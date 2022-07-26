Urządzenia do nawadniania:

Zacznij od postawienia sobie następującego pytania: Z jakiego źródła wody chcę korzystać? W jaki sposób woda dotrze z tego miejsca do roślin? Do podlewania ogrodu są dostępne trzy źródła wody. Zebrana woda deszczowa ze zbiornika lub gruntowa ze studni, bądź też woda z przyłącza w domu doprowadzana do ogrodu tradycyjnym wężem. Ostatnie rozwiązanie jest znacznie droższe, co oznacza, że warto zainwestować w system podlewania z pompą. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań doprowadzających wodę do ogrodu: Zraszacze, węże, dysze, pompy i timery (szczegółowe informacje są dostępne poniżej). Do przechowywania dostępne są odpowiednie rozwiązania np.: wózki lub bębny.

Systematyczność:

Główna zasada dotycząca podlewania ogrodu: Regularne podlewanie jest bardzo ważne! Rośliny i rabaty należy obficie podlewać, aby woda mogła wnikać głęboko w ziemię i docierać do korzeni. W każdym razie należy unikać codziennego podlewania ogrodu. Jest to nie tylko drogie i zużywa mnóstwo energii, ale przede wszystkim jest zbędne. Częstotliwość podlewania ogrodu zależy od rodzaj gleby. Możesz zapamiętać tę praktyczną zasadę: Gleby piaszczyste podlewać mniej więcej co cztery dni, a gliniaste raz w tygodniu.