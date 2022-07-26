Jak podlewać trawnik? Poradnik nawadniania ogrodu
Zwłaszcza kiedy temperatury za oknem są wysokie, rośliny wymagają szczególnej opieki i nawadniania. W tym celu możesz wykorzystać deszczówkę, czyli wodę z opadów deszczu, wodę gruntową oraz domowe sposoby lub profesjonalne urządzenia, które pomogą Ci zautomatyzować i usprawnić cały proces nawadniania.
Czy wiesz, że według danych GUS średnio w ciągu doby zużywamy 100 litrów wody na osobę, z czego tylko 3% z tego do celów spożywczych?
Kiedy i jak podlewać ogród?
Regularne podlewanie trawnika, roślin ozdobnych i uprawnych oraz kwiatów jest koniecznością, aby cieszyć się zielonym ogrodem. Podczas podlewania ogrodu należy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim ważny jest czas, urządzenia, jak i odpowiedni sposób podlewania. Warto zwrócić uwagę na różne potrzeby roślin oraz rodzaje gleby. Trzeba o nich pamiętać podczas podlewania i pielęgnacji ogrodu.
Pięć wskazówek umożliwiających prawidłowe podlewanie ogrodu
Odpowiedni moment:
Poranek lub przedpołudnie to idealny moment na podlewanie ogrodu. Zwłaszcza latem, kiedy w ciągu dnia robi się bardzo gorąco, woda może sukcesywnie przedostawać się do gleby zachowując umiarkowaną temperaturę. Nigdy nie podlewaj ogródka w południe, gdyż woda szybko wyparuje i nie dotrze w ogóle do korzeni roślin. Wiele osób czynnych zawodowo podlewa ogródek wieczorem po pracy. To również jest możliwe, ale może zwabić ślimaki do Twojego ogrodu, ponieważ wilgotne przez bardzo długi czas liście to – raj dla tych ogrodowych szkodników.
Urządzenia do nawadniania:
Zacznij od postawienia sobie następującego pytania: Z jakiego źródła wody chcę korzystać? W jaki sposób woda dotrze z tego miejsca do roślin? Do podlewania ogrodu są dostępne trzy źródła wody. Zebrana woda deszczowa ze zbiornika lub gruntowa ze studni, bądź też woda z przyłącza w domu doprowadzana do ogrodu tradycyjnym wężem. Ostatnie rozwiązanie jest znacznie droższe, co oznacza, że warto zainwestować w system podlewania z pompą. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań doprowadzających wodę do ogrodu: Zraszacze, węże, dysze, pompy i timery (szczegółowe informacje są dostępne poniżej). Do przechowywania dostępne są odpowiednie rozwiązania np.: wózki lub bębny.
Systematyczność:
Główna zasada dotycząca podlewania ogrodu: Regularne podlewanie jest bardzo ważne! Rośliny i rabaty należy obficie podlewać, aby woda mogła wnikać głęboko w ziemię i docierać do korzeni. W każdym razie należy unikać codziennego podlewania ogrodu. Jest to nie tylko drogie i zużywa mnóstwo energii, ale przede wszystkim jest zbędne. Częstotliwość podlewania ogrodu zależy od rodzaj gleby. Możesz zapamiętać tę praktyczną zasadę: Gleby piaszczyste podlewać mniej więcej co cztery dni, a gliniaste raz w tygodniu.
Weź pod uwagę potrzeby roślin i gleby:
Nie używaj bardzo zimnej wody. Zimna woda z kranu powoduje u roślin stres. Lepiej użyć wody z beczki i doprowadzać ją za pomocą pompy. Do podlewania ogrodu można oczywiście również używać wody z kranu, choć to rozwiązanie posiada pewne wady w porównaniu z podlewaniem ogrodu wodą gruntową lub deszczową. Woda jest znacznie zimniejsza, co powoduje u roślin i kwiatów stres. Warto także znać jakość wody z lokalnego wodociągu. Twarda woda niszczy rośliny. Równoczesne podlewanie jest trudne, ponieważ zapotrzebowanie na wodę poszczególnych roślin jest różne. Rośliny na rabatach wymagają mniej wody niż te w doniczkach. Liście stanowią najlepszą wskazówkę dotyczącą ilości wody, której potrzebuje roślina. Dużo drobnych liści oznacza roślinę z wysokim zapotrzebowaniem na wodę. Rośliny z grubymi, twardymi liśćmi lub z włoskami, potrzebują mniej wody. Najwięcej wody zużywa podlewanie trawnika. Szczególnie w przypadku piaszczystych gleb, trawnik należy podlewać trzy do czterech razy w tygodniu. Z drugiej strony glina magazynuje więcej wilgoci, dlatego wystarczy solidne podlewanie ogrodu raz w tygodniu.
Ochrona przed zimą:
Przed nadejściem zimy co roku wyzwaniem dla miłośników ogrodnictwa jest usunięcie wody z systemu podlewania ogrodu. Na przykład pompy do brudnej wody nadają się do wypompowania wody z oczek wodnych i studni, podczas gdy do basenów można stosować płasko-ssące pompy zanurzeniowe do czystej wody.
Podlewanie konewką, wężem czy za pomocą systemu nawadniającego?
Wcześniej niemożliwe było zadanie sobie pytania dotyczącego odpowiedniego systemu nawadniania. Dostępna była tylko konewka. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Istnieje wiele narzędzi takich jak mobilne zraszacze i pistolety spryskujące z funkcją zraszania, a nawet kompletne systemy nawadniające (np.: pompy wody deszczowej). Które urządzenie spełni Twoje wymagania?
