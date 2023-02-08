Czym czyścić linoleum? Domowe sposoby i skuteczne preparaty

Czym odkurzać i myć linoleum?

Chociaż linoleum nie przyciąga kurzu, to jednak wymaga regularnego odkurzania i mycia. Aby usunąć luźne zanieczyszczenia, takie jak piasek czy włosy, można użyć standardowego odkurzacza. Podczas czyszczenia na mokro należy pamiętać, aby ścierka czy mop nie były zbyt mokre. Linoleum jest bowiem wrażliwe na wilgoć i źle znosi przemoczenie.

Jeżeli chcesz ułatwić sobie pracę i jednocześnie mieć pewność, że linoleum jest czyszczone w bezpieczny sposób, wybierz mopa elektrycznego Kärcher z serii FC. To urządzenie łączy w sobie dwie funkcje – odkurza i myje jednocześnie (wybrane modele). Dzięki temu oszczędzasz czas i zyskujesz doskonałe efekty czyszczenia linoleum.

Mop elektryczny Kärcher (zasilany kablem sieciowym lub akumulatorem) ma napędzane silnikiem pady z mikrofibry, które obracają się z dużą prędkością, skutecznie usuwając zabrudzenia. Co ważne, FC wyróżnia się systemem dwóch zbiorników. W jednym znajduje się czysta woda, która służy do zwilżania padów, natomiast w drugim pojemniku gromadzi się brudna ciecz odessana z powierzchni.

W praktyce oznacza to, że myjąc linoleum mopem elektrycznym FC, za jednym pociągnięciem:

zbieramy suche zanieczyszczenia,

myjemy podłogę zawsze czystą wodą,

odsysamy nadmiar wilgoci wraz z brudem.

Warto zauważyć, że funkcja odsysania jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku linoleum. Podłoga jest sucha już w ciągu dwóch minut, a więc nie ma ryzyka nadmiernego przemoczenia i uszkodzenia wykładziny.

Używając mopa elektrycznego Kärcher:

zyskujesz o 20% lepszy efekt czyszczenia linoleum w porównaniu do tradycyjnych metod,

w porównaniu do tradycyjnych metod, skracasz czas mycia linoleum o 50%,

oszczędzasz zużycie wody do 90% w porównaniu do mycia podłogi z użyciem wiadra i mopa – chronisz zatem środowisko oraz obniżasz rachunki,

maksymalnie ułatwiasz sobie pracę – nie musisz się schylać, nosić wiadra z wodą, a dzięki funkcji automatycznego oczyszczania padów mop umyje się sam po skończonej pracy.

Jeżeli zależy Ci na higienicznym czyszczeniu linoleum, warto sięgnąć po parownicę Kärcher z serii SC. Gorąca para wodna wydostająca się z dyszy z dużą prędkością skutecznie usuwa zanieczyszczenia i wszelkiego rodzaju plamy bez konieczności szorowania. Co więcej, likwiduje także do 99,99% bakterii i wirusów1 bez użycia chemicznych środków czyszczących. Myjka parowa jest więc doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia podłóg w domach, w których mieszkają alergicy i małe dzieci.

Warto też dodać, że parownica Kärcher generuje parę wodną o niskim poziomie wilgotności. Dzięki temu linoleum nie jest nadmiernie moczone. Dodatkowo pod wpływem ciepła podłoga szybko wysycha.

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1 * Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).