie z odkurzaniem piasku, kurzu, sierści, ale także błota, roztopionego śniegu, rozlanych płynów, rozbitego szkła, liści, wiórów czy drobnego gruzu i wielu innych zanieczyszczeń. Modele z serii WD mają imponujący zakres zastosowania. Nadają się do sprzątania:
- w domu – skutecznie czyszczą podłogi, dywany, a dzięki specjalnym akcesoriom także meble tapicerowane i inne elementy wyposażenia;
- w warsztacie majsterkowicza;
- w piwnicy;
- w garażu;
- w samochodzie;
- wokół domu – taras, schody, strefa wejściowa, podjazd itp.;
- w ogrodzie – przydatna jest zwłaszcza funkcja nadmuchu, dzięki której odkurzacz uniwersalny zastępuje dmuchawę do liści i pozwala pozbyć się liści z zakamarków czy rynien;
- podczas remontu – w trakcie prac przydatne jest aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi (umożliwia włączanie/wyłączanie odkurzacza poprzez urządzenie), dzięki czemu możliwe jest odsysanie pyłu i innych zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania;
- w sytuacjach awaryjnych, np. gdy wyleje pralka lub pęknie rura – odkurzacz WD nadaje się do usuwania brudnej wody z zalanych pomieszczeń (nie należy jednak używać odkurzacza w charakterze pompy).
Posiadanie odkurzacza wielofunkcyjnego daje wiele korzyści. Przede wszystkim te wszechstronne urządzenia sprawdzają się w najbardziej wymagających zadaniach w różnych warunkach, z którymi nie radzi sobie odkurzacz tradycyjny. Ponadto wyróżniają się wysoką skutecznością i oszczędzają czas, a przy tym są także proste w obsłudze oraz mobilne. Jedno urządzenie do różnych zastosowań to praktyczne rozwiązanie.
Ceny, opinie, porównywarka odkurzaczy Kärcher WD
Odkurzacze uniwersalne Kärcher są bardzo popularne w klasie urządzeń domowo-warsztatowych. Pod wieloma względami przewyższają bowiem modele konkurencyjne. Wyróżniają się atrakcyjnym stosunkiem ceny do funkcjonalności i jakości. Nie dziwią zatem pozytywne opinie na temat odkurzaczy WD.
Tutaj sprawdzisz ceny, opinie i porównasz modele odkurzaczy wielofunkcyjnych WD marki Kärcher >>
Fot. Sprzątanie warsztatu z pyłu odkurzaczem wielofunkcyjnym WD Kärcher
Który odkurzacz wielofunkcyjny Kärcher wybrać? WD 2, WD 3, WD 4, WD 5 czy WD 6?
Kärcher oferuje pełną gamę odkurzaczy uniwersalnych WD. Każdy z modeli został skonstruowany z myślą o nieco innym zakresie zastosowania. Dzięki temu każdy może wybrać model maksymalnie dostosowany do jego potrzeb.
Odkurzacze wielofunkcyjne różnią się głównie pod względem:
- pojemności zbiornika na zanieczyszczenia,
- materiału, z którego wykonany jest zbiornik – wytrzymałe tworzywo / metal,
- długości kabla zasilającego i węża ssącego,
- rodzaju filtra,
- zakresu wyposażenia standardowego,
- rozwiązań specjalnych, np. automatyczne oczyszczanie filtra, funkcja wydmuch itp.
Pamiętajmy, że przy wyborze odkurzacza uniwersalnego najlepiej wziąć pod uwagę planowane zastosowanie. Im wyższy model, tym większa pojemność zbiornika, dłuższy kabel czy więcej funkcji. Do mniej wymagającego i sporadycznego użytku doskonale nadają się Kärcher WD 2 czy WD 3. W przypadku trudniejszych zadań warto postawić na model WD 4 lub WD 5. Z kolei odkurzacz WD 6 spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Kärcher WD 2
Odkurzacz uniwersalny WD 2 to model podstawowy dla początkujących. W ofercie dostępne są wersje z różnym wyposażeniem standardowym. Ceny modeli WD 2 zaczynają się od już od 350 zł, a kończą na 490 zł. Jest to dość nieduży koszt, biorąc pod uwagę liczne zalety odkurzaczy WD 2, do których należą:
- zbiornik na zabrudzenia o pojemności 12 lub 15 l wykonany z mocnego tworzywa,
- filtr piankowy lub kartridżowy o dużej powierzchni filtracyjnej i jednocześnie zajmujący mało miejsca w zbiorniku – możliwość pracy na sucho i na mokro bez wymiany filtra,
- długi kabel zasilający: 4- lub 6-metrowy,
- wąż ssący o długości 1,8 m,
- funkcja wydmuchu,
- pozycja parking,
- obrotowy włącznik (ON/OFF),
- kółka samonastawne,
- kompaktowa, lekka konstrukcja,
- zużycie energii: 1000 W.
