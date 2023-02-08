Czym czyścić linoleum? Domowe sposoby i skuteczne preparaty
Linoleum nadal wybierane jest jako wykończenie podłogi. Ten rodzaj wykładziny doceniany jest za swoje wyjątkowe właściwości, a jedną z nich jest łatwość utrzymania w czystości. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach. Dowiedz się, jak i czym czyścić linoleum, aby przez długi czas zachwycało wyglądem.
Co to jest linoleum i za co je cenimy?
Linoleum to rodzaj wykładziny elastycznej, który wynaleziono już w XIX wieku. Często jest mylone z gumoleum lub PVC. W odróżnieniu od tego ostatniego linoleum jest wytwarzane z naturalnych surowców, takich jak olej lniany, mączka korkowa lub mączka drzewna, żywica, naturalne barwniki oraz płótno jutowe lub lniane. Ma także nieco inne właściwości.
Najważniejsze zalety linoleum to:
- brak wydzielania toksycznych substancji,
- wytrzymałość i długa żywotność – nawet do kilkudziesięciu lat (przy odpowiedniej pielęgnacji),
- doskonałe tłumienie odgłosów kroków ze względu na miękką strukturę,
- dobre przewodzenie ciepła – daje poczucie komfortu pod stopami,
- właściwości antypoślizgowe i amortyzujące – linoleum jest polecane do pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
- właściwości antystatyczne – nie przyciąga kurzu i brudu, dzięki czemu na powierzchni linoleum nie rozwijają się bakterie, co czyni je doskonałym wyborem dla alergików i osób borykających się ze schorzeniami dróg oddechowych,
- łatwość czyszczenia,
- ognioodporność,
- dość dobra odporność chemiczna na krótkotrwałe działanie kwasów, olejów i tłuszczów,
- szeroki wybór kolorów i wzorów.
Ze względu na swoje właściwości linoleum jest wykorzystywane zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych. Tego typu wykładzina nadaje się do większości pomieszczeń, w tym do sypialni, przedpokoju, salonu czy pokoju dziecięcego. Linoleum nie jest jednak polecane do łazienek – pod wpływem dużej wilgoci może pęcznieć. Trzeba też pamiętać, że jest wrażliwe na silnie alkaliczne środki czyszczące (wartość pH >10) oraz na obciążenia mechaniczne.
Z czasem linoleum może delikatnie zmieniać kolor, blaknąć i stawać się twardsze. Dzieje się tak ze względu na proces utleniania. Ma to jednak też swoje plusy. Dzięki temu zarysowania stają się mniej widoczne.
Zasady pielęgnacji linoleum
Linoleum jest stosunkowo odporne na zabrudzenia, a przez to łatwe do utrzymania w czystości. Zaleca się mycie wykładziny raz w tygodniu. Trzeba jednak pamiętać, aby usuwać plamy z tłuszczu, a nawet z wody, gdy tylko się pojawią, ponieważ łatwo wnikają w głębsze warstwy. Zawarty w linoleum olej szybko wchłania płyny, przez co wykładzina pęcznieje i się niszczy.
Główne zasady czyszczenia linoleum:
- Używaj środków czyszczących, które są bezpieczne dla linoleum. Wykluczone są mleczka z cząsteczkami ściernymi (mogą uszkodzić powierzchnię) i preparaty silnie zasadowe (mogą doprowadzić do powstania przebarwień). Poza tym wiele środków do czyszczenia lub nabłyszczania linoleum powoduje, że powierzchnia przyciąga brud i kurz, a także powstają smugi.
- Podłogi z linoleum myj wilgotną (nie mokrą) ściereczką lub mopem.
- Do mycia używaj ciepłej lub letniej wody.
- Po czyszczeniu najlepiej wytrzyj wykładzinę do sucha, ponieważ długo wysycha.
- Terpentynę do czyszczenia linoleum stosuj 1–2 razy w roku, ponieważ powoduje ona rozpuszczenie ochronnej warstwy wykładziny.
- Nie używaj ostrych narzędzi i nie szoruj podłogi, ponieważ linoleum łatwo porysować.
Środki do linoleum – co zrobić, żeby linoleum błyszczało?
Dość dobra odporność mechaniczna i chemiczna linoleum nie oznacza, że można je myć przypadkowym preparatem. Aby wykładzina jak najdłużej zachowała swoje właściwości i ładny wygląd, powinna być czyszczona przy pomocy odpowiednich środków.
Czym myć linoleum? Możesz sięgnąć po domowe środki do czyszczenia lub gotowe płyny, które znajdziesz w sklepach. Warto także zadbać o odpowiedni połysk linoleum, który zapewnimy, stosując zabieg polerowania z użyciem stosownych preparatów.
Preparaty do czyszczenia linoleum
Domowe sposoby na czyszczenie linoleum to przede wszystkim wykorzystanie wody z mydłem lub płynem do mycia naczyń – do 1 l wody dodaj ok. 2–3 łyżki płynu. Powstałym roztworem umyj podłogę.
