Cichy odkurzacz do domu, czyli jaki? Ranking najcichszych odkurzaczy Kärcher
Czy wiesz, że nadmierny hałas wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia, w tym także psychicznego? Dlatego w świecie przepełnionym głośnymi dźwiękami warto wybierać sprzęty do domu, które są dyskretne i nie generują nadmiernego szumu. Jeżeli szukasz cichego odkurzacza, sprawdź nasz ranking. Przedstawiamy zestawienie najcichszych odkurzaczy Kärcher.
Od czego zależy głośność odkurzacza?
Poziom hałasu to jeden z parametrów, na który coraz częściej zwracamy uwagę przy zakupie odkurzacza. Okazuje się, że jest on równie ważny, jak moc, siła ssania, wydajność czy energooszczędność. Nie ma w tym nic dziwnego. Odkurzacza używamy niemal codziennie. Możemy go potrzebować w różnych sytuacjach czy porach dnia. Dlatego model, który nie zakłóca spokoju, snu, rozmów czy oglądania telewizji przez innych domowników jest wart uwagi. Poza tym nadmierny hałas jest szkodliwy dla zdrowia, więc najlepiej ograniczać jego natężenie w swoim otoczeniu.
To, jak głośno pracuje odkurzacz, zależy od różnych czynników. Ważny jest rodzaj urządzenia, moc jego silnika, budowa czy zastosowane wyposażenie.
Rodzaj odkurzacza
Znaczenie dla głośności odkurzacza ma jego budowa. Producenci sprzętów sprzątających wprowadzają rozwiązania, które mają redukować generowany hałas. Stosują m.in. izolujące obudowy i uszczelki oraz wykorzystują nowoczesne technologie.
Najlepsze wyniki izolacji akustycznej osiągają odkurzacze workowe i automatyczne. Dość ciche są również bezworkowe. Najgorzej wypadają odkurzacze pionowe i ręczne. W tym przypadku decydują o tym lekka konstrukcja, brak odpowiednich osłon izolujących i worka czy silnik umieszczony na rękojeści (blisko uszu użytkownika).
Moc i rodzaj silnika
Na poziom generowanych decybeli wpływa moc i rodzaj silnika. Najgłośniej pracują odkurzacze o dużej mocy i sile ssania, chociaż modele z odpowiednio wygłuszoną konstrukcją silnika emitują znacznie niższe natężenie dźwięków. Obecnie dostępne są odkurzacze ciche i mocne, czyli takie, które skutecznie zbierają zanieczyszczenia i są dyskretne. Co więcej, poziom hałasu w mocnych modelach także można zredukować. Dotyczy to odkurzaczy z możliwością regulacji siły ssania. Zmniejszenie obrotów silnika obniża głośność pracy.
Rodzaj akcesoriów
Ważną rolę w przypadku poziomu głośności pracy odkurzacza odgrywa jego wyposażenie. Warto wspomnieć chociażby o takich elementach, jak:
- worek na zanieczyszczenia – prawidłowo dopasowany, wykonany z wysokiej jakości materiałów dobrze tłumi dźwięki,
- koła – wykonane z miękkich, elastycznych materiałów nie tylko nie rysują podłogi, ale także sprawiają, że odkurzacz porusza się niemal bezgłośnie,
- miękkie zderzaki – amortyzują odgłosy w przypadku uderzenia w przeszkodę oraz chronią wyposażenie domu przed uszkodzeniem.
Poziom hałasu a praca odkurzacza: ile decybeli (dB) może mieć cichy odkurzacz do domu?
Odkurzacze zwykle generują dźwięki powyżej 50 dB, ale mniej niż 90 dB. Dla porównania warto przytoczyć przykładowe wartości poziomu hałasu:
- szept, szum liści – 10–20 dB,
- rozmowa – 50–65 dB,
- praca w biurze – 60–70 dB,
- oglądanie telewizji – 60–75 dB
- krzyk dziecka, kosiarka – 80 dB,
- ruch uliczny – 80–90 dB,
- fajerwerki – 120 decybeli.
