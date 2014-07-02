Pady do polerowania (uniwersalne)
3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania twardych powierzchni takich jak parkiet, kamień, linoleum, korek, PCV oraz laminat.
3 pady do polerki FP 303. Doskonałe do polerowania twardych powierzchni takich jak parkiet, kamień, linoleum, korek, PCV oraz laminat. Doskonały efekt polerowania.
Cechy i zalety
Pad do polerowania z wysokiej jakości imitacji wełny
- Doskonałe rezultaty polerowania na wszystkich pokryciach podłogowych
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 125 x 10
Zastosowania
- Podłogi twarde