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Kärcher WD 3
Do regularnego sprzątania domu oraz jego otoczenia, a także samochodu i zbierania niewielkiej ilości wody przeznaczony jest również odkurzacz WD 3. Od modelu WD 2 różni się pod względem konstrukcyjnym. Zalety WD 3 to:
- zbiornik o pojemności: 15, 17 lub 19 l,
- możliwość wyboru wersji z wytrzymałym zbiornikiem ze stali nierdzewnej,
- filtr kartridżowy o dużej powierzchni filtracyjnej i jednocześnie zajmujący mało miejsca w zbiorniku – możliwość pracy na sucho i na mokro bez wymiany filtra,
- kabel zasilający o długości 4 lub 6 m,
- 2-metrowy wąż ssący,
- gniazdo do podłączenia elektronarzędzi w wybranych modelach,
- funkcja wydmuchu,
- kompaktowa, lekka konstrukcja,
- zdejmowane kolanko – zapewnia optymalny przepływ powietrza i pozwala na podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego,
- zużycie energii: 1000 W.
WD 3 to kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Ceny zaczynają się już od 390 zł, a kończą na 650 zł. Dostępne są modele z wyposażeniem standardowym dostosowanym np. do odkurzania samochodu.
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Kärcher WD 4
Jeżeli stoisz przed dylematem: Kärcher WD 3 czy WD 4, to ten ostatni model polecany jest do trudniejszych zadań. Jest niezawodny podczas majsterkowania w warsztacie czy odkurzania drobniejszego żwiru. Poradzi sobie także w przypadku awarii pralki.
Odkurzacze uniwersalne WD 4 powstały z myślą o zaawansowanych zastosowaniach. To urządzenia klasy średniej, które wyróżniają się:
- zbiornikiem o pojemności 20 l,
- możliwością wyboru wersji z wysokiej jakości zbiornikiem ze stali nierdzewnej,
- kablem zasilającym o długości 4, 5 lub 6 m (w modelach przeznaczonych do sprzątania samochodów),
- wężem ssącym o długości 2,2 m lub nawet 3,5 m,
- płaskim filtrem falistym o dużej powierzchni filtracyjnej i małych rozmiarach do pracy na mokro i sucho,
- opatentowaną kasetą na filtr – szybka wymiana i czyszczenia filtra bez kontaktu z brudem,
- wysoka szczelność przyłączy – zapewnia dużą moc ssania,
- zdejmowane kolanko – zapewnia optymalny przepływ powietrza i pozwala na podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego,
- funkcja wydmuchu,
- zużycie energii: 1000 W.
Odkurzacze WD 4 dostępne są w cenie od 599 zł do 789 zł (w zależności od zakresu wyposażenia standardowego).
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Kärcher WD 5
Odkurzacze WD 5 to urządzenia wysokiej klasy. Podobnie jak modele WD 4 nadają się do trudniejszych zadań, ale wyróżniają się bardziej zaawansowanymi funkcjami i ulepszoną konstrukcją. W cenie od 850 do 1100 zł można wybrać model, który cechuje się:
- zbiornikiem o pojemności 25 l,
- możliwością wyboru wersji ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej,
- 5-metrowym przewodem zasilającym,
- wężem ssącym o długości 2,2 m,
- filtrem płaskim w wyjmowanej kasecie,
- innowacyjnym systemem oczyszczania filtra – po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr, przywracając pełną siłę ssania,
- wypinanym kolankiem z zabezpieczeniem elektrostatycznym – umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego,
- wygodnym uchwytem 3 w 1,
- gniazdem do podłączenia elektronarzędzi w wybranych modelach,
- praktycznym przechowywaniem akcesoriów, kabla i węża na obudowie,
- możliwością zbierania dużych ilości wody,
- zużyciem energii: 1100 W.
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Kärcher WD 6
Najlepszym odkurzaczem uniwersalnym Kärcher z serii WD jest model WD 6. Urządzenie w cenie 1200 zł przeznaczone jest do najbardziej wymagających zadań, w tym do prac remontowych. Potężny WD 6 wyróżnia się imponującą mocą ssania, jest wytrzymały i energooszczędny. Do jego zalet należy m.in.:
- zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 30 l,
- 6-metrowy przewód zasilający,
- 2,2-metrowy wąż ssący,
- filtr płaski w wyjmowanej kasecie,
- innowacyjny system oczyszczania filtra – po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr, przywracając pełną siłę ssania,
- spust wody – wygodne opróżnienie zbiornika wprost do kratki ściekowej,
- zintegrowane gniazdo do elektronarzędzi.