Warto pamiętać, że próg bólu to 130 dB, a dźwięki powyżej 70 dB są irytujące dla większości osób. Mogą budzić dyskomfort i rozpraszać uwagę.
Przyjmuje się, że cichy odkurzacz to taki, który generuje hałas na poziomie rozmowy dwojga ludzi. Górną granicą jest 70 dB. Ale uwaga – w zależności od rodzaju odkurzacza ta wartość może być różna. Najcichszy odkurzacz można znaleźć wśród modeli workowych i automatycznych.
W przypadku modeli workowych przyjmuje się, że:
- bardzo cichy odkurzacz generuje dźwięki do 60 dB,
- cichy odkurzacz wytwarza hałas o maksymalnej głośności 65 dB,
- niegłośny odkurzacz to taki, który podczas pracy emituje hałas do 70 dB.
Za cichy odkurzacz pionowy uznaje się model generujący hałas poniżej 75 dB, za niegłośny – do 80 dB. Jeżeli chodzi o sprzęty ręczne, to wartość ta mieści się w przedziale 60–70 dB. Ciche odkurzacze z filtrem wodnym oraz wielofunkcyjne emitują dźwięki na poziomie 71–80 dB.
Trzeba pamiętać, że odczuwanie głośności jest sprawą indywidualną, a także zależy od pomieszczenia, w którym pracuje odkurzacz (jego wielkości, umeblowania, przeszkód, akustyki itd.) oraz rodzaju odkurzanych powierzchni. W dużym, minimalistycznie urządzonym salonie z podłogą wykończoną płytkami ceramicznymi dźwięk będzie intensywniejszy. Z kolei w pokoju z tapicerowanymi meblami i dużą ilością tekstyliów (poduszki, zasłony, dywany) hałas generowany podczas odkurzania będzie bardziej tłumiony.
Ranking cichych odkurzaczy workowych i bezworkowych Kärcher
Marka Kärcher oferuje szeroką gamę odkurzaczy do różnych zastosowań. Dostępne są modele uniwersalne do odkurzania dywanów, workowe, bezworkowe, z filtrem wodnym, pionowe, parowe i piorące, które wykazują wysoką skuteczność w czyszczeniu dywanów na mokro. Dzięki temu uwzględniając kryterium głośności, można bez problemu wybrać odkurzacz lekki i cichy czy mocny i cichy. Który odkurzacz kupić? Który model z oferty Kärcher to najcichszy odkurzacz na rynku? Sprawdź ranking cichych odkurzaczy Kärcher.
Jaki wybrać odkurzacz? Ranking najcichszych odkurzaczy Kärcher
Oto najcichsze modele odkurzaczy Kärcher dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników.
Cichy i mocny odkurzacz uniwersalny
W ofercie odkurzaczy uniwersalnych Kärcher na szczególną uwagę zasługuje energooszczędny model WD 5 P S V-25/5/22. Wyróżnia się on doskonałą mocą zasysania, co przekłada się na skuteczne zbieranie suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń. Jego zaletą jest także opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra.
Płaski filtr falisty umieszczony jest w specjalnej kasecie. Dzięki temu można go usunąć w zaledwie kilka sekund, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Warto także wspomnieć o systemie oczyszczania filtra – wystarczy trzykrotnie nacisnąć przycisk, aby zapewnić stale wysoką moc ssania.
Odkurzacz wielofunkcyjny WD 5 P S V-25/5/22 ma ułatwiać sprzątanie podczas najbardziej wymagających zastosowań. Dlatego ma szereg praktycznych rozwiązań – solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 m, aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi, funkcję wydmuchu i wiele innych. Poziom hałasu tego modelu jest dość niski poziom hałasu i wynosi 71 dB. Dodatkowo ma regulację mocy ssania, co także pozwala kontrolować głośność jego pracy.
Fot.: Cichy i mocny odkurzacz uniwersalny model WD 5
Lekki odkurzacz z workiem i filtrem HEPA
Jeżeli szukasz odkurzacza lekkiego i cichego, to model VC 2 jest dla Ciebie idealny. Kompaktowe urządzenie doskonale sprawdza się podczas codziennego odkurzania. Odkurzacz ma łatwy w opróżnianiu worek oraz filtr HEPA 12, który usuwa także alergeny. Trójwarstwowy system oczyszczania powietrza wylotowego eliminuje pozostawianie zanieczyszczeń wtórnych i zapewnia wysoką jakość powietrza w sprzątanym pomieszczeniu.