Konewka nadal jest elementem podstawowego wyposażenia. Pomimo wielu nowoczesnych i wydajnych rozwiązań do podlewania ogrodu, konewkę można znaleźć w niemal każdym ogrodzie. Doskonale nadaje się do podlewania roślin doniczkowych i grządek. Przy pomocy końcówki z rozpryskiwaczem możesz także podlewać ozdobne rośliny. Zdecydowaną wadą podlewania ogrodu za pomocą konewki jest konieczność wielokrotnego jej napełniania oraz noszenia, co wymaga siły i może nadwyrężyć plecy.
Czy podlewasz ogród samodzielnie, czy powierzasz komuś to zajęcie? W przypadku większych obszarów nawadnianie przy pomocy samego węża ma sens tylko w ograniczonym zakresie. Do podlewania niewielkiego trawnika możesz użyć węża ze zraszaczem lub lancą spryskującą. Węże Kärcher są wytrzymałe i zaprojektowane tak, aby się nie załamywały, co znacznie zwiększa ich trwałość.
W przypadku większych ogrodów lepiej korzystać z systemów nawadniania. W wielu przypadkach nawet zwykły zraszacz podłączony do przyłącza wody lub pompy za pomocą węża, powinien wystarczyć. Wyjątkowo dobrze sprawdzą się do tego mobilne zraszacze. Posiadają regulację szerokości spryskiwania, dzięki czemu można ręcznie regulować zasięg i ilość wody – to umożliwia skuteczne nawadnianie ogrodu. Ważne jest, aby zraszacz był dopasowany do kształtu i wymagań nawadnianego obszaru.
System nawadniania: Skuteczne i umożliwiające oszczędzanie wody! Każdy, kto szuka profesjonalnych rozwiązań, może skorzystać z pompy i znakomicie skoordynowanych systemów nawadniania. Systemy nawadniania pozwalają nie tylko zaoszczędzić czas, ale także skutecznie nawadniają. Są zrównoważone i oszczędzają zasoby. Woda trafia do wybranych roślin lub obszarów trawnika.
Jak podlewać ogród deszczówką?
Sposób nawadniania ogrodu zależy od Ciebie oraz wielkości ogrodu. Ogrodnik-amator z pewnością zna korzyści wynikające z podlewania ogrodu deszczówką. Po pierwsze to rozwiązanie nie generuje żadnych kosztów związanych z wodą, a ponadto jest przyjazne dla środowiska. Po drugie deszczówka ma zdecydowaną przewagę nad wodą z kranu - jest destylowana w naturalny sposób, a także pozbawiona drobnoustrojów i zanieczyszczeń. To prawda, że nasza woda kranowa jest również bardzo czysta, ale może różnić się twardością w zależności od regionu lub na przykład zawierać niepożądane osady pochodzące ze starych rurociągów. Jeżeli zależy Ci na bezpiecznych rozwiązaniach, zacznij od sprawdzenia jakości wody.
Woda deszczowa jest czysta i posiada neutralne pH. Miłośnicy ogrodnictwa muszą zadać sobie pytanie w jaki sposób chcą ją gromadzić. Można wybrać cysterny, głębokie studnie i zbiorniki; zebrana w nich deszczówka może być skutecznie wykorzystywana w ogrodzie za pomocą pomp do beczek lub pomp ogrodowych, a także systemów węży i zraszaczy.
Podlewanie ogrodu deszczówką i wodą gruntową
Podobnie jak w przypadku podlewania ogrodu deszczówką, nie musisz martwić się o jakość wody gruntowej lub ze studni. Jednak warto wcześniej sprawdzić jej poziom. Takie informacje uzyskasz w lokalnej siedzibie wodociągów. Możesz także o to zapytać sąsiada. Podlewanie ogrodu wodą deszczową i gruntową rodzi pytania o kwestie finansowe. Podlewanie ogrodu wodą z kranu oznacza wyższe bieżące koszty, natomiast budowa studni to jednorazowa inwestycja, która na ogół zwraca się już po kilku latach. W każdym razie warto to dokładnie przeliczyć. Kolejną kwestią, o której należy pamiętać podczas kopania studni, jest konieczność zgłoszenia tego faktu w magistracie. Wcześniej należy sprawdzić także lokalne wymogi dotyczące pozwoleń i wymogów prawnych.
W porównaniu do podlewania wodą z kranu, nawadnianie ogrodu wodą ze studni jest przyjazną dla środowiska alternatywą. Do podlewania roślin oraz grządek wodą ze studni niezbędna jest też pompa. Znakomitym rozwiązaniem do podlewania ogrodu jest użycie pompy. Pompa posiada wydajność tłoczenia do 7000 litrów na godzinę, jest solidna i trwała. Doskonale sprawdzi się do tłoczenia wody z oczka wodnego albo studni.
Automatyczne nawadnianie przy pomocy pompy
Możesz zaoszczędzić dużo czasu i zgodnie z potrzebami w skuteczny sposób podlewać swój ogród przy pomocy automatycznego systemu nawadniania. Dzięki czujnikom i timerom właściciele ogrodu zyskują pełną kontrolę nad tym kiedy i jak powinny być nawadnianie poszczególne obszary ogrodu. System można zaprogramować, tak aby nawadnianie zostało uruchomione wcześnie rano, gdy wszyscy jeszcze śpią. Automatyczny system nawadniania jest również idealnym rozwiązaniem dla osób uwielbiających podróże, które nie mają nikogo, kto mógłby wyręczyć je w czasochłonnym podlewaniu ogrodu.