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Bezprzewodowy odkurzacz Kärcher WD
Alternatywą dla modeli sieciowych są odkurzacze uniwersalne zasilane akumulatorowo, które łączą pełną funkcjonalność z mobilnością. Wyeliminowanie kabla zasilającego daje możliwość odkurzania niezależnie od dostępu do źródła prądu. Ponadto odkurzacze bateryjne zapewniają swobodę ruchów, co poprawia komfort pracy.
Kärcher oferuje 2 rodzaje odkurzaczy akumulatorowych:
- kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy WD 1 Compact Battery
- odkurzacz o standardowych gabarytach WD 3 Battery oraz WD 3 Battery Premium w wersji ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej.
Najważniejsze zalety kompaktowego odkurzacza WD 1 Battery do pracy na sucho i mokro to:
- wymienna bateria 18 V z platformy bateryjnej Kärcher,
- kompaktowa, przenośna konstrukcja – łatwość przenoszenia i przechowywania,
- niska waga i cicha praca,
- 7-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia,
- niezawodny filtr kartridżowy,
- wąż ssący o długości 1,2 m,
- funkcja wydmuchu,
- kompatybilne akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu w zestawie,
- czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora – ok. 10 min (akumulator 18 V / 2,5 Ah) lub 20 min (akumulator 18 V / 5,0 Ah).
Najważniejsze zalety bezprzewodowego odkurzacza uniwersalnego WD 3 Battery to:
- wymienna bateria 36 V z platformy bateryjnej Kärcher,
- 17-litrowy zbiornik, także w wersji ze stali nierdzewnej,
- niewielki ciężar,
- niezawodny filtr kartridżowy,
- wąż ssący o długości 2 m,
- funkcja wydmuchu,
- wypinane kolanko,
- czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora – ok. 15 min (akumulator 36 V / 2,5 Ah) lub 30 min (akumulator 36 V / 5,0 Ah).
Warto dodać, że odkurzacze akumulatorowe Kärcher wyposażone są w innowacyjne baterie z technologią Real Time i wyświetlaczem. Pozwala to na bieżąco kontrolować stan naładowania akumulatora. Informacje o czasie pracy (w minutach) wyświetlane są na ekranie. Co więcej, wszystkie urządzenia Kärcher pracują w oparciu o platformę bateryjną. Oznacza to, że jeśli zaopatrzymy się w 2 wymienne akumulatory, możemy pracować bez przerw na ładowanie.
Fot. Sprzątanie wnętrza samochodu odkurzaczem bateryjnym Karcher WD3
Dodatkowe akcesoria do odkurzaczy Kärcher WD – które warto kupić?
Marka Kärcher oferuje również bogatą gamę akcesoriów dodatkowych do odkurzaczy uniwersalnych do codziennego użytkowania, jak również specjalnych zastosowań. Dostęp do opcjonalnego wyposażenia i części eksploatacyjnych daje wiele korzyści:
- poszerza funkcjonalność urządzeń,
- poprawia skuteczność czyszczenia,
- poprawia wydajność i wydłuża żywotność urządzeń,
- pozwala dopasować odkurzacz do wymagań użytkownika, przez co staje się urządzeniem „skrojonym na miarę”,
- podnosi wydajność i skraca czas pracy,
- wpływa na komfort pracy.
Sprawdź wyszukiwarkę kompatybilnych akcesoriów do odkurzaczy WD Kärcher
Oryginalne akcesoria do odkurzaczy Kärcher WD to:
- filtry i torebki filtracyjne,
- praktyczne zestawy akcesoriów, np. do czyszczenia wnętrza samochodu,
- specjalnie zaprojektowane ssawki,
- końcówki do specjalnych zastosowań, np. pochłaniacz pyłu wiertniczego Kärcher umożliwia bezpieczne i bezpyłowe wiercenie w ścianach oraz sufitach.
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Który Kärcher WD do odkurzania auta wybrać?
Bardzo często decydujemy się na zakup odkurzacza uniwersalnego z myślą o odkurzaniu samochodu. To dobre podejście. Zdecydowanie lepsze niż sprzątanie auta przy pomocy domowego odkurzacza lub mało wydajnego modelu samochodowego. Kärcher oferuje kierowcom specjalne odkurzacze z wyposażeniem zaprojektowanym specjalnie do odkurzania wnętrza samochodu. Są to modele oznaczone „Car”.
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