Odkurzacz workowy VC 2 jest także komfortowy w użytkowaniu. Decyduje o tym m.in. schowek na akcesoria na obudowie, wskaźnik napełnienia worka filtracyjnego, automatycznie zwijany przewód zasilający czy pozycja parking. Odkurzacz wytwarza dźwięki o natężeniu 76 dB. Głośność jego pracy można kontrolować poprzez możliwość regulacji siły ssącej. Gumowe koła nie tylko nie rysują podłóg, ale także zapewniają ciche przemieszczanie odkurzacza.
Fot.: Lekki odkurzacz workowy model VC 2
Cichy odkurzacz bezworkowy: idealny dla alergików
Model CV 3 to cichy odkurzacz bezworkowy o wysokiej mocy ssania, która zawsze pozostaje na stałym poziomie (niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika). Wyróżnia się on technologią multicyklonową i 6-stopniową filtracją z filtrem HEPA 12 (EN1822:1998).
Zasysane powietrze z zanieczyszczeniami przechodzi przez 6 poziomów, co pozwala na skuteczne wychwytywanie najdrobniejszych cząsteczek. Odkurzacz bezworkowy CV 3 zatrzymuje 99,95% pyłów, roztoczy i mikrocząsteczek. Usuwa nawet nieprzyjemne zapachy i gwarantuje czyste powietrze wylotowe dla zdrowego klimatu w mieszkaniu. Jest idealny dla alergików.
Konstrukcja przemyślana pod kątem wygodnej obsługi to kolejna zaleta CV 3. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę jego napełnienia i można go umyć wodą. Duży przycisk nożny na obudowie ułatwia włączanie i wyłączanie bez potrzeby schylania się, a przewód zasilający zwija się automatycznie. Odkurzacz bezworkowy CV 3 cechuje się też cichą pracą (76 dB), a dodatkowo ma gumowe koła, które są bezpieczne dla drewnianych podłóg i nie hałasują podczas transportu między pomieszczeniami.
Fot.: Lekki odkurzacz bezworkowy Model CV 3
Odkurzacz z filtrem wodnym: idealny do odkurzania kurzu i sierści
Jaki cichy odkurzacz wybrać, jeśli masz zwierzęta? Osobom cierpiącym na alergię i opiekunom zwierząt Kärcher oferuje cichy odkurzacz z filtrem wodnym DS 6. Skutecznie usuwa on nie tylko zabrudzenia, ale także roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Innowacyjny filtr wodny zatrzymuje do 99,9% zanieczyszczeń, dzięki czemu powietrze w odkurzanym pomieszczeniu jest czyste i świeże.
Zaletą DS 6 jest wielostopniowy system filtracji składający się z filtra wodnego, zmywalnego filtra pośredniego oraz mikrofiltra HEPA 12, który zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów oraz inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm.
Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi odkurzacz DS 6 jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu. Także jego praca nie jest nadmiernie drażniąca, wytwarza on bowiem hałas na poziomie 80 dB, co w grupie odkurzaczy z filtrem wodnym jest dobrym wynikiem.
Fot.: Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6
Cichy pionowy odkurzacz bezprzewodowy do wygodnego sprzątania
Szukasz bardzo cichego odkurzacza pionowego, który jednocześnie sprawia, że odkurzanie staje się przyjemnością? Warunki te spełnia model VC 7 Cordless yourMax. Wśród modeli odkurzaczy Kärcher to urządzenie wyróżnia się najnowocześniejszą technologią oraz 3-stopniowym systemem filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA.
