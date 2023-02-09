Cichy odkurzacz do domu, czyli jaki? Ranking najcichszych odkurzaczy Kärcher

Poziom hałasu a praca odkurzacza: ile decybeli (dB) może mieć cichy odkurzacz do domu?

Odkurzacze zwykle generują dźwięki powyżej 50 dB, ale mniej niż 90 dB. Dla porównania warto przytoczyć przykładowe wartości poziomu hałasu:

szept, szum liści – 10–20 dB,

rozmowa – 50–65 dB,

praca w biurze – 60–70 dB,

oglądanie telewizji – 60–75 dB

krzyk dziecka, kosiarka – 80 dB,

ruch uliczny – 80–90 dB,

fajerwerki – 120 decybeli.

Warto pamiętać, że próg bólu to 130 dB, a dźwięki powyżej 70 dB są irytujące dla większości osób. Mogą budzić dyskomfort i rozpraszać uwagę.

Przyjmuje się, że cichy odkurzacz to taki, który generuje hałas na poziomie rozmowy dwojga ludzi. Górną granicą jest 70 dB. Ale uwaga – w zależności od rodzaju odkurzacza ta wartość może być różna. Najcichszy odkurzacz można znaleźć wśród modeli workowych i automatycznych.

W przypadku modeli workowych przyjmuje się, że:

bardzo cichy odkurzacz generuje dźwięki do 60 dB,

cichy odkurzacz wytwarza hałas o maksymalnej głośności 65 dB,

niegłośny odkurzacz to taki, który podczas pracy emituje hałas do 70 dB.

Za cichy odkurzacz pionowy uznaje się model generujący hałas poniżej 75 dB, za niegłośny – do 80 dB. Jeżeli chodzi o sprzęty ręczne, to wartość ta mieści się w przedziale 60–70 dB. Ciche odkurzacze z filtrem wodnym oraz wielofunkcyjne emitują dźwięki na poziomie 71–80 dB.

Trzeba pamiętać, że odczuwanie głośności jest sprawą indywidualną, a także zależy od pomieszczenia, w którym pracuje odkurzacz (jego wielkości, umeblowania, przeszkód, akustyki itd.) oraz rodzaju odkurzanych powierzchni. W dużym, minimalistycznie urządzonym salonie z podłogą wykończoną płytkami ceramicznymi dźwięk będzie intensywniejszy. Z kolei w pokoju z tapicerowanymi meblami i dużą ilością tekstyliów (poduszki, zasłony, dywany) hałas generowany podczas odkurzania będzie bardziej tłumiony.