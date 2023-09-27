Pielęgnacja trawnika – co warto wiedzieć?

Zakładanie trawnika – jak zacząć?

Zakładanie trawnika to proces wymagający starannego planowania, przygotowania gruntu oraz odpowiedniego doboru traw i pielęgnacji.

Pierwszym krokiem jest decyzja, jaki rodzaj trawy chcesz zasiać. Wybór zależy od klimatu, rodzaju gleby oraz oczekiwań dotyczących estetyki i użytkowania trawnika. Istnieją trawy do zacienionych miejsc, takie, które świetnie rosną w pełnym słońcu, trawy ozdobne i użytkowe.

Kolejny etap to przygotowanie gleby. Musisz usunąć kamienie, korzenie i inne przeszkody. Następnie przekop glebę na głębokość około 15–20 cm, aby rozluźnić ją i ułatwić trawie zakorzenienie się. Jeśli gleba jest uboga, możesz dodać kompost lub inną materię organiczną, aby poprawić jej strukturę i skład. Później wyrównaj powierzchnię terenu, aby uniknąć niepożądanych nierówności, a przed wysiewem trawy wybierz odpowiednią mieszankę nawozu zgodną z zaleceniami producenta. Zastosowanie nawozu pomoże trawie lepiej się ukorzenić i rozwinąć.

Zgodnie z zaleceniami na opakowaniu równomiernie rozsiej nasiona trawy na przygotowanej powierzchni. Po wysiewie delikatnie przykryj nasiona cienką warstwą ziemi lub kompostu. Niech nie leżą one zbyt głęboko, ponieważ trawa ma ograniczone zdolności kiełkowania w głębokich warstwach gleby.

Regularne podlewanie jest kluczowe, by trawnik był gęsty i soczyście zielony. Na początku utrzymuj glebę wilgotną, aby wspomóc kiełkowanie. Później, gdy trawa zacznie rosnąć, zmniejsz częstotliwość podlewania, ale zwiększ ilość podawanej wody.