Innowacją jest czujnik kurzu, który wykrywa zabrudzenia i odpowiednio dostosowuje siłę ssania. To rozwiązanie zapewnia efektywne wykorzystanie czasu pracy akumulatora (nawet do 60 minut), ale także sprawia, że bezprzewodowy odkurzacz pionowy pracuje ciszej. Jego maksymalna głośność wynosi <78 dB. Na skuteczność odkurzania wpływa aktywna ssawka podłogowa z oświetleniem LED, dzięki któremu kurz jest dobrze widoczny w każdym miejscu.
Nowoczesny odkurzacz pionowy VC 7 jest łatwy w użytkowaniu. Ma m.in. wygodną funkcję Power Lock, która sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego wciskania włącznika. Do wyjątkowo silnych zabrudzeń można użyć trybu Boost, a opróżnianie zbiornika odbywa się za pomocą jednego kliknięcia. Dodatkowym atutem jest narzędzie do czyszczenia filtra, bogate wyposażenie standardowe (m.in. ssawka szczelinowa, ssawka 2 w 1) oraz uchwyt ścienny z funkcją ładowania.
Fot.: Bezprzewodowy odkurzacz pionowy model VC 7
Ciche urządzenie parowe do czyszczenia różnych powierzchni
Najlepszym wyborem dla osób, które podczas codziennego sprzątania cenią sobie najwyższy poziom higieny, jest dobry odkurzacz parowy SV 7. Urządzenie łączy w sobie zalety parownicy i odkurzacza.
SV 7 wytwarza gorącą parę wodną, którą nanosi się na czyszczone powierzchnie. Jednocześnie odsysa wilgoć wraz z odspojonym brudem. Dzięki temu usuwa nie tylko widoczne gołym okiem zabrudzenia, ale także szkodliwe mikroorganizmy i to bez stosowania detergentów. Jego zaletą jest także wielostopniowy system filtracji z mikrofiltrem HEPA 12, który zatrzymuje najdrobniejsze cząsteczki, w tym roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Odkurzacz parowy to ekologiczny i bezpieczny dla zdrowia sposób na higieniczne sprzątanie w domu.
Odkurzacz parowy może również pełnić funkcję odkurzacza na sucho z filtrem wodnym (bez worków) i pozwala zbierać niewielkie ilości wody (maks. 0,5 l). Jest bardzo wygodny w obsłudze. Ma 5-stopniową regulację intensywności wydatku pary, co pozwala na dostosowanie jej ilości do stopnia zabrudzenia i typu powierzchni. Dodatkowy zbiornik na wodę zapewnia możliwość stałej pracy bez przerw i czekania na wystudzenia bojlera. Odkurzacz parowy Kärcher jest też wyjątkowo cichy – poziom hałasu to tylko 71 dB. Głośność działania można przy tym kontrolować dzięki regulacji siły ssącej w zakresie czterech poziomów.
Fot.: Odkurzacz parowy SV 7
Odkurzacz piorący
Odkurzacz piorący SE 4001 wyróżnia się dużą mocą i jednocześnie jest cichy. Wytwarza hałas na poziomie 74 dB, co przy jego możliwościach jest wartością bardzo niską. Odkurzacz piorący Kärcher przeznaczony jest bowiem do gruntownego czyszczenia dywanów, wykładzin tekstylnych, tapicerki meblowej i samochodowej oraz odkurzania podłóg twardych.
Jego głównymi elementami są specjalna dysza ekstrakcyjna, która nanosi roztwór czyszczący i jednocześnie odsysa nadmiar wilgoci (redukuje czas schnięcia o 50%), oraz system dwóch zbiorników (na wodę czystą i brudną). SE 4001 imponuje również przemyślaną konstrukcją. Przezroczysty zbiornik wody czystej łatwo się wyjmuje w celu napełniania lub opróżniania, natomiast brudną ciecz można wygodnie wylać dzięki ergonomicznemu uchwytowi.
Fot.: Odkurzacz piorący SE 4001
Podsumowując, bardzo cichy odkurzacz to dobry wybór dla każdego, a zwłaszcza dla osób wrażliwych na bodźce akustyczne, mających małe dzieci czy zwierzęta domowe, które boją się nadmiernego hałasu. Dzięki Kärcher możesz wybrać odkurzacz, który jest cichy i odpowiada na inne Twoje potrzeby.
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