W przypadku uporczywych zabrudzeń warto sięgnąć po specjalny płyn do mycia linoleum. Aby mieć pewność, że podłoga nie zostanie uszkodzona, a brud zniknie, sięgnij po środek czyszczący Kärcher RM 533. Preparat skutecznie usuwa zanieczyszczenia, a także stare powłoki.
Produkty do nabłyszczania i polerowania linoleum
Powierzchnia linoleum z czasem może zmatowieć. Aby przywrócić jej dawny połysk, wykładzinę warto wypolerować. Do linoleum nie nadają się jednak popularne środki nabłyszczające. Ich działanie przynosi odwrotny skutek – powodują, że powierzchnia staje się matowa.
Polerowanie warto przeprowadzić także w celu zabezpieczenia powierzchni i wydłużenia żywotności linoleum. Pokrycie wykładziny warstwą ochronną ogranicza wnikanie brudu w mikroszczeliny, co ułatwia jej czyszczenie.
Do nabłyszczania linoleum można użyć mleka rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:1. Następnie wykładzinę należy zabezpieczyć pastą z wosku i terpentyną naniesioną czystą szmatką bawełnianą. Ostatnim etapem jest polerowanie.
Polerowanie ręczne jest męczące i nie zawsze daje zadowalający efekt. Do nabłyszczania linoleum zdecydowanie lepiej wybrać froterkę do podłóg FP 303 Kärcher, która w krótkim czasie i bez wysiłku pozwala przywrócić wykładzinie blask i sprawić, że będzie wyglądała jak nowa.
Głównym elementem froterki Kärcher są elektrycznie napędzane pady polerskie, które obracają się z dużą prędkością (1000 obr./min). Dzięki temu w optymalny sposób rozprowadzają i nanoszą środek pielęgnacyjny na linoleum. Trójkątny kształt głowicy umożliwia froterowanie podłóg w narożnikach i tuż przy ścianach. Co więcej, froterka ma funkcję odsysania – pył powstający podczas polerowania trafia do specjalnego worka na zanieczyszczenia.
Oprócz froterki niezbędny jest również odpowiedni środek do pielęgnacji linoleum. Kärcher oferuje preparat RM 532, który zapewnia optymalną ochronę i zabezpieczenie wykładziny. Poza tym odświeża, usuwa ślady po butach i nadaje jedwabisty, półmatowy blask.
Czym odkurzać i myć linoleum?
Chociaż linoleum nie przyciąga kurzu, to jednak wymaga regularnego odkurzania i mycia. Aby usunąć luźne zanieczyszczenia, takie jak piasek czy włosy, można użyć standardowego odkurzacza. Podczas czyszczenia na mokro należy pamiętać, aby ścierka czy mop nie były zbyt mokre. Linoleum jest bowiem wrażliwe na wilgoć i źle znosi przemoczenie.
Jeżeli chcesz ułatwić sobie pracę i jednocześnie mieć pewność, że linoleum jest czyszczone w bezpieczny sposób, wybierz mopa elektrycznego Kärcher z serii FC. To urządzenie łączy w sobie dwie funkcje – odkurza i myje jednocześnie (wybrane modele). Dzięki temu oszczędzasz czas i zyskujesz doskonałe efekty czyszczenia linoleum.
Mop elektryczny Kärcher (zasilany kablem sieciowym lub akumulatorem) ma napędzane silnikiem pady z mikrofibry, które obracają się z dużą prędkością, skutecznie usuwając zabrudzenia. Co ważne, FC wyróżnia się systemem dwóch zbiorników. W jednym znajduje się czysta woda, która służy do zwilżania padów, natomiast w drugim pojemniku gromadzi się brudna ciecz odessana z powierzchni.
W praktyce oznacza to, że myjąc linoleum mopem elektrycznym FC, za jednym pociągnięciem:
- zbieramy suche zanieczyszczenia,
- myjemy podłogę zawsze czystą wodą,
- odsysamy nadmiar wilgoci wraz z brudem.
Warto zauważyć, że funkcja odsysania jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku linoleum. Podłoga jest sucha już w ciągu dwóch minut, a więc nie ma ryzyka nadmiernego przemoczenia i uszkodzenia wykładziny.
Używając mopa elektrycznego Kärcher:
- zyskujesz o 20% lepszy efekt czyszczenia linoleum w porównaniu do tradycyjnych metod,
- skracasz czas mycia linoleum o 50%,
- oszczędzasz zużycie wody do 90% w porównaniu do mycia podłogi z użyciem wiadra i mopa – chronisz zatem środowisko oraz obniżasz rachunki,
- maksymalnie ułatwiasz sobie pracę – nie musisz się schylać, nosić wiadra z wodą, a dzięki funkcji automatycznego oczyszczania padów mop umyje się sam po skończonej pracy.
Jeżeli zależy Ci na higienicznym czyszczeniu linoleum, warto sięgnąć po parownicę Kärcher z serii SC. Gorąca para wodna wydostająca się z dyszy z dużą prędkością skutecznie usuwa zanieczyszczenia i wszelkiego rodzaju plamy bez konieczności szorowania. Co więcej, likwiduje także do 99,99% bakterii i wirusów1 bez użycia chemicznych środków czyszczących. Myjka parowa jest więc doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia podłóg w domach, w których mieszkają alergicy i małe dzieci.
