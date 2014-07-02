Pady do polerowania (uniwersalne)

3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania twardych powierzchni takich jak parkiet, kamień, linoleum, korek, PCV oraz laminat.

3 pady do polerki FP 303. Doskonałe do polerowania twardych powierzchni takich jak parkiet, kamień, linoleum, korek, PCV oraz laminat. Doskonały efekt polerowania.

Cechy i zalety
Pad do polerowania z wysokiej jakości imitacji wełny
  • Doskonałe rezultaty polerowania na wszystkich pokryciach podłogowych
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 3
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Podłogi twarde