Warto też dodać, że parownica Kärcher generuje parę wodną o niskim poziomie wilgotności. Dzięki temu linoleum nie jest nadmiernie moczone. Dodatkowo pod wpływem ciepła podłoga szybko wysycha.
Sprawdź ofertę: ceny i opinie mopów elektrycznych Kärcher >>
1 * Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
Usuwanie plam z linoleum
Na linoleum mogą pojawić się miejscowe plamy. Aby się ich pozbyć, trzeba poświęcić im więcej uwagi i użyć odpowiedniego preparatu.
Podczas miejscowego usuwania plam z linoleum pamiętaj, aby:
- wykonać próbę w mało widocznym miejscu w celu upewnienia się, że środek nie uszkodzi powierzchni,
- niewielką ilość środka nanieść na miękką ściereczkę, szczoteczkę lub gąbkę (nie bezpośrednio na linoleum),
- po czyszczeniu spłukać czystą wodą i zneutralizować płynem do naczyń.
Jak usunąć z linoleum plamy z tuszu i atramentu?
Atrament lub tusz jest szczególnie trwały i dlatego trudny do usunięcia z linoleum. Aby pozbyć się ciemnofioletowej plamy, należy używać środków chemicznych i domowych o dość agresywnym działaniu (alkoholowych lub zasadowych). Dzięki temu preparat będzie w stanie wniknąć głęboko w zanieczyszczenie.
Plamy z tuszu na linoleum można usunąć za pomocą:
- benzyny lub nafty – nanieść przy użyciu gąbki i pozostawić na 40 minut, a następnie spłukać,
- oleju spożywczego,
- korektora do atramentu (dostępne w sklepach z artykułami papierniczymi),
- wybielacza na bazie chloru – rozcieńcz preparat z wodą w stosunku 2:10, a następnie przetrzyj plamę,
- octu – możesz go rozcieńczyć lub nałożyć w czystej postaci,
- pasty z soli i soku z cytryny – pół łyżeczki soli wymieszaj z sokiem z cytryny i nałóż mieszankę na 15–20 minut na plamę, a następnie spłucz wodą,
- pasty z sody oczyszczonej wymieszanej z wodą – pozostaw pastę do wyschnięcia, a następnie zmyj wodą,
- pumeksu lub drobnoziarnistego papieru ściernego – to radykalny sposób, który można stosować w przypadku starych podłóg z linoleum lub w miejscach mało widocznych, ponieważ powierzchnia z pewnością się uszkodzi.
Pamiętaj, że większość z tych środków może uszkodzić linoleum.
Jak usunąć z linoleum czarne smugi po butach?
Czarne ślady po obcasach i podeszwie buta na linoleum można usunąć na kilka sposobów. Najczęściej stosuje się:
- olej spożywczy – po czyszczeniu tłuszcz trzeba zmyć wodą z płynem do naczyń,
- roztwór octu i wody – wymieszaj 1/3 szklanki octu z 2/3 szklanki wody, powstały płyn pozostaw na powierzchni, a po kwadransie zetrzyj miękką ściereczką,
- pastę z sody oczyszczonej,
- gumkę do ścierania ołówków,
- benzynę – sprawdzi się w przypadku starych śladów po butach, ale trzeba natychmiast po czyszczeniu zmyć jej resztki.
Jak usunąć z linoleum ślady opon rowerowych?
Do usunięcia śladów opon rowerowych z linoleum warto zastosować roztwór octu i wody (proporcje podane powyżej). Sprawdzi się także pasta z sody oczyszczonej lub benzyna.
Jak nie dopuszczać do powstawania plam na linoleum?
Proste zasady pomogą zachować piękno i czystość linoleum. Aby nie dopuścić do silnego zabrudzenia wykładziny, należy:
- czyścić ją regularnie za pomocą środków do czyszczenia linoleum,
- zabezpieczyć jej powierzchnię preparatem tworzącym warstwę ochronną,
- usuwać plamy natychmiast po ich powstaniu, aby nie dopuścić do wniknięcia brudu w strukturę linoleum.
Linoleum to praktyczne wykończenie podłogi, a odpowiednia pielęgnacja sprawi, że posłuży Ci ono przez długi czas.
Czyszczenie schodów – jak zadbać o schody w domu?
Czym najlepiej wyczyścić schody drewniane, z kamienia czy betonowe? O czym pamiętać i jak je konserwować, by przez lata nam służyły?
Jak i czym myć panele winylowe? Pielęgnacja i konserwacja
Jak i czym myć podłogi winylowe, aby się błyszczały i na dłużej zachowały ładny wygląd? Przedstawiamy najważniejsze wskazówki na temat pielęgnacji paneli winylowych.
Odkurzacze parowe do domu: jak działają, czy warto?
Odkurzacz parowy to znacznie więcej niż tylko sprzęt do usuwania suchych zabrudzeń. Sprawdź, jak działa odkurzacz parowy i czy to urządzenie dla